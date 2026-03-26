Oficialii administrației Trump examinează ce impact asupra economiei ar putea avea o posibilă creștere a prețului petrolului până la 200 de dolari pe baril. Demersul, conform surselor, are scopul de a asigura pregătirea administrației pentru toate scenariile posibile, inclusiv un conflict prelungit cu Iranul.

Dezmințire oficială, dar cu nuanțe

Numai ca reacția oficială de la Washington a venit rapid. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a numit această relatare „falsă”.

Acesta a oferit și o declarație mai amplă, menită să calmeze spiritele. „Deși administrația evaluează constant diverse scenarii de stabilire a prețurilor și impactul economic, oficialii nu examinează posibilitatea ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril, iar secretarul Bessent nu a fost îngrijorat de perturbările pe termen scurt cauzate de Operațiunea Epic Fury”. Mai mult, despre secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, purtătorul de cuvânt a adăugat că „a transmis în repetate rânduri atât încrederea sa, cât și a administrației, în traiectoria pe termen lung a economiei americane și a piețelor energetice globale”.

E drept că analiza unor astfel de scenarii extreme face parte din evaluările standard în perioade de criză și nu reprezintă neapărat o predicție. Sursele au precizat că, încă dinainte de începerea războiului, secretarul Trezoreriei și-a exprimat îngrijorarea că un conflict ar putea duce la creșterea prețurilor la țiței.

Prețurile au explodat deja

Dar v-ați gândit ce se întâmplă deja pe piață? Cifrele sunt clare. Prețurile petrolului au crescut vertiginos de când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Cotația West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu aproximativ 30%, ajungând la 91 de dolari pe baril. Iar țițeiul Brent a crescut cu aproape 40% în aceeași perioadă, tranzacționându-se în jurul valorii de 102 dolari.

În Statele Unite, cel mai vizibil efect a fost o creștere de 30% a prețurilor la benzină, anulând practic scăderile din ultimul an pe care președintele Trump le evidențiase ca o realizare economică importantă.

Un prag „puțin probabil”, dar devastator

Secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat pe 12 martie că un preț de 200 de dolari pe baril este „puțin probabil”.

Și totuși, un astfel de prag ar fi un șoc enorm pentru economia mondială.

Ca să înțelegem scara, în termeni ajustați la inflație, prețul a atins acest nivel o singură dată în ultima jumătate de secol, în 2008, chiar înaintea crizei financiare globale. Chiar și la niveluri mai scăzute, lucrurile nu arată bine. O prognoză a Bloomberg Economics arată că un preț al petrolului de 170 de dolari pe baril menținut timp de câteva luni ar împinge inflația mai sus în SUA și Europa și ar reduce vizibil creșterea economică.

Bancherii centrali sunt în alertă

La nivel global, îngrijorările sunt palpabile. Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că ostilitățile au crescut riscurile inflaționiste. Alte bănci centrale din Frankfurt, Londra și Japonia se pregătesc deja pentru posibile majorări ale dobânzilor de referință chiar din luna următoare.

În SUA, perspectivele politicii monetare devin tot mai incerte. Rezerva Federală monitorizează atent impactul creșterii prețurilor petrolului asupra inflației. Săptămâna trecută, președintele Fed, Jerome Powell, a spus că este prea devreme pentru a evalua efectele complete asupra economiei americane.

În ciuda acestor temeri, președintele Trump a declarat că nu este îngrijorat de creșterea costurilor energiei, sugerând chiar că acestea ar putea fi benefice pentru SUA. El a prezis că prețurile petrolului vor scădea puternic după încheierea războiului (pentru care a stabilit un termen limită de cinci zile pentru negocieri). Până atunci însă, blocarea aproape totală a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol și gaze, a afectat deja economiile din întreaga lume.