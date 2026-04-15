Actualizarea ID.3 Neo vine cu îmbunătățiri importante la interfața utilizatorului, inclusiv butoane fizice pentru climatizare, comutatoare dedicate pentru geamurile spate și un buton rotativ pentru volum. Modelul beneficiază și de un nou afișaj pentru șofer, o autonomie mai mare și funcții noi precum conducerea cu o singură pedală.

Volkswagen a promis să țină cont de părerile clienților și să rezolve nemulțumirile legate de interioarele considerate prea simple. Acum, odată cu lansarea noului ID.3 Neo pentru 2026, aceste schimbări încep să fie vizibile. Spre deosebire de alte modele facelift care elimină aproape complet comenzile fizice, acest model electric merge pe o direcție diferită.

Revin detaliile clasice care fac diferența

Una dintre cele mai importante modificări este renunțarea la slider-ul tactil pentru controlul temperaturii și volumului, un element care a fost des criticat. În loc să mute toate comenzile pe ecran, Volkswagen a ales să readucă butoanele fizice. Consola centrală a fost redesenată și include acum un rând de butoane sub gurile de ventilație.

Aceste butoane permit acces rapid la funcțiile de bază pentru climatizare: reglarea temperaturii, a ventilatorului, pornirea aerului condiționat, modul automat, recircularea aerului, dezaburirea parbrizului și încălzirea lunetei. Însă schimbările nu se opresc aici.

Pe volan, butoanele capacitive de la generația anterioară au fost înlocuite cu unele fizice, mult mai ușor de folosit la volan. Astfel, interacțiunea cu mașina devine mai intuitivă și mai comodă pentru șofer.

Un detaliu nou pentru utilizarea de zi cu zi

Panoul portierei șoferului a fost și el revizuit. Dacă înainte lipseau comenzile pentru geamurile din spate, acum ID.3 Neo revine la un aranjament clasic, cu patru comutatoare pentru geamuri și butoane separate pentru blocarea și deblocarea ușilor. Totul este așezat logic, ceea ce face utilizarea zilnică mai simplă.

Un pas înainte pentru confort

Între scaune a apărut un buton rotativ, care nu controlează doar volumul, ci poate fi folosit și pentru schimbarea pieselor sau a posturilor radio. Sub consola centrală există acum un spațiu suplimentar pentru depozitare, ceea ce crește practicitatea la interior.

Un nou afișaj și modificări discrete la exterior

Instrumentarul de bord a fost modernizat. Ecranul mic de 5,3 inchi a fost înlocuit cu unul de 10,25 inchi, cu o grafică inspirată de Golf Mk1, având un vitezometru analog și un contor de turații. În cazul unei mașini electrice, acesta indică nivelul de energie și recuperarea la frânare, oferind informații utile șoferului.

La exterior, modificările arată clar că avem de-a face cu un facelift, nu cu o generație nouă. ID.3 Neo păstrează liniile de bază, dar primește faruri noi și o bară de protecție frontală redesenată. Bara luminoasă orizontală, care trece prin sigla VW iluminată, este mai lată și acoperită cu sticlă. Pe versiunile de top, această bară se aprinde.

Spatele a fost și el restilizat. Hayonul negru a fost înlocuit cu unul în culoarea caroseriei, iar conturul parbrizului, plafonul și spoilerul spate se potrivesc acum cu restul mașinii. Profilul rămâne neschimbat, cu excepția unor noi modele de jante.

Detalii tehnice care schimbă jocul

ID.3 Neo păstrează tracțiunea pe spate și folosește cea mai nouă platformă MEB+. Sunt disponibile trei variante de baterie: 50 kWh, 58 kWh și 79 kWh. Motorul electric dezvoltă 168 CP, 188 CP sau 228 CP, în funcție de baterie.

Autonomia este semnificativă. Potrivit estimărilor WLTP ale Volkswagen, versiunea cu bateria de 50 kWh oferă 417 km, cea cu 58 kWh ajunge la 494 km, iar modelul cu 79 kWh promite până la 630 km cu o singură încărcare. Încărcarea rapidă DC de la 10% la 80% durează între 26 și 29 de minute, în funcție de capacitatea bateriei.

Printre funcțiile noi se numără conducerea cu o singură pedală, care permite decelerarea rapidă doar prin ridicarea piciorului de pe accelerație. De asemenea, funcția vehicle-to-load transformă mașina într-o sursă de energie pentru dispozitive externe, cu ajutorul unui adaptor opțional.

O altă opțiune nouă este Connected Travel Assist, o versiune îmbunătățită a sistemului de asistență la condus, capabilă să oprească automat mașina la semaforul roșu.

Ce urmează pentru ID.3 Neo

ID.3 Neo va fi disponibil în Europa în această lună, iar primele livrări sunt programate pentru iulie. Prețurile vor fi comunicate de dealerii Volkswagen pe măsură ce modelul ajunge în showroom-uri.

Motor1’s Take: VW a abordat majoritatea criticilor aduse modelului anterior ID.3. Revizia Neo aduce îmbunătățiri semnificative la interior, oferind în același timp fațadei frontale un aspect mai ascuțit. Rămâne de văzut dacă interfața mai prietenoasă se va traduce în vânzări mai mari, având în vedere competiția intensă din acest segment, în special de la mărcile chinezești care pătrund în Europa.

Privind spre viitor, ID.3 Neo nu va rămâne mult timp pe piață. Volkswagen a prezentat deja un preview pentru noua generație Golf complet electrică, care va fi lansată până la sfârșitul deceniului sub numele ID. Golf, ca înlocuitor pentru ID.3. Având în vedere progresele făcute la Neo, așteptările pentru noul Golf electric sunt ridicate. Personal, cred că un Golf Mk7 cu tehnologie de baterii de ultimă generație ar fi EV-ul perfect în clasa compactă, dar se pare că am depășit apogeul Golf-ului.