Ne pregătim de cel mai scump Paşte din istoria recentă, o realitate dură modelată de ani întregi cu o inflaţie în jur de 10%. Această presiune constantă a erodat serios puterea de cumpărare a românilor, iar explozia preţurilor la carburanţi obligă pe fiecare la noi ajustări financiare. Contextul global, marcat de pandemie, războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, nu face decât să complice și mai mult situația.

Statul, cu buzunarele goale

Problema este că presiunea nu vine doar din exterior, ci și din interior. Veniturile nu au mai ținut pasul cu scumpirile, lăsând mulți români descoperiți. „În ultimii doi ani n-au mai venit nici creşturile de venituri”, explică Adrian Mitroi, specialist în finanţe comportamentale. Mai mult, nici statul nu pare să aibă soluții. „Avem un stat care se află şi el cu buzunarele goale”, adaugă acesta.

Iar criza actuală este diferită. Nu mai vorbim doar de energie. „Acum ca niciodată avem ceva mai profund decât o criză energetică. E o combinaţie foarte complicată care nu e din vina noastră, e ceva ce importăm”, subliniază Mitroi. La toate acestea se adaugă și povara creditelor. „Şi ratele sunt mai scumpe.”

Consumul a scăzut cu două cifre

Efectele se văd deja în coșul de cumpărături. Sau, mai bine zis, în ce a mai rămas din el. „Comportamentul de consum al românului s-a modificat substanţial în ultimele luni, avem o scădere substanţială a consumului, chiar de două cifre în unele luni”, arată specialistul. V-ați gândit vreodată cum se traduce asta în viața de zi cu zi? prudență maximă.

S-au dus vremurile cumpărăturilor de impuls. „Suntem în contextul în care trebuie să ne prioritizăm cheltuielile”, spune Mitroi. E drept că acum planificarea devine esențială. „Când te duci la magazin, te duci cu lista, nu să cumperi ce-ţi sare în ochi de pe raft.”

Dar schimbarea trebuie să fie mai profundă. Nu e vorba doar de o listă, ci de o mentalitate nouă. „Cred va trebui să facem alt gen de cumpărături, să fim mai chibzuiţi.”

De la petrol la medicamente

Scumpirea carburanților declanșează un efect de domino care lovește în toate sectoarele, de la raftul cu pâine până la farmacie. Logica este implacabilă. „Pieţul petrolului şi gazului se vede prima dată în alimente, urmează apoi medicamentele”, avertizează Adrian Mitroi (specialist recunoscut în finanțe comportamentale).

Până la urmă, soluția stă în mâinile fiecăruia.

Recomandarea finală este una cât se poate de directă și de necesară: „Ar trebui să ştii exact cum stai, ce venituri ai, ce cheltuieli poţi să faci”.