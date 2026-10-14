121 de persoane au absolvit cursuri de calificare acreditate în cele două etape ale parteneriatului dintre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și BAT România. Programele, organizate cu sprijinul agenției prin direcțiile județene, au oferit certificări recunoscute la nivel național și european unor beneficiari din comunități afectate de contrabanda cu produse din tutun.

În etapa din 2026, treisprezece persoane din județul Suceava au obținut calificarea de ajutor de bucătar, iar zece dintre acestea se află în evidența serviciilor de probațiune, potrivit comunicatului publicat miercuri, 14 octombrie, de Mediafax. Această etapă a vizat cu precădere persoane cu un grad ridicat de vulnerabilitate și s-a desfășurat cu participarea Direcției Naționale de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției.

Parteneriatul s-a extins la persoane cu dificultăți legate de situația juridică

Inițiativa a început în 2025, pentru reconversie, adică pregătirea pentru o altă meserie, și dezvoltare profesională. Primele cursuri au fost organizate în județele Suceava și Dolj, unde comerțul ilicit cu țigarete a înregistrat în ultimii ani unele dintre cele mai ridicate niveluri.

Direcția Națională de Probațiune s-a alăturat în 2026, cu o primă serie de cursuri în județul Suceava. Extinderea urmărește reabilitarea și reintegrarea socială și profesională a persoanelor care întâmpină dificultăți din cauza situației juridice.

Adrian Zvîncă, președintele ANOFM, a explicat obiectivele instituției în același comunicat: „Misiunea ANOFM este de a facilita accesul la ocupare și oportunități profesionale pentru toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, iar acest program demonstrează că parteneriatul dintre instituțiile publice și mediul privat poate genera rezultate concrete pentru comunități. Reluarea inițiativei în județul Suceava, de data aceasta cu o componentă adresată către persoane aflate în evidența sistemului de probațiune, reflectă convingerea noastră că formarea profesională și integrarea pe piața muncii sunt instrumente esențiale pentru reducerea vulnerabilităților sociale, creșterea șanselor de reintegrare și dezvoltarea durabilă a comunităților”.

Diana Mustățea, director general adjunct al Direcției Naționale de Probațiune, a descris rolul calificării în reintegrare, în comunicatul publicat de Mediafax: „Reintegrarea socială a persoanelor aflate în evidența serviciilor de probațiune presupune asumarea responsabilității și accesul la oportunități care să le permită construirea unui nou parcurs de viață. Dobândirea unei calificări profesionale și dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii contribuie la reinserția socio-profesională și la consolidarea unui comportament responsabil. Parteneriatul dintre Direcția Națională de Probațiune, ANOFM și BAT România reprezintă un exemplu concret privind modul în care colaborarea dintre sectorul public și cel privat poate crea oportunități reale de reintegrare socială și profesională. Prin astfel de inițiative, persoanele sancționate din evidența serviciilor de probațiune își pot valorifica aptitudinile, își pot îmbunătăți perspectivele de angajare și se pot reabilita în comunitate”.

Contrabanda cu tutun produce pierderi bugetare estimate la peste 2,5 miliarde de lei anual

Cele mai recente date Novel Research, citate în comunicat, plasează comerțul ilegal cu produse din tutun la circa 14% din piața totală, nivel record pentru ultimii cinci ani. Datele industriei invocate în comunicat estimează pierderile anuale ale bugetului de stat la peste 2,5 miliarde de lei.

Programul urmărește să ofere alternative profesionale și acces la locuri de muncă stabile și surse legale de venit. Organizatorii prezintă calificarea și ocuparea forței de muncă drept instrumente care pot reduce vulnerabilitățile sociale din aceste comunități.

Prin platforma de comunicare StopContrabanda.ro, sprijinul BAT România pentru combaterea efectelor economiei subterane include:

Parteneriatul de calificare profesională derulat împreună cu instituțiile publice.

Campanii de informare asupra cadrului legal privind traficul ilicit cu produse din tutun.

Donații de echipamente specifice pentru întărirea capacității operaționale a autorităților de aplicare a legii.