Pierderi de criptomonede au fost raportate vineri, 9 octombrie 2026, în legătură cu portofele hardware Ledger vândute prin CryptoBilis, un revânzător listat ca autorizat în Indonezia, Malaysia și Filipine. Cazul privește integritatea dispozitivelor fizice cumpărate pentru păstrarea offline a cheilor private, inclusiv atunci când acestea trec prin distribuitori autorizați.

Sâmbătă, 10 octombrie, producătorul francez Ledger a confirmat că un dispozitiv afectat conținea un implant neautorizat, relatează Cointelegraph. Compania a explicat că implanturile din portofelele vândute prin CryptoBilis captau frazele de recuperare, adică secvențele de cuvinte folosite pentru recuperarea portofelului, și le transmiteau prin rețele celulare.

Protecția împotriva atacurilor online nu exclude intervențiile fizice

Portofelele hardware sunt concepute să reducă expunerea cheilor private la atacurile online care pot viza portofelele software. Unele au ajuns să fie utilizate la nivel global, iar rețelele lor de distribuție au creat oportunități pentru modificarea dispozitivelor înainte de livrare.

Trezor, unul dintre principalii concurenți ai Ledger, a explicat că implanturile descoperite captau informații de pe ecran fără să modifice firmware-ul, programul intern al dispozitivului. Compania a spus că nu a observat acest tip de atac asupra propriilor produse.

Dispozitivele sale trec prin verificări de autenticitate și acceptă numai firmware semnat, a precizat Trezor. Aceste protecții nu pot exclude însă modificările fizice.

„Poți verifica și dacă ambalajul și sigiliul holografic sunt intacte și poți căuta urme neobișnuite pe dispozitiv, dar aceste verificări singure nu pot garanta că acesta nu a fost modificat”, a declarat un purtător de cuvânt al Trezor pentru Cointelegraph.

Joe Grand, cercetător în securitatea hardware, a descris marți pentru Cointelegraph dificultatea examinării dispozitivelor de către cumpărători: „Este foarte greu să le explici oamenilor cum ar trebui să-și examineze dispozitivele, pentru că nici măcar persoanele cu pregătire tehnică precum mine nu verifică fiecare dispozitiv ca să vadă dacă a fost modificat”.

Grand a ajutat la recuperarea criptomonedelor din portofele blocate. Activitatea sa include dezvoltarea unor tehnici de ocolire a protecțiilor și de extragere a datelor din cipurile de memorie folosite în portofele Trezor și KeepKey.

Cumpărarea dispozitivului adaugă intermediari în care utilizatorul trebuie să aibă încredere

Mati Greenspan, analist cripto implicat în industrie din 2013, a spus că nu a folosit niciodată un portofel hardware, considerând că adăugarea unui alt lanț de încredere îi oferă puțină valoare.

„Când cumperi un portofel hardware, introduci un întreg lanț nou de încredere, de la producător la furnizor și la oricine a manipulat dispozitivul înainte să ajungă la tine”, a declarat Greenspan pentru Cointelegraph.

„Va exista întotdeauna un intermediar în care va trebui să ai încredere”, a spus Nick Neuman, directorul executiv al companiei de securitate Bitcoin Casa, pentru Cointelegraph.

Neuman a recomandat distribuirea riscului între mai mulți furnizori, în locul dependenței de unul singur.

Carcasele pot îngreuna modificările, fără să elimine riscul

Grand a propus carcase transparente, care lasă componentele interne la vedere, și carcase rezistente la intervenții. În cazul celei de-a doua variante, a explicat el, „Va fi mult mai greu pentru un atacator să introducă hardware suplimentar în dispozitiv, pentru că ar trebui să refacă întreaga carcasă”.

Cercetătorul a indicat și recomandările de proiectare împotriva modificărilor formulate de inginerul electronist Dave Jones. A avertizat că asemenea măsuri nu trebuie folosite ca unică protecție: pot face atacurile asupra lanțului de distribuție mai dificile, dar nu elimină riscul.

Marți, Trezor a anunțat că va reduce preventiv numărul revânzătorilor.