O afecțiune tăcută, care nu doare, ar putea afecta aproape 2 miliarde de oameni în următorii ani. Vorbim despre ficatul gras, o boală legată direct de stilul de viață modern, care nu mai este de mult o problemă a vârstnicilor. Unul din patru oameni suferă de această patologie, iar mulți dintre ei nici măcar nu știu.

Oboseala, un simptom ignorat

La prima vedere, ficatul gras nu are simptome clare. Și totuși, există un semn pe care majoritatea îl punem pe seama programului încărcat. Medicul generalist Laura Panait atrage atenția asupra unui detaliu esențial.

„Păi când vorbim de oboseală, toată lumea spune ‘nu am dormit suficient’ sau ‘am muncit prea mult’ sau ‘nu am avut un somn odihnitor’. Și atunci nu o băgăm în seamă. Nu băgăm în seamă suficient de mult simptomul oboseală. Care oboseală poate traduce multe patologii, inclusiv boli hepatice ale ficatului”, a explicat Panait.

Ce punem, de fapt, pe farfurie?

Dar cum ajungem, pe bune, în această situație? Răspunsul stă, nu de puține ori, în coșul de cumpărături. Mâncarea procesată, zahărul și grăsimile sunt principalii vinovați.

„Ficatul gras este depunerea de grăsime, steatoza hepatică este și inflamație pe lângă depunere de grăsime. Ce facem greșit de ajungem acolo? Mâncăm procesat. Toată mâncarea este aproape procesată. Păi mult și puțin nu prea există, că nu știm cum reacționăm fiecare la anumite alimente. Și atunci este bine să mâncăm echilibrat din fiecare. Dar nu trebuie să exagerăm cu grăsimile, cu zahărul”, subliniază medicul.

Atenție la sucurile naturale.

„Când spun zahăr, nu mă refer la zahăr în sine. Vreau să spun la dulciuri, unde este vorba atât de zahăr, cât și de fructoza din fructe. În cantitate mare, poate dăuna sănătății noastre. Deci sucurile naturale, fresh-urile, pot să nu fie sănătoase pentru organism, mai ales în cantitate mare. În momentul în care noi am stors un fruct să facem acel fresh, i-am distrus fibra. Zahărul ajunge mult mai ușor la ficat. În cantitate mare, poate duce la depunere de grăsime”, a completat Laura Panait.

O problemă pentru toate vârstele

Dacă până nu demult era considerată o boală a adulților, lucrurile s-au schimbat dramatic. Obezitatea, „boala mapamondului”, a adus ficatul gras și în rândul copiilor și adolescenților. V-ați gândit vreodată la asta?

„Este aceeași explicație pentru ficatul gras și în cazul copiilor, pentru că este o boală care se întâlnește foarte frecvent și la copiii adolescenți. Până mai ieri se întâlnea la persoanele de o vârstă adultă sau persoane de vârsta a treia. Unul din patru oameni are această patologie. Se întâlnește și la copii pentru că obezitatea este boala mapamondului. Copiii suferă de obezitate aproape în aceeași măsură ca și adulții mai nou. Din ce cauză? Mâncarea fast food și nu în ultimul rând consumul crescut de dulciuri”, explică specialistul.

Stresul și analizele care fac diferența

Iar dincolo de alimentație, un alt factor modern își pune amprenta asupra sănătății ficatului. Stresul, fie că vorbim de job sau de presiunea social media, nu trebuie deloc ignorat.

„Îndrăznesc să spun că este jumătate din problemă. Atât vorbim de stresul la adulți, job, viața de zi cu zi, dar și la copii, pentru că impactul psihologic pe care îl au tot ce se întâmplă în social media pe ei și nopțile nedormite petrecute pe social media, își pun impactul pe sănătatea ficatului”, consideră Laura Panait.

Numai că depistarea problemei poate fi simplă. Un set de analize anuale de prevenție este suficient pentru a trage un semnal de alarmă. „La analizele de prevenție, hemoleocogramă, glicemie, neapărat transaminazele hepatice. Adică sunt analize standard. Analize standard de sânge. Sunt undeva la 5-6 constante și o ecografie. O ecografie anuală este binevenită pentru a vedea aspectul ficatului. Deci la ecografie vedem cum este ficatul, în analizele de sânge vedem cum își face treaba, funcționalitatea lui”, a continuat aceasta.

Soluția? Mai simplu decât pare

E drept că toată lumea vorbește despre un stil de viață echilibrat, dar puțini îl și aplică. Soluția, însă, nu stă în diete complicate, ci în revenirea la simplitate.

„Hai să punem egal între echilibrat și simplu. Mâncarea cu cât este mai puțin procesată, cu atât este mai sănătoasă. La mâncare procesată vorbim de tot ce înseamnă mezeluri, tot ce este preparat în comerț, în fabrici, este foarte simplu să gândim ce este procesat, sucuri, chiar dacă sunt carbogazoase sau ba, tot sunt procesate, tot nu este sănătos pentru organism. Deci, mâncăm cât mai simplu, fiert, grătar, cuptor, bem apă cât mai multă și bem apă corect și bem sucuri doar ocazional. Iar fructele le mâncăm ca atare”, a conchis Laura Panait.