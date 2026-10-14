Inflația americană a ajuns la 3,7% în septembrie, față de 3,4% în august și peste nivelul de 3,6% anticipat de economiștii consultați de Bloomberg. Scumpirea carburanților, provocată de războiul din Iran, a contribuit la accelerarea creșterii prețurilor, potrivit ZF.ro, care citează Financial Times.

După publicarea datelor, probabilitatea unei majorări a dobânzilor în octombrie de către Rezerva Federală (Fed), banca centrală americană, a urcat în estimările traderilor de la 22% la aproximativ 45%, potrivit ZF.ro. Aceste așteptări sunt reflectate de piața contractelor futures, contracte pentru tranzacții la o dată viitoare.

Reacția s-a văzut imediat și pe piața obligațiunilor guvernamentale americane. Randamentul titlurilor cu scadența la doi ani a crescut cu 0,07 puncte procentuale, până la 4,86%, pe măsură ce investitorii au anticipat o înăsprire a politicii monetare, adică dobânzi mai mari.

Creșterea prețurilor se accentuează și fără alimente și energie

Biroul de Statistică a Muncii din SUA (BLS) a publicat miercuri indicele prețurilor de consum (CPI) pentru septembrie. Rezultatul marchează prima accelerare a inflației americane din luna mai și reflectă impactul persistent al scumpirii energiei asupra economiei.

Inflația de bază, indicatorul care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei, a urcat la 2,6%, de la 2,4% în luna precedentă. Și acest rezultat a depășit așteptările de pe Wall Street.

Carburanții s-au scumpit din nou după ieftinirile din vară

Benzina și motorina atinseseră maxime imediat după izbucnirea conflictului, apoi prețurile au scăzut în timpul verii. În ultimele luni, reaprinderea tensiunilor a adus noi scumpiri, iar motorina a ajuns la niveluri record.

Donald Trump, președintele american, încearcă să țină sub control efectele economice și politice ale acestor scumpiri. Sondajele indică faptul că nemulțumirea alegătorilor ar putea costa Partidul Republican la alegerile legislative din noiembrie, de care depinde controlul asupra Congresului.

Fed a majorat în septembrie costurile de împrumut pentru prima dată în ultimii trei ani. Inflația peste așteptări intensifică presiunile asupra băncii centrale pentru o nouă creștere a dobânzilor.