Ratele lunare calculate cu dobânzile din 14 octombrie 2026 sunt mai mici decât cele calculate cu indicii de acum un an în toate cele patru exemple de credite analizate. Comparația păstrează aceeași marjă bancară, de 2 puncte procentuale, și separă creditele legate de ROBOR de cele bazate pe indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC).

ROBOR azi

ROBOR, rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei, are următoarele valori anuale la 14 octombrie 2026, în seria publicată de Banca Națională a României (BNR). Variațiile sunt exprimate în puncte procentuale față de ședința din 13 octombrie:

La 3 luni: 6,09%, în scădere cu 0,01 puncte procentuale.

La 6 luni: 6,14%, cu o variație de 0,00 puncte procentuale.

La 12 luni: 6,20%, în scădere cu 0,01 puncte procentuale.

La 1 lună: 6,03%, cu o variație de 0,00 puncte procentuale.

Pentru creditele vechi legate de ROBOR, comparația relevantă depinde de scadența indicelui prevăzută în contract. Cele utilizate în general sunt scadențele de 3 și 6 luni.

IRCC, indicele din contractele noi

Indicele trimestrial aplicabil între 1 octombrie și 31 decembrie 2026 este de 5,57% pe an. Calculat pe trimestrul 2 din 2026, acesta este cu 0,01 puncte procentuale peste valoarea precedentă, de 5,56%, calculată pe trimestrul 1 și aplicată între 1 iulie și 30 septembrie 2026.

Separat, ultimul indice zilnic publicat este cel din 13 octombrie 2026: 5,74%, în scădere cu 0,05 puncte procentuale față de 12 octombrie. În ultimele 10 ședințe publicate, valorile zilnice s-au situat între 5,74% și 6,18%. În contracte intră indicele trimestrial, calculat din valorile zilnice ale trimestrului de referință.

Cât înseamnă la rată

Cele patru simulări și comparațiile de rate sunt publicate de Financiarul.ro. Marja de 2 puncte procentuale este doar un exemplu; marja efectivă este fixă în contract și diferă de la o bancă la alta. Ratele sunt egale, calculate prin formula anuității, fără comisioane, asigurări sau alte costuri contractuale, care se adaugă în practică. Diferențele lunare și anuale publicate sunt calculate din ratele nerotunjite, înainte ca ratele lunare să fie afișate în lei întregi; de aceea, ele nu coincid întotdeauna cu diferența dintre sumele afișate sau cu înmulțirea acesteia cu 12.

Credit nou de 300.000 de lei pe 30 de ani: IRCC plus marja de 2 puncte înseamnă o dobândă anuală de 7,57%. Rata calculată este de 2.112 lei, față de 2.214 lei la indicele de acum un an. Dobânda totală din simularea pentru întreaga perioadă este de 460.335 lei.

Dobânda totală din simulare este de 184.598 lei.

Credit vechi, acordat înainte de mai 2019, de 200.000 de lei, cu 20 de ani rămași: ROBOR la 3 luni plus marja de 2 puncte duce dobânda anuală la 8,09%. Rata calculată este de 1.684 lei, față de 1.732 lei la indicele de acum un an. Dobânda totală din simulare este de 204.184 lei.

Credit vechi de 100.000 de lei, cu 15 ani rămași: ROBOR la 6 luni plus marja de 2 puncte înseamnă o dobândă anuală de 8,14%. Rata calculată este de 964 de lei, față de 991 de lei la indicele de acum un an. Dobânda totală din simulare este de 73.475 lei.

Cum a evoluat în ultimele 12 luni

Pentru ROBOR la 3 luni, seria dintre 14 octombrie 2025 și 14 octombrie 2026 cuprinde 251 de ședințe. Nivelul actual este cu 0,01 puncte procentuale sub cel de 6,10% din 7 octombrie 2026, dar cu 0,25 puncte peste valorile de 5,84% înregistrate atât la 14 septembrie, cât și la 16 iulie 2026.

Față de 14 octombrie 2025, când indicele era de 6,47%, scăderea este de 0,38 puncte procentuale. Acea valoare reprezintă și maximul ultimelor 12 luni; minimul a fost de 5,74%, la 27 februarie 2026.

ROBOR la 6 luni se află cu 0,02 puncte procentuale sub valoarea de 6,16% din 7 octombrie. Este însă cu 0,22 puncte peste nivelul de 5,92% din 14 septembrie și cu 0,21 puncte peste cel de 5,93% din 16 iulie. Față de 6,61% la 14 octombrie 2025, scăderea este de 0,47 puncte. Maximul anual coincide cu valoarea de atunci, iar minimul a fost de 5,78%, la 2 martie 2026.

Pentru ROBOR la 12 luni, diferența față de 6,21% la 7 octombrie este de minus 0,01 puncte procentuale. Comparativ cu nivelul de 5,98% din 14 septembrie și din 16 iulie, creșterea este de 0,22 puncte. La 14 octombrie 2025, indicele atingea maximul anual de 6,81%, cu 0,61 puncte peste nivelul actual. Minimul a fost de 5,92%, la 2 martie 2026.

ROBOR la 1 lună este cu 0,04 puncte procentuale sub valoarea de 6,07% din 7 octombrie și cu 0,29 puncte peste nivelul de 5,74% din 14 septembrie și din 16 iulie. Față de 6,01% la 14 octombrie 2025, creșterea este de 0,02 puncte. Minimul ultimelor 12 luni a fost de 5,64%, la 2 martie 2026, iar maximul de 6,08%, la 5 octombrie 2026.

În cazul IRCC, valoarea calculată pentru trimestrul 3 din 2024 a fost de 5,66% și s-a aplicat între 1 ianuarie și 31 martie 2025. Pentru trimestrul 4 din 2024, indicele a coborât cu 0,11 puncte procentuale, la 5,55%, nivel aplicat între 1 aprilie și 30 iunie 2025.

Indicele calculat pentru trimestrul 1 din 2025 a rămas la 5,55%, fiind aplicat între 1 iulie și 30 septembrie 2025. Pentru trimestrul 2 din 2025, a urcat cu 0,51 puncte procentuale, la 6,06%, valoare folosită între 1 octombrie și 31 decembrie 2025.

Au urmat două reduceri: indicele pentru trimestrul 3 din 2025 a coborât cu 0,38 puncte, la 5,68%, aplicabil între 1 ianuarie și 31 martie 2026; cel pentru trimestrul 4 din 2025 a scăzut cu 0,10 puncte, la 5,58%, aplicabil între 1 aprilie și 30 iunie 2026. Indicele aferent trimestrului 1 din 2026 a mai scăzut cu 0,02 puncte procentuale înaintea creșterii din trimestrul următor.

Cine plătește după care indice

Creditele în lei acordate înainte de mai 2019 au, în general, dobânda formată din ROBOR la scadența contractuală plus marja băncii. Creditele noi cu dobândă variabilă acordate consumatorilor folosesc IRCC plus marja contractuală. IRCC a fost introdus prin Ordonanța de urgență 19/2019 pentru creditele acordate din mai 2019.

Pentru compararea unui contract cu exemplele, reperele sunt indicele prevăzut în contract, marja, suma creditului și perioada rămasă. Comisioanele și asigurările fac parte din costurile efective ale creditului, în afara ratei rezultate din formula folosită în simulări.

Metoda

ROBOR este calculat în fiecare zi lucrătoare la ora 11 de Reuters, pe baza cotațiilor băncilor participante, și publicat de BNR pentru scadențe de la o zi la 12 luni. Valorile zilnice și variațiile lor sunt distincte de dobânda totală a creditului, care include marja contractuală.

IRCC zilnic este media dobânzilor tranzacțiilor interbancare, ponderată cu volumele tranzacționate. IRCC trimestrial este media aritmetică a indicilor zilnici din trimestrul de referință și se aplică din prima zi a celui de-al doilea trimestru următor.

Pentru comparația ratelor cu cele de acum un an, simulările folosesc IRCC aferent trimestrului 2 din 2025, respectiv valorile ROBOR de la 14 octombrie 2025, păstrând aceeași marjă bancară.

Datele complete și actualizate: Dobânzile azi.