Cât costă să mobilezi o garsonieră în 2026. Bugetul poate depăși 30.000 de lei

Mobilarea unei garsoniere de la zero a devenit o investiție considerabilă în 2026, iar proprietarii trebuie să pregătească un buget care poate depăși lejer 30.000 de lei pentru o amenajare completă. Costurile au crescut față de anii precedenți, iar cheltuielile variază masiv în funcție de calitatea materialelor și de complexitatea designului.

Pentru o locuință standard de 30-40 de metri pătrați, bugetul total poate porni de la câteva mii de lei și poate atinge sume considerabile pentru variantele premium. Potrivit unei analize publicate de Capital, fiecare cameră vine cu propriul set de costuri, de la mobilierul de bază până la cheltuielile suplimentare care adesea sunt trecute cu vederea.

Bucătăria, cea mai mare gaură în buget

Cele mai mari costuri sunt generate de amenajarea bucătăriei. În 2026, mobilierul realizat la comandă pentru această zonă pornește de la aproximativ 4.400 de lei, dar poate urca rapid până la 11.900 de lei, în funcție de dimensiuni și finisaje. Există și opțiuni mai accesibile, cum ar fi mobilierul modular. O bucătărie de 2-2,6 metri lungime poate fi achiziționată cu o sumă între 3.200 și 3.900 de lei.

Pe lângă corpurile de mobilier, electrocasnicele esențiale precum frigiderul, plita, cuptorul și hota adaugă o presiune suplimentară pe buget. Într-un scenariu economic, dotarea completă a bucătăriei poate costa între 3.500 și 5.000 de lei. Pentru un buget mediu, însă, suma necesară se încadrează frecvent între 6.000 și 9.000 de lei.

Costurile pentru zona de living și dormit

Într-o garsonieră, camera principală servește adesea atât ca spațiu de relaxare, cât și ca dormitor. Din acest motiv, mulți proprietari optează pentru o canapea extensibilă, al cărei preț în 2026 variază între 3.000 și 3.300 de lei. Mobilierul la comandă pentru living, care poate include bibliotecă, comodă TV și diverse rafturi, implică un cost suplimentar între 1.900 și 8.100 de lei.

Dacă se alege varianta unui pat dedicat, un set complet format din pat, saltea și noptiere pornește de la circa 3.000 de lei. Pentru o calitate medie sau superioară, costul poate depăși 8.000 de lei.

Depozitarea, baia și cheltuielile suplimentare

Spațiul de depozitare este un alt element important. Prețul unui dulap simplu, cu două sau trei uși, începe de la 1.300 de lei. În cazul în care se dorește o soluție personalizată, adaptată perfect spațiului, costul poate sări de 6.000 de lei. Nici baia nu este de neglijat. Mobilierul specific, cum ar fi dulapul pentru chiuvetă și alte elemente de stocare, poate costa între 1.300 și 4.400 de lei.

La toate aceste sume se adaugă cheltuieli considerate „detalii”, dar care umflă nota de plată finală. Corpurile de iluminat, perdelele, draperiile, covoarele și măsuțele de cafea contribuie la bugetul total. În plus, proprietarii trebuie să ia în calcul costurile de transport și montaj, care pot adăuga câteva sute de lei. Serviciile de mutare pentru o garsonieră, chiar și în interiorul aceluiași oraș, pot costa între 600 și 900 de lei. Pentru cei care doresc o soluție la cheie, dezvoltatorii sau firmele de design interior oferă pachete complete de mobilare, care pot ajunge la aproximativ 12.900 de euro fără TVA.