Biletele de avion se ieftinesc vizibil, dar românii nu se mai înghesuie să plece în vacanțe. Un zbor dus-întors la Milano a ajuns să coste doar 200 de lei, numai că în spatele ofertelor se ascunde o criză a cererii și, mai grav, o potențială criză a kerosenului care amenință vacanțele de vară.

Prețuri în cădere liberă

Cu mai puțin de o lună înainte de vacanța de 1 Mai, ofertele sunt mai bune ca niciodată pentru această perioadă a anului. Un bilet dus-întors către Milano costă doar 200 de lei de persoană. Iar pentru Londra putem pleca cu doar 225 de lei, zbor direct. Interesant este că în unele destinații prețurile au scăzut serios. De exemplu, un bilet București – Alghero, Sardinia, care pe 15 martie se vindea cu 800 de lei, a coborât pe 25 martie la puțin peste 500 de lei, iar acum poate fi găsit cu doar 375 de lei. Cum vine asta? prețul biletelor este dictat de cerere, iar mulți români amână decizia de cumpărare până își regăsesc liniștea financiară.

Românii strâng cureaua

Chiar și cei care strâng bani măcar pentru sezonul estival ajustează din pretenții, spun reprezentanții agențiilor de turism. E drept că mulți sunt mult mai chibzuiți cu bugetul. „Sunt mai atenți la costuri, poate scad o zi de vacanță, poate se duc pe un hotel standard, nu neapărat servicii de lux”, a declarat Liliana Cojocaru, agent de turism.

Agențiile încearcă să vină cu soluții pentru a nu pierde clienții. „Încercăm să absorbim aceste diferenţe de costuri, astfel încât să nu se reflecte în buzunarul călătorului. Există un grad de incertitudine. Oferim posibilitatea de achiziţionare al unui pachet în 12 rate”, a declarat Ioana Burcea, director de marketing la o agenție de turism.

Amenințarea crizei de kerosen

Numai că, dincolo de cererea scăzută, o problemă mult mai mare se profilează la orizont pentru cei care și-au cumpărat deja bilete. V-ați gândit vreodată ce se poate întâmpla cu zborul dumneavoastră? Expertul în aviație Marius Popescu trage un semnal de alarmă: „Peste câteva zile ar urma să ajungă ultimul transport masiv de kerosen în Europa. Foarte multe companii aeriene la nivel global au început să trimită deja notificări către pasagerii care au efectuat rezervări pentru a-i înştiinţa că mai trebuie să suporte un anumit cost pentru ca acel zbor să aibă loc”.

Andra Pascu, expertă în turism, confirmă că vacanțele charter sunt cele mai expuse. „Normal că preţul negociat acum un an, doi, pe destinaţiile charter poate să fie afectat de preţul kerosenului. Discutăm de Grecia, Turcia”, a precizat aceasta.

TAROM avertizează, zboruri anulate

Deja efectele se văd.

În Italia, patru aeroporturi importante au anunțat restricții temporare la alimentarea aeronavelor. Mai mult, un mare operator low-cost ia în calcul anularea unor zboruri pentru această vară (o veste proastă pentru mulți călători). Si compania națională avertizează, la rândul său, că ar putea aplica măsuri similare. Într-un comunicat oficial, TAROM a transmis clar: „Dacă situaţia persistă, creşterea costurilor biletelor şi renunţarea la unele zboruri sunt singurele variante la care vor apela toate companiile aviatice, asa ca şi TAROM”.

Asigurarea, colacul de salvare

În acest peisaj incert, specialiștii au o singură recomandare fermă pentru a evita pierderile financiare. „Recomandăm clienţilor noştri să achiziţioneze o poliţă de asigurare travel şi o poliţă de asigurare storno. Acoperă riscurile în care noi din motive personale nu mai putem călători”, a declarat Alexandra Durbacă, director de asigurări.

O astfel de asigurare de călătorie costă între 30 și 100 de lei, în funcție de valoarea totală a vacanței.