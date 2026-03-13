Boala care ucide 1 din 10 pacienți chiar și cu tratament revine în atenție

O boală aproape uitată, difteria, revine în atenția publică cu o statistică sumbră: aproximativ 1 din 10 pacienți moare, chiar și cu tratament. Fenomenul este alimentat de scăderea ratei de vaccinare, o modă periculoasă care durează de peste un deceniu și jumătate în România. Iar difteria nu e singura afecțiune considerată de mulți banală, dar care poate avea consecințe devastatoare, în special pentru copii.

Difteria: Risc de deces de 1 la 10

Difteria este o boală transmisibilă extrem de gravă, cauzată de bacteria Corynebacterium diphtheriae (în unele cazuri și de Corynebacterium ulcerans sau pseudotuberculosis). Chiar dacă la prima vedere pare o simplă infecție a gâtului, lucrurile stau mult mai rău. Specialiștii avertizează: „Aproximativ 1 din 10 pacienți cu difterie respiratorie decedează, chiar și cu tratament. Persoanele nevaccinate care au intrat în contact direct cu o persoană infectată sunt expuse riscului de îmbolnăvire”.

Toxina eliberată de bacterie poate provoca leziuni extinse ale inimii, rinichilor și sistemului nervos. În formele grave, se formează o membrană densă în căile respiratorii, iar gâtul se poate umfla masiv. „În cazurile mai grave, gâtul pacientului crește foarte mult în volum, căpătând un aspect de «gât de taur»”, menționează Institutul Național de Sănătate Publică. Sună înfiorător, nu-i așa?

Rujeola explodează în România

Dar dacă difteria sperie prin mortalitate, rujeola o face prin contagiozitate. O singură persoană bolnavă poate infecta între 12 și 18 persoane. România a raportat cel mai mare număr de cazuri din regiunea europeană a OMS pentru anul 2024, cu un total de 30.692 de îmbolnăviri. La nivel global, în 2024 s-au înregistrat 95.000 de decese din cauza rujeolei, majoritatea la copii sub 5 ani.

Cifrele sunt uriașe.

În România, vaccinarea a început încă din 1979, iar rata de acoperire s-a menținut mult timp peste pragul de 95% recomandat de OMS. Din 2010, însă, a început declinul. În 2024, acoperirea vaccinală a ajuns la doar 80,8% pentru prima doză și 69,4% pentru a doua. Consecințele? Între 2023 și 2024, țara noastră a înregistrat 27.234 de cazuri și 22 de decese. „Această tendință descendentă este pusă, parțial, pe seama reducerii încrederii populației în beneficiile vaccinării, reflectată prin creșterea numărului de refuzuri parentale privind vaccinarea copiilor”, potrivit INSP. Medicii insistă că „vaccinul ROR este un vaccin combinat care asigură protecție împotriva a trei boli cu o singură înțepătură, având un istoric de siguranță excelent. Vaccinarea ROR nu crește riscul de a dezvolta autism”.

Tusea convulsivă face deja victime

Numai că lista bolilor periculoase nu se oprește aici. Tusea convulsivă, cunoscută și ca „tusea măgărească”, a provocat în România, în 2025, un număr de 2.862 de cazuri, dintre care 5 s-au soldat cu decese. Boala debutează cu simptome aparent banale, dar evoluează rapid. „După 1-2 săptămâni de la apariția primelor simptome, copiii vor dezvolta episoade de tuse intensă, manifestate prin accese de tuse frecvente care se succed rapid. După accesul de tuse urmează un efort inspirator însoțit de un zgomot șuierat, ascuțit”, explică specialiștii.

E drept că boala poate afecta pe oricine, dar sugarii sunt cei mai vulnerabili. „Toți cei care nu sunt vaccinați împotriva tusei convulsive cu numărul recomandat de doze de vaccin sunt expuși riscului de infectare, indiferent de vârstă”, indică INSP. Pentru a proteja nou-născuții, se recomandă vaccinarea gravidelor. „În cazul femeilor gravide, pentru a se maximiza transferul pasiv de anticorpi către făt, acestea ar trebui să se vaccineze împotriva tusei convulsive începând cu săptămâna 27 de sarcină.”

Alte amenințări: de la paralizie la cancer

Pe listă se adaugă și poliomielita, o infecție virală care atacă sistemul nervos și pentru care nu există tratament specific. Odată instalată, „paralizia în poliomielită este ireversibilă, tratamentul ajutând doar la îmbunătățirea mobilității”. Decesul poate surveni la 5-15% dintre pacienții care ajung la paralizie, din cauza afectării mușchilor respiratori.

În alt registru, infecția cu HPV este singura cauză de cancer pentru care există un vaccin. Riscul de a contracta virusul de-a lungul vieții este de 70-90%, iar serotipurile HPV 16 și 18 sunt responsabile pentru 71% dintre cancerele de col uterin. În România, vaccinul este gratuit pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 27 de ani.

Avertismentul specialiștilor este clar și se aplică tuturor acestor boli. „Ca urmare a vaccinării susținute, boala a fost eliminată sau controlată cu succes în multe regiuni ale lumii. Totuși, pot să apară din nou cazuri de difterie dacă ratele de acoperire vaccinală scad sub nivelul optim la care boala poate fi prevenită.”