Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost atacat de un urs duminică, într-o pădure din județul Mureș, având nevoie de intervenția de urgență a unui elicopter SMURD. Acesta a suferit multiple răni la picioare și o fractură la mână, fiind conștient în momentul în care au ajuns salvatorii și transportat la spital.

Alertă în pădurea dintre Torba și Abud

Pompierii de la Miercurea Nirajului au fost solicitați să intervină duminică, în jurul orei 12:30, în pădurea situată între localitățile Torba (comuna Măgherani) și Abud (comuna Ghindari). Apelul anunța un atac de urs, victima fiind un bărbat de 58 de ani. Iar la fața locului s-au deplasat imediat o ambulanță SMURD și elicopterul SMURD de la Brașov.

Răni grave, dar conștient

La sosirea forțelor de intervenție, bărbatul era conștient, deși se afla singur în momentul producerii incidentului. Starea sa era însă una serioasă. V-ați putea imagina groaza de a fi singur, rănit, în mijlocul pădurii? Evaluarea medicală a scos la iveală leziuni severe.

„În urma evaluării medicale, s-a constatat că victima prezintă multiple plăgi deschise la nivelul membrelor inferioare şi o fractură deschisă la membrul superior stâng”, au transmis reprezentanții ISU Mureș.

A fost transportat de urgență la UPU Târgu Mureș.

Un nou atac în Mureș

Numai că acesta nu este un caz singular pentru județul Mureș, ba chiar vine la scurt timp după un alt incident similar. Luna trecută, un alt bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost atacat de un urs în timp ce se afla la pășunat cu animalele în apropierea localității Maiad. Și el a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri.

E drept că incidentul de luna trecută a avut loc în circumstanțe diferite, victima fiind cu animalele pe pășune. În acel caz, autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.