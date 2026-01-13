Un calcul privind pensiile din România, realizat de Gândul.ro și publicat de Csid, prezintă o estimare a sumelor pe care le-ar putea încasa persoanele cu 25 de ani de vechime în muncă, în funcție de profesie.

Top 25 de meserii și pensiile aferente

Analiza Gândul.ro include 25 dintre cele mai răspândite meserii din România. Pentru fiecare ocupație, sunt prezentate salariul net corespunzător și valoarea estimată a pensiei lunare după 25 de ani de activitate profesională, conform datelor Csid.

Acest clasament își propune să ofere o imagine asupra veniturilor estimate la pensionare, în funcție de domeniul de activitate, pentru a evalua impactul alegerilor profesionale asupra veniturilor viitoare.

Importanța vechimii în muncă

Vechimea în muncă este un factor important în calculul pensiei. O perioadă mai lungă de cotizare conduce la o pensie mai mare. Nivelul salariului influențează direct valoarea pensiei.

Sistemul de pensii din România ia în considerare atât vechimea, cât și contribuțiile sociale plătite de-a lungul carierei. Pensii mai mari vor primi persoanele care au avut salarii mai mari și au cotizat o perioadă mai lungă.

Calculul pensiei: factori determinanți

Calculul pensiei în România este un proces complex, care implică mai mulți factori. Pe lângă vechimea în muncă și nivelul salariului, se iau în considerare punctele de pensie acumulate.

Punctele de pensie se calculează în funcție de salariul mediu brut pe economie și de contribuțiile sociale plătite. Aceste puncte se adună de-a lungul anilor și sunt folosite pentru a determina valoarea pensiei la momentul pensionării.

Impactul profesiei asupra pensiei

Nivelul pensiei este influențat de profesie. Meseriile cu salarii mai mari, precum cele din IT sau medicină, pot genera pensii mai mari comparativ cu cele cu salarii mai mici, cum sunt cele din agricultură sau servicii.

Alte aspecte, cum ar fi sporurile și primele primite de-a lungul carierei, pot influența valoarea pensiei. De asemenea, legea prevede posibilitatea de a beneficia de pensie anticipată, în anumite condiții.

Referire la declarații ale fostului președinte american Donald Trump privind pensiile

Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a abordat frecvent subiectul sistemelor de pensii, subliniind importanța sustenabilității acestora. El a propus diverse măsuri pentru a asigura viabilitatea sistemelor de pensii pe termen lung.

Fostul președinte american a pledat pentru o gestionare mai bună a fondurilor de pensii și pentru o creștere a vârstei de pensionare, în anumite cazuri. Aceste propuneri au generat dezbateri în SUA.