Cei mai bogați oameni ai planetei și-au găsit un nou refugiu. O insulă artificială din Miami, supranumită „Buncărul Miliardarilor”, a devenit adresa de domiciliu pentru nume precum Jeff Bezos sau Mark Zuckerberg, atrași de promisiunea unei vieți exclusiviste, cu poliție privată și, mai ales, taxe zero pe avere.

O fortăreață exclusivistă

Pe faimoasa insulă Indian Creek Village se găsesc doar 35 de vile. Toate sunt aliniate de-a lungul unui drum de șase kilometri și au vedere la Golful Byscane. Întregul domeniu, cu o suprafață de 120 de hectare, funcționează ca o entitate autonomă, având primărie proprie, consiliu local și chiar o forță de poliție privată, care patrulează non-stop.

Dar cum vine asta, o poliție privată? Nimeni nu intră și nu iese fără aprobarea agenților. Julian Johnston, un agent imobiliar din zonă, explică miza securității: „Principalul criteriu este siguranța. În această zonă avem proprietari care dețin drepturile asupra drumurilor așa că nu poți intra fără permisiunea lor. Locuitorii pun preț pe intimitate și siguranță, iar în zonă circulă non-stop ambarcațiuni ale poliției. Proprietarii dispun de propriul serviciu de poliție”.

Cine locuiește în „Buncărul Miliardarilor”

Și totuși, cine sunt acești rezidenți? V-ați gândit vreodată cum arată o comunitate a cărei avere însumată depășește o mie de miliarde de dolari?

Doar 82 de oameni locuiesc pe insulă. Majoritatea sunt moguli din tehnologie, precum Mark Zuckerberg, dar și artiști de talie mondială ca Julio Iglesias sau DJ-ul David Guetta. Lista este, clar, una selectă.

Investițiile colosale ale lui Jeff Bezos

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, deține nu mai puțin de trei vile aici, pentru care a plătit aproape 250 de milioane de dolari. Numai că lucrurile nu sunt atât de simple nici pentru un miliardar, care se lovește de birocrație și timpi de așteptare. Julian Johnston povestește o situație aproape incredibilă legată de achizițiile lui Bezos: „Când Bezos a cumpărat cele două terenuri, s-a confruntat cu o situație tipică pentru majoritatea celor care se mută aici: a descoperit brusc că este nevoie de un an pentru planuri și autorizații și de trei ani pentru a construi o casă de o asemenea anvergură. Așadar, unde a locuit în acești patru ani? A cumpărat o casă chiar vizavi, care avea 20 de ani, într-o stare excelentă, și a plătit 75 de milioane de dolari doar pentru a avea un loc unde să doarmă până la finalizarea construcției proprietății sale”.

Paradisul fiscal care atrage celebrități

Dincolo de intimitate, terenul de golf și clubul de muzică country, adevăratul magnet al insulei sunt avantajele fiscale.

Taxele sunt inexistente.

Jurnalista Forbes Phoebe Liu confirmă acest statut special: „A ajuns să fie considerată o destinație exclusivistă pentru oameni foarte bogați sau celebri, care caută un loc unde să se retragă”. E drept că prețurile sunt pe măsură. O casă pe Indian Creek Village costă, în medie, 70 de milioane de dolari, dar recordul pare să fie deținut de Mark Zuckerberg, a cărui vilă a depășit 170 de milioane de dolari.

Printre vecini se numără și Ivanka Trump, fiica fostului președinte american, care s-a mutat aici imediat după încheierea mandatului tatălui său la Casa Albă (o tranzacție de 24 de milioane de dolari pentru o proprietate cu șase dormitoare, piscină interioară și exterioară, plus un teren de tenis).