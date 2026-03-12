Chelsea a suferit o înfrângere dureroasă, 2-5, pe terenul lui PSG în Liga Campionilor, iar fostul fotbalist Jamie Carragher a identificat principalele probleme ale echipei. Analistul susține că londonezii nu vor mai câștiga trofee majore până nu vor face schimbări pe două posturi cheie, în ciuda unui plan tactic bun.

Meciul de miercuri seară de pe Parc des Princes a fost unul spectaculos, în care Chelsea a reușit să revină de două ori în joc, înainte ca echipa lui Luis Enrique să marcheze trei goluri pe final. Potrivit Metro, acest rezultat îi lasă pe elevii lui Liam Rosenior cu o misiune aproape imposibilă în returul de marțea viitoare de pe Stamford Bridge.

O greșeală care a decis soarta meciului

Momentul critic al partidei a avut loc la scorul de 2-2, când portarul Filip Jorgensen a comis o eroare majoră. Titularizat în locul lui Robert Sanchez, tânărul de 23 de ani a pasat greșit, mingea a fost interceptată, iar Vitinha a marcat al treilea gol pentru PSG cu un lob excelent. De la acea fază, jocul londonezilor s-a prăbușit.

În analiza de după meci pentru CBS Sports, Jamie Carragher a lăudat abordarea tactică a antrenorului Liam Rosenior, dar a subliniat că greșelile individuale au fost decisive. „A fost un meci genial, cred că cel mai bun meci pe care l-am văzut cu siguranță în Liga Campionilor în acest sezon”, a declarat Carragher. Acesta a adăugat: „Chelsea nu merita să piardă cu 5-2, dar nu pot da vina decât pe ei înșiși pentru asta.”

Verdictul dur al lui Carragher: „Nu pot merge mai departe”

Analistul a insistat asupra unei probleme pe care o semnalează de mult timp la Chelsea: postul de portar. El consideră că, indiferent de investițiile masive făcute de noii proprietari, echipa nu poate progresa fără un goalkeeper de top. „Am criticat Chelsea de mult timp, dar vorbesc foarte serios, nu pot merge mai departe până nu rezolvă problema portarului. Spun asta în mod constant”, a afirmat Carragher.

Fostul fundaș a continuat, lăudându-l pe managerul echipei, dar criticând din nou jucătorii din defensivă. „Noul patronat a venit și a cheltuit miliarde întregi și acum au niște jucători grozavi în echipă și cred că în aceste etape incipiente Liam Rosenior a fost genial, am crezut că Rosenior ca antrenor în seara asta, uitându-mă la cum a așezat echipa, a cauzat probleme reale lui PSG, nu meritau să piardă prin prisma modului în care a fost pregătit meciul și cum au jucat.”

„La un milion de mile distanță” de marile trofee

Carragher a identificat posturile de portar și fundaș central ca fiind punctele slabe care vor împiedica Chelsea să lupte pentru trofee importante precum Premier League sau Liga Campionilor. „Dar greșelile mari i-au costat la nivel de fundaș central și portar și aceasta a fost o problemă și va continua să fie o problemă pentru orice antrenor al lui Chelsea pe viitor, când încearcă să câștige Premier League și Liga Campionilor, pentru că sunt la un milion de mile distanță de acest obiectiv”, a explicat el.

Analiza sa s-a încheiat cu o concluzie tranșantă asupra motivului înfrângerii. „De aceea au pierdut în seara asta, nu pentru că nu au jucători de atac grozavi sau pentru că antrenorul nu știe ce face, tactic au fost fantastici în seara asta. Au fost trădați de o greșeală a portarului la 2-2 și apoi meciul s-a destrămat complet și acum, dintr-o dată, se pare că nu au nicio șansă să meargă mai departe.”