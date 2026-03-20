Băsescu tranșează situația SUA au eșuat în Iran și se lovesc de provocarea Ormuz

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că Statele Unite nu și-au atins, deocamdată, obiectivele inițiale în Orientul Mijlociu. Schimbarea regimului de la Teheran și distrugerea uraniului îmbogățit din programul nuclear iranian rămân doar pe hârtie. Acum, Washingtonul se confruntă cu provocări complet noi și mult mai complicate.

Obiective noi, provocări pe măsură

Analiza fostului șef de stat, prezentată vineri la B1 TV, arată o schimbare de paradigmă. Lucrurile stau puțin diferit față de planurile inițiale ale americanilor. „În schimb, au apărut obiective fundamentale noi. Unul este redeschiderea, în siguranță și în deplină libertate, a traficului pe Ormuz”, a explicat Băsescu.

Iar aceasta este, se pare, una dintre cele mai dificile provocări.

De ce este Ormuz o misiune aproape imposibilă?

Dar de ce este atât de greu de securizat această strâmtoare vitală pentru comerțul mondial? Fostul președinte subliniază un adevăr strategic pe care americanii par să-l fi subestimat. „Niciodată Statele Unite nu vor putea spune că au câștigat războiul cu Iran atâta timp cât Iranul controlează traficul prin Ormuz. Cred că n-au evaluat această dificultate extraordinară pe care o reprezintă Ormuzul”, a subliniat Băsescu.

partea de nord a strâmtorii este controlată de Iran, ceea ce face protejarea traficului maritim o sarcină extrem de complexă. Nu-i chiar așa simplu cum pare la prima vedere.

„Ca să pui în siguranță traficul pe strâmtoarea Ormuz trebuie să distrugi toate mijloacele de lovire pe care le are Iranul pe partea sa de strâmtoare, deci va fi o operațiune grea”, a mai afirmat fostul președinte. E drept că, potrivit lui Băsescu, Strâmtoarea nu este minată, însă Iranul menține controlul și permite trecerea navelor doar în anumite condiții, consolidând dificultatea unei operațiuni militare de securizare.

Încrederea pierdută a aliaților din Golf

Dincolo de provocarea militară de la Ormuz, Statele Unite se confruntă cu o altă problemă majoră: pierderea credibilității în fața partenerilor tradiționali. Un alt obiectiv nerealizat este, conform lui Băsescu, „redobândirea încrederii aliaților” din regiune. Vorbim aici de țări precum Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite sau Oman.

Pana la urma, cum să mai aibă încredere când rafinăriile și terminalele lor au fost lovite de atacuri iraniene, deși aveau garanții de securitate de la Washington?

„Statele Unite garantau securitatea țărilor din Golf, garantau securitatea Arabiei Saudite, a Qatarului, a Emiratelor Arabe, a Omanului, a tuturor țărilor furnizoare de petrol, care au și fost, la vremea lor, țările care au generat petrodolarii (…). Sunt țările care au impus dolarul ca mijloc de plată pentru hidrocarburi și au rămas aliații fideli ai Statelor Unite, și în același timp Statele Unite le-au garantat securitatea. Ei, iată că rafinării, terminaluri, obiective din aceste țări au fost lovite grav”, a adăugat Băsescu.

Situația actuală arată, așadar, că SUA se află într-o poziție delicată în Orientul Mijlociu, cu obiectivele strategice inițiale neatinse și cu noi provocări care implică riscuri majore și o complexitate operațională semnificativă.