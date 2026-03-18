Bulgaria oferă șoferilor 20 de euro pe lună pentru benzină. Familiile cu două mașini primesc dublu

Autoritățile din Bulgaria au anunțat un nou ajutor financiar pentru combustibil, vizând persoanele cu venituri reduse, în contextul creșterii prețurilor la pompă. Sprijinul este stabilit la 20 de euro lunar, dar surpriza vine pentru familiile care dețin două autoturisme, acestea putând primi o sumă dublă dacă îndeplinesc anumite condiții.

Cine beneficiază de ajutorul de 20 de euro

Potrivit ministrului muncii și politicilor sociale, Hasan Ademov, sprijinul financiar va fi acordat persoanelor ale căror venituri nu depășesc de două ori pragul sărăciei. Premierul Andrei Ghiurov a clarificat că limita de venit este de aproximativ 781 de euro, având în vedere că pragul sărăciei în Bulgaria este stabilit la circa 390 de euro.

Condițiile sunt clare.

Beneficiarii trebuie să dețină un autoturism, inclusiv în leasing, și să nu aibă taxe sau amenzi neplătite pentru acesta. trebuie să fii cu dările la zi.

Calculul din spatele compensației

Dar cum s-a ajuns exact la suma de 20 de euro? Premierul bulgar a explicat raționamentul într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, detaliind analiza care a stat la baza deciziei.

„Am analizat datele anterioare și am constatat că persoanele cu venituri mici cheltuiesc aproximativ 100 de euro pe lună pentru combustibil. În ultimele zile, creșterea prețului la carburanți a fost de aproximativ 20%, astfel încât suma cheltuită a crescut de la 100 la 120 de euro. Când oamenii vor primi o compensație de 20 de euro, suma pe care o vor cheltui va rămâne aceeași. Acești 20 de euro nu sunt nici mult, nici puțin. Sunt exact compensația care va ajuta oamenii fără a le afecta bugetul”, a transmis Ghiurov.

O regulă surprinzătoare pentru familii

Iar aici lucrurile devin și mai interesante. Guvernul de la Sofia a introdus o prevedere specială pentru familiile care au mai mult de o mașină. Acestea pot primi ajutorul în cuantum dublu.

Numai că există o condiție esențială: ambele mașini trebuie să fie înregistrate pe numele unor membri diferiți ai familiei (de exemplu, una pe soț, cealaltă pe soție). Astfel, sprijinul total pentru o astfel de familie ar ajunge la 40 de euro pe lună.

Prețurile la pompă în Bulgaria

Măsura vine în contextul unor prețuri în creștere la carburanți. Iată care este situația actuală a prețurilor la pompă în Bulgaria:

Benzină Standard: 1,38 €/litru (aproximativ 7,02 lei)

Benzină Premium: 1,59 €/litru (aproximativ 8,09 lei)

Motorină Standard: 1,52 €/litru (aproximativ 7,74 de lei)

Motorină Premium: 1,72 €/litru (aproximativ 8,76 de lei)

Se preconizează că întregul mecanism de sprijin va fi operațional până la sfârșitul lunii martie. Pe termen scurt, premierul Ghiurov susține că piața din Bulgaria va rămâne stabilă, atât timp cât producția internă și exporturile sunt gestionate în condiții normale.