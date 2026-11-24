Pentru o pensie publică deja stabilită, indexarea aduce 0 lei brut în 2026 dacă numărul de puncte rămâne același: valoarea punctului de referință rămâne 81 de lei. Ca să afli câți lei ai primi într-un alt an, verifici mai întâi dacă indexarea se aplică, apoi calculezi pensia cu valoarea nouă a punctului și scazi reținerile.

Când se aplică indexarea

Legea nr. 360/2023 stabilește, la art. 83, că pensia publică se calculează din punctele strânse în perioada de activitate și valoarea punctului de referință. Art. 84 prevede, ca regulă generală, creșterea acestei valori în ianuarie: la rata medie anuală a inflației se adaugă jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut. Calculul folosește cifrele definitive comunicate de Institutul Național de Statistică.

Înainte de a aplica formula, trebuie verificată și regula pentru anul dorit. Legea nr. 141/2025, la art. XXXI alin. (1) și (2), păstrează punctul la 81 de lei pe tot anul 2026 și mută aplicarea formulei anuale în 2027. La 24 noiembrie 2026, pentru 2027 nu este stabilită o valoare certă a punctului; calculul va depinde de cifrele definitive și de legea aplicabilă atunci.

Cum calculezi pensia înainte de rețineri

Pentru verificare sunt necesare decizia de pensie, unde apare numărul total de puncte, și talonul de plată, unde apar suma plătită și reținerile. Numărul total nu este același lucru cu numărul anilor lucrați: el cuprinde punctajele anuale și, când se cuvin, punctele de stabilitate.

Verifici dacă pensia este una publică stabilită prin puncte. Pensiile militare și unele pensii de serviciu au reguli separate. Verifici valoarea punctului pentru anul ales și dacă o lege a păstrat-o neschimbată ori a amânat indexarea. Pentru 2026, valoarea este 81 de lei. Citești numărul total de puncte din decizie, inclusiv punctele de stabilitate deja acordate. Nu le adaugi încă o dată dacă sunt cuprinse în total. Înmulțești totalul punctelor cu valoarea punctului de referință. Rezultatul este pensia calculată înainte de rețineri; fracțiunea de leu se rotunjește în favoarea pensionarului. Compari rezultatul cu pensia stabilită în decizie, apoi cu suma brută, reținerile și suma de plată de pe talon.

Punctele de stabilitate se acordă pentru anii în care persoana a contribuit peste 25 de ani: 0,50 puncte pe an între 25 și 30 de ani, 0,75 puncte pe an între 30 și 35 de ani și un punct pe an după 35 de ani. Pentru o parte dintr-un an se acordă proporțional. La calculul punctajelor și al totalului se folosesc cinci zecimale, potrivit normelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2024.

La 100 de puncte totale, de exemplu, calculul pentru 2026 este 100 × 81 de lei = 8.100 de lei brut. Dacă aceeași persoană avea tot 100 de puncte înainte, păstrarea valorii de 81 de lei nu îi aduce o majorare prin indexare. O recalculare sau corectarea unei erori poate schimba însă pensia separat de indexare.

De ce suma încasată este diferită

Pentru veniturile din pensii de peste 3.000 de lei, contribuția la sănătate este de 10% numai din partea care depășește 3.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie. Impozitul este de 10% din suma rămasă peste acest prag după scăderea contribuției. Aceste reguli privind contribuția la sănătate se aplică veniturilor aferente perioadei dintre 1 august 2025 și 31 decembrie 2027.

În exemplul cu 8.100 de lei brut, partea de peste prag este 5.100 de lei. Contribuția la sănătate este 510 lei, iar impozitul este 10% din 4.590 de lei, adică 459 de lei. Rămân 7.131 de lei înaintea altor eventuale rețineri.

Sub prag, calculul este diferit: pentru o pensie brută de 2.950 de lei, exemplul Agenției Naționale de Administrare Fiscală indică 0 lei contribuție la sănătate și 0 lei impozit. Pentru 5.000 de lei brut, aceeași instituție indică 200 de lei contribuție, 180 de lei impozit și 4.620 de lei de plată. La pensia publică, casa teritorială calculează și reține contribuția și impozitul.

Nici un procent anunțat pentru pensia brută nu este automat procentul banilor încasați. De exemplu, dacă un brut de 5.000 de lei ar crește ipotetic cu 7%, ar ajunge la 5.350 de lei; după contribuție și impozit, suma încasată ar crește de la 4.620 de lei la aproximativ 4.904 lei. Este doar un exemplu de calcul, nu o majorare stabilită pentru 2027.

Ce verifici dacă plata pare greșită

Pui alături decizia și talonul: compari punctele totale și pensia stabilită cu suma brută de pe talon, apoi citești contribuția la sănătate, impozitul, orice altă reținere înscrisă și suma de plată. Dacă punctele ori plata nu corespund, poți cere explicații sau revizuirea drepturilor la casa teritorială de pensii.

Dacă problema privește o decizie emisă de casa teritorială, aceasta poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Data comunicării deciziei este cea de la care se numără termenul, nu data înscrisă pe talon. Pentru diferențe între sumele stabilite, plătite și cele cuvenite se poate cere revizuirea pensiei.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă una dintre cifrele folosite la indexare este negativă?

Art. 84 din legea pensiilor prevede folosirea celeilalte cifre, dacă aceasta este pozitivă. Dacă ambele sunt negative, valoarea punctului rămâne neschimbată.

Mi se reduce pensia dacă recalcularea dă o sumă mai mică?

În situația protejată de art. 144 alin. (6) din legea pensiilor, se plătește suma aflată anterior în plată până când creșterea valorii punctului duce la o pensie calculată mai mare. De exemplu, dacă o pensie aflată în plată ar fi de 3.300 de lei, iar recalcularea ar da 3.240 de lei, se păstrează suma de 3.300 de lei în această situație.

De ce pot primi mai mult decât rezultă din puncte înmulțite cu 81 de lei?

Indemnizația socială pentru pensionari poate face ca suma plătită să nu coincidă cu rezultatul înmulțirii. Nivelul ei este menținut la 1.281 de lei în 2026, potrivit materialului Casei Județene de Pensii Neamț; acordarea depinde de situația pensionarului.

Se aplică același calcul pensiilor militare?

Nu automat. Pensiile militare și unele pensii de serviciu au reguli proprii; materialul Casei Județene de Pensii Neamț consemnează derogări pentru aceste categorii în 2026.

Pot recupera bani neplătiți din cauza unei erori?

La revizuirea diferențelor dintre suma cuvenită și cea plătită, regula generală este de trei ani de la constatarea diferenței, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru bani neplătiți din cauza unei erori materiale sau de calcul, acest termen general nu se aplică.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; Legea nr. 141/2025; Hotărârea Guvernului nr. 181/2024; Casa Națională de Pensii Publice; Agenția Națională de Administrare Fiscală; materialul Casei Județene de Pensii Neamț din 28 august 2026.