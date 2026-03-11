Băsescu îl taxează pe Trump: Accesul la baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Orient costă

Fostul președinte Traian Băsescu susține că liderul de la Casa Albă, Donald Trump, are din nou nevoie de sprijinul României în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Băsescu afirmă că accesul la baza militară de la Mihail Kogălniceanu ar trebui să aibă un cost, după ce președintele american s-ar fi „băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul”.

Într-o postare pe Facebook, citată de Adevărul, fostul șef de stat a analizat situația strategică actuală, deschizându-și mesajul direct: „Trump îşi caută aliaţi”. El consideră că liderul american a ajuns în această situație delicată din proprie inițiativă.

Retragerea din 2025, un avantaj pentru Putin

Traian Băsescu a amintit de o decizie a administrației americane din 2025, pe care o consideră o greșeală strategică. Atunci, Statele Unite au retras o mare parte din militarii staționați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Potrivit fostului președinte, această mișcare l-ar fi favorizat pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

„Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrativ, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu”, a scris Băsescu.

Acordul de Acces, baza legală a prezenței SUA

Fostul șef al statului a reamintit că există un cadru legal care permite prezența trupelor americane în România. Este vorba despre un acord bilateral semnat în urmă cu peste două decenii. Băsescu a oferit detalii precise despre documentul care fundamentează parteneriatul militar.

„Avem un «ACORD DE ACCES» semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu”, a precizat acesta.

Apel către președintele Nicușor Dan

În mesajul său, Traian Băsescu i se adresează direct și actualului președinte al României, Nicușor Dan. El îi cere acestuia să reacționeze prompt la evoluțiile internaționale. Fostul lider de la Cotroceni consideră că situația din Orientul Mijlociu impune o decizie fermă și rapidă din partea autorităților române.

„Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări”, a transmis Băsescu.

Un preț pentru sprijinul aliat

Deși subliniază importanța alianței cu Statele Unite, Băsescu introduce o condiție financiară. El a insistat că sprijinul trebuie acordat pentru că America, în ansamblul ei, este aliatul strategic al României, nu doar pentru a satisface o nevoie punctuală a președintelui Trump. „Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie”, a adăugat fostul președinte.

Cu toate acestea, el a încheiat postarea cu un avertisment direct pentru liderul american, cunoscut pentru trecutul său în afaceri. „Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu, costă”, a conchis Traian Băsescu.

Sursa: Adevarul