Bugetul pe 2026 aprinde Coaliția: PSD acuză tăieri la primării și cere 3,4 mld. lei

Tensiunile cresc din nou în Coaliția de guvernare din cauza proiectului de buget pe 2026. Liderii partidelor se reunesc de urgență astăzi, de la ora 16:00, după ce social-democrații s-au declarat nemulțumiți de varianta publicată de Ministerul Finanțelor, acuzând tăieri de fonduri pentru investiții și autorități locale.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale se întâlnesc la Palatul Victoria pentru a negocia ultimele modificări. Potrivit informațiilor Digi24.ro, surse din conducerea PSD susțin că împărțirea banilor este inechitabilă și dezavantajează proiecte importante pentru social-democrați.

Ce reclamă social-democrații

Principala nemulțumire a PSD vizează fondurile alocate autorităților locale. Social-democrații susțin că primăriile vor primi mai puțini bani în acest an comparativ cu alocările precedente. Aceștia acuză un artificiu prin care, deși procentul de repartizare a banilor rămâne același, baza de calcul a fost redusă, ceea ce duce la sume finale mai mici.

O altă problemă semnalată este legată de modul de calcul. Raportarea s-ar face la datele ultimului recensământ, care indică o populație mai mică, și nu la datele INS, așa cum s-ar fi solicitat în ședințele anterioare. Nemulțumiri există și în privința sumelor pentru investiții, considerate insuficiente. Mai mult, formațiunea condusă de Sorin Grindeanu nu a obținut întreaga sumă cerută pentru ajutoarele destinate persoanelor vulnerabile. Ministerul Finanțelor a alocat doar 1,7 miliarde de lei, față de cele 3,4 miliarde de lei solicitate.

Amendamentul care a încins spiritele în Coaliție

Discuțiile pe buget au fost tensionate și în ședința de luni a Coaliției. Un amendament introdus în proiect propunea ca primarii din țară să contribuie de la bugetele locale la plata restanțelor acumulate de Primăria Capitalei. Propunerea a stârnit o reacție fermă din partea lui Dominic Fritz.

„Nu sunt de acord să plătim toți datoriile unor primari care nu au știut să se drămuiască”, le-ar fi transmis primarul Timișoarei partenerilor de guvernare. În urma disputelor aprinse, amendamentul a fost retras.

Calendarul adoptării bugetului

Coaliția încearcă să ajungă la un consens pentru a respecta un calendar accelerat de adoptare. Varianta finală a proiectului de buget ar urma să fie aprobată în ședința de Guvern de joi. Vineri, documentul va fi trimis în Parlament, oferindu-le aleșilor timp pe parcursul weekendului să redacteze eventuale amendamente. Proiectul va intra de luni în dezbaterea comisiilor de specialitate, iar votul final în plenul Parlamentului este programat pentru miercurea viitoare.

Cifrele cheie ale bugetului pe 2026

Proiectul publicat de Ministerul Finanțelor prevede venituri totale de 391,7 miliarde de lei. Cheltuielile sunt estimate la 527,4 miliarde de lei sub formă de credite bugetare. Documentul mai permite credite de angajament în valoare de 712,5 miliarde de lei, reprezentând limita maximă pentru proiecte viitoare. Deficitul ESA este estimat la 6,0% din PIB, în timp ce deficitul bugetar cash este proiectat la 6,2% din PIB pentru anul 2026.