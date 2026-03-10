Buget 2026: Salariile profesorilor scad cu 2 mld. lei. Peste 73.000 boicotează simulările

Tensiune maximă în învățământ după publicarea proiectului de buget pentru 2026. Sindicaliștii acuză o subfinanțare cronică a sistemului și atrag atenția că fondurile pentru salarii sunt reduse cu aproape 2 miliarde de lei. Ca primă reacție, peste 73.000 de profesori au decis să boicoteze simulările examenelor naționale.

Proiectul Legii bugetului de stat prevede o alocare de doar 2,80% din PIB pentru Ministerul Educației, o cifră care adâncește criza din sistem, potrivit publicației Adevarul. Situația este cu atât mai gravă cu cât Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 stabilește un obiectiv de 15% din cheltuielile Bugetului General Consolidat pentru Educație. În total, ministerul ar urma să primească 64,79 miliarde de lei, față de 61,25 miliarde lei în 2025.

O politică de subfinanțare cronică

Reprezentanții Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Argeșean „Muntenia” (SIPA) și-au exprimat îngrijorarea față de cifrele propuse. Aceștia subliniază că reducerea fondului salarial cu aproape 2 miliarde de lei față de bugetul inițial al anului precedent este o decizie greu de înțeles în contextul crizei de personal didactic.

„Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean – „MUNTENIA” își exprimă profunda îngrijorare și dezaprobare față de nivelul finanțării educației prevăzut în proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2026. Conform datelor publice, bugetul Ministerului Educației ar urma să reprezinte 2,80 % din PIB, un nivel care confirmă, din păcate, continuarea politicii cronice de subfinanțare a educației în România. Mai mult, proiectul de Buget indică o reducere cu aproape 2 miliarde de lei a fondului destinat salariilor personalului din educație față de bugetul inițial al anului precedent. Această decizie este cu atât mai greu de înțeles cu cât sistemul educațional se confruntă deja cu o criză accentuată de personal didactic, cu dificultăți majore în atragerea tinerilor către cariera didactică și cu un nivel de salarizare care rămâne sub nivelul responsabilităților sociale pe care le implică profesia de cadru didactic”, atrag atenția reprezentanții profesorilor din Argeș.

Apel la Parlament: „Educația nu este o cheltuială de ajustare”

Sindicaliștii arată un paradox: în timp ce cheltuielile pentru bunuri și servicii cresc, reducerile se aplică tocmai resursei umane, considerată declarativ cea mai importantă. Ei amintesc de angajamentul legal asumat de stat. „Reamintim că Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 stabilește ca obiectiv alocarea a 15% din cheltuielile Bugetului General Consolidat pentru Educație, angajament care continuă să rămână doar la nivel declarativ”, a mai transmis sindicatul.

Speranța profesorilor se leagă de amendamentele ce pot fi aduse în Parlament. SIPA „Muntenia” solicită forului legislativ să analizeze „responsabil” proiectul și să corecteze dezechilibrele, astfel încât „finanțarea educației să reflecte rolul strategic pe care acest domeniu îl are pentru dezvoltarea României”. Mesajul lor este ferm: „Educația nu poate fi tratată permanent ca o cheltuială de ajustare bugetară. Un stat care reduce investiția în educație reduce de fapt investiția în propriul viitor al națiunii”. Sindicaliștii conchid: „Nu poți construi o societate modernă cu școli subfinanțate și profesori demotivati și tratați numai prin prisma economiilor contabile”.

Peste 73.000 de profesori intră în protest

Nemulțumirile mocnesc de mai mult timp, iar proiectul de buget a tensionat și mai mult situația. Marți, 10 martie 2026, federațiile FSLI și FSE „Spiru Haret” au anunțat rezultatele unui referendum intern. Peste 73.000 de angajați au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naționale. Mai mult, peste 40.000 de membri, reprezentând aproximativ 28%, au optat direct pentru declanșarea grevei în perioada simulărilor.

Profesorii susțin că au fost primii vizați de măsurile de austeritate încă din vara anului trecut. Atunci li s-a mărit norma de predare cu două ore, au fost comasate școli și a crescut numărul de elevi la clasă. Cadrele didactice au pierdut și beneficii financiare, precum alocația de hrană pentru mulți dintre ei sau tichetele de vacanță. În plus, plata unei tranșe din 2025, reprezentând sume câștigate în instanță, a fost amânată.