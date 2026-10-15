Pentru o carieră de soldat sau gradat profesionist, reperul de venit este de 4.348-5.970 lei net lunar, intervalul plătit în august 2026, potrivit comparației publicate de folositor.ro. Suma individuală depinde de postul ocupat, grad, vechime și drepturile aplicabile, iar bazele salariale tipărite în grila pentru 2022 nu reprezintă banii încasați în prezent.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) raporta pentru soldații și gradații profesioniști (SGP) un interval de 4.181-5.959 lei net în decembrie 2025. Limita inferioară este cea mai apropiată de situația unui soldat la început de contract, iar cea superioară, de venitul unui caporal cu vechime.

La subofițeri, veniturile din august 2026 au fost de 4.597-6.942 lei net lunar, comparativ cu 4.612-7.317 lei în decembrie 2025. Trecerea din corpul SGP în cel al subofițerilor se poate face prin examene și cursuri.

Intervalele plătite trebuie citite împreună cu luna și categoria

Publicarea lunară a minimului și maximului veniturilor nete pe categorii se face în baza art. 33 din Legea nr. 153/2017. Pentru evaluarea unei oferte de carieră, contează atât categoria militară, cât și perioada la care se referă suma.

Potrivit relatării publicate de bzb.ro, tabelul MApN publicat în iunie 2026, pentru veniturile achitate în mai, indica 4.138-5.946 lei net pentru SGP. Subofițerii încasaseră 4.468-6.890 lei, iar maiștrii militari, 4.681-7.067 lei net lunar.

În aceeași lună, ofițerii cu funcții de execuție au primit 4.417-12.834 lei net, în timp ce ofițerii cu funcții de comandă au avut venituri de 5.591-28.426 lei. Diferențele reflectă responsabilitatea și complexitatea funcțiilor.

„Valorile minime sunt cele stabilite pentru program normal de lucru”, precizează Ministerul Apărării Naționale în nota tabelului privind veniturile salariale nete achitate în mai 2026.

Sumele din acel tabel cuprind exclusiv drepturile prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„În sumele din tabel nu sunt incluse drepturile cu caracter nepermanent obținute de categoriile de personal cu activități specifice, precum piloți, magistrați militari, medici și profesori universitari, forțe pentru operațiuni speciale”, explică reprezentanții ministerului în precizările care însoțesc tabelul.

Și inspectoratele pentru situații de urgență (ISU) publică venituri pe categorii. În județul Maramureș, pentru iulie 2026, intervalul SGP a fost de 3.414-5.017 lei net, iar subofițerii au avut venituri de până la 8.606 lei. În județul Timiș, pentru februarie 2026, maximele au fost de 4.751 lei pentru SGP și de 7.632 lei pentru subofițeri.

Minimele din tabelele ISU care coboară sub salariul minim net corespund unor luni lucrate parțial. Ele nu reprezintă plata pentru o lună întreagă și nu sunt folosite aici ca reper salarial.

Solda depinde de post și grad, iar hrana este un drept separat

Solda de funcție corespunde postului ocupat. Solda de grad ține de treapta militară: soldat, fruntaș sau caporal. Promovarea și ocuparea unor posturi cu atribuții mai complexe pot majora venitul.

Vechimea este reflectată prin gradații, nu printr-un spor procentual, începând din 2018, potrivit art. 10 din Legea nr. 153/2017. Norma de hrană este un drept al militarilor separat de soldă.

Pentru condiții periculoase sau vătămătoare, sporul este plafonat la 300 de lei pe lună în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2026, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2025. Plafonul privește această componentă, nu întregul venit militar.

Coeficienții arată poziția în grilă, nu suma virată în cont

Anexa nr. VI a Legii-cadru nr. 153/2017 stabilește coeficienții de ierarhizare. Soldatul este reperul anexei, iar cele cinci grade SGP acoperă o diferență de 11% între coeficientul de la baza scării și cel de la vârf.

Perechile coeficient și bază salarială tipărită în lege sunt:

Soldat: coeficient 1,00 și bază de 2.500 lei.

Fruntaș: coeficient 1,03 și bază de 2.570 lei.

Caporal clasa a III-a: coeficient 1,04 și bază de 2.605 lei.

Caporal clasa a II-a: coeficient 1,07 și bază de 2.675 lei.

Caporal clasa I: coeficient 1,11 și bază de 2.780 lei.

Aceste baze sunt înscrise pentru gradația 0, cu referire la anul 2022. Art. XVI alin. (1) din Legea nr. 141/2025 menține în 2026 cuantumurile la nivelul lunii decembrie 2025.

Înmulțirea coeficientului cu salariul minim nu determină venitul plătit. Coeficientul exprimă locul în ierarhia salarială, în timp ce venitul individual include componentele aferente funcției, gradului și vechimii.

Accesul la cariera militară presupune selecție și instruire

Pentru seria I de recrutare din 2026, MApN a aprobat un plan destinat soldaților și gradaților profesioniști. Înscrierea se făcea direct la unitățile cu locuri vacante sau prin biroul informare-recrutare de care aparținea candidatul.

„Sunt disponibile 6.763 de posturi, în unități militare din toată țara. Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, te poți adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. În acest sens, lista unităților respective, precum și o serie de informații legate de procesul de recrutare și selecție pot fi obținute contactând biroul informare-recrutare la care ești arondat”, a transmis ministerul în anunțul privind acea serie de recrutare.

Condițiile generale și specifice pentru candidați includ:

Cetățenie română și domiciliu în România de cel puțin șase luni.

Minimum 18 ani la începerea programului de instruire și maximum 45 de ani la finalizarea acestuia.

Absolvirea a cel puțin doi ani de liceu, echivalentul a 10 clase.

Lipsa condamnărilor pentru infracțiuni incompatibile cu statutul militar și absența apartenenței la organizații politice sau grupări incompatibile cu profesia.

Aptitudine la evaluările psihologice, fizice și medicale.

Acord pentru prelucrarea datelor personale și acceptul verificării pentru accesul la informații clasificate.

Asumarea în scris a renunțării la gradele militare anterioare, acolo unde este cazul.

Pentru arma auto și unele specialități din geniu sunt necesare permise de conducere valabile pentru categoriile B și C. Specialitatea de însoțitor de bord-paramedic din aviație cere studii postliceale sau universitare de profil.

„În funcție de necesarul de încadrare al Ministerului Apărării Naționale, pentru anumite arme sau servicii și specialități militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști pot fi completate cu criterii suplimentare”, precizează MApN pe platforma sa de recrutare.

Selecția este eliminatorie: evaluare psihologică, evaluarea capacității motrice, interviu final și examinare medicală. Componenta fizică include un traseu utilitar-aplicativ, care trebuie parcurs în cel mult un minut și 50 de secunde, și alergare de rezistență pe 2.000 de metri.

La selecție se prezintă o adeverință de la medicul de familie, valabilă 90 de zile. Documentul trebuie să ateste că persoana este clinic sănătoasă și că nu se află în evidență sau sub observație pentru boli cronice, psihice, neuropsihice ori infectocontagioase.

Repartizarea se face computerizat, în funcție de punctaj și de opțiunile candidatului. Cei admiși urmează instruirea militară specifică, pentru o perioadă de cel mult cinci luni.

Soldații și gradații profesioniști ocupă funcții de execuție. Activitatea include instrucția, exploatarea și întreținerea tehnicii și armamentului, paza obiectivelor militare și alte sarcini necesare funcționării unităților.

Pensia militară are condiții de vârstă și vechime

În baza Legii nr. 223/2015, pensionarea la vârsta standard presupune cel puțin 25 de ani de vechime efectivă, dintre care minimum 15 ani în serviciu. Pentru pensionările din 2026, vârsta standard indicată este de 58 de ani și 9-11 luni.

Cuantumul este de 65% din media soldelor din ultimele luni de activitate, la care se adaugă 1% pentru fiecare an peste 25 de ani, până la plafonul de 85%.

Calendarul vârstei standard prevede atingerea pragului de 60 de ani în 2030 și de 65 de ani din 2035.