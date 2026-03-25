Șoferii români au parte de vești proaste la pompă miercuri, 25 martie 2026. Prețurile carburanților au înregistrat noi creșteri față de ziua precedentă, cea mai mare majorare fiind la motorina premium, cu un salt de 20 de bani pe litru.

Scumpiri pe linie la pompă

Concret, cea mai mare creștere de preț o înregistrăm la motorina premium, unde costul pentru un litru a ajuns să varieze între 10,45 și 10,73 lei. Nici benzina nu a scăpat de scumpiri. Atât cea standard, cât și cea premium au înregistrat o creștere de 15 bani, ajungând la intervale de preț de 9,14 – 9,41 lei pentru benzina standard și 9,84 – 10,14 lei pentru cea premium.

E drept că motorina standard a avut parte de o majorare mai mică, de „numai” șase bani. Astfel, prețul pentru un litru se situează acum între 9,89 și 10,22 lei.

GPL-ul, singurul care stă pe loc

Dar există și o excepție în acest peisaj al scumpirilor. Prețul pentru un litru de GPL se menține constant, în jurul valorii de 4,1 lei, fiind singurul combustibil care nu a fost afectat de valul recent de majorări.

Unde găsim cea mai ieftină benzină și motorină

V-ați întrebat unde puteți alimenta mai ieftin în aceste condiții? Căutarea unui preț cât mai mic a devenit o prioritate pentru mulți șoferi, mai ales după explozia prețurilor cauzată de războiul din Orientul Mijlociu.

Pe 25 martie, cele mai bune prețuri se găsesc în județele Arad și Bacău. În Arad, un litru de benzină costă 9,03 lei, iar unul de motorină 9,73 lei. Iar în Bacău, prețurile sunt foarte apropiate, de 9,07 lei pentru benzină și 9,77 lei pentru motorină.

La nivelul marilor orașe (și în funcție de companie), există stații în Iași care vând benzina cu 9,09 lei pe litru, în timp ce în Constanța se poate găsi motorină la 9,81 lei pe litru.

Cifrele vorbesc de la sine.