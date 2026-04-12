Masa de Paște, una dintre cele mai importante tradiții pentru români, pare să vină anul acesta cu o notă de plată record. Costurile pentru produsele specifice sunt, an de an, atent urmărite și comparate. Numai că acum, percepția asupra prețurilor a devenit un subiect mai fierbinte ca oricând.

Coșul de Paște, o misiune tot mai grea?

An de an, în preajma sărbătorilor, se reia aceeași discuție. Cât ne costă mielul, ouăle, cozonacul? E drept că fiecare familie își face propriile calcule, însă sentimentul general este că bugetul alocat mesei festive trebuie să fie din ce în ce mai generos pentru a acoperi aceleași produse ca în anii trecuți. Și nu vorbim aici de produse de lux, ci de strictul necesar pentru o masă tradițională.

V-ați gândit vreodată de ce această perioadă generează atâta stres financiar? Pentru că, dincolo de bucuria spirituală, presiunea de a pune pe masă „tot ce trebuie” este imensă. Iar când prețurile de la raft par să o ia razna, misiunea devine una complicată pentru milioane de gospodării.

De la miel la cozonac, prețurile sub lupă

Să fim serioși, fiecare produs specific pare să aibă propria poveste a scumpirilor. Carnea de miel, vedeta mesei, este primul indicator pe care îl urmăresc consumatorii. Apoi vin ouăle, esențiale nu doar pentru vopsit, ci și pentru drob sau cozonac. Și dacă adăugăm făina, zahărul, uleiul și celelalte ingrediente pentru prăjituri, plus legumele pentru salate, tabloul devine complet.

Fiecare vizită la supermarket se transformă într-un exercițiu de echilibristică financiară. Comparații între mărci, căutarea ofertelor și, nu de puține ori, renunțarea la anumite produse devin strategii de supraviețuire economică în această perioadă aglomerată.

Sondajele reflectă realitatea din buzunar

În acest context, o întrebare simplă capătă o greutate aparte: „Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani?”. Un sondaj recent adresează direct această neliniște publică, invitând oamenii să răspundă cu un simplu „DA” sau „NU”.

Întrebarea este directă.

Dar dincolo de un simplu click, răspunsul la această întrebare spune multe despre starea economică resimțită la nivel individual. Nu este despre statistici oficiale ale inflației (care pot fi uneori greu de tradus în viața de zi cu zi), ci despre percepția directă, despre cum se simte realitatea în propriul buzunar. Până la urmă, fiecare știe cel mai bine cât lăsa la casă anul trecut și cât lasă acum pentru un coș similar de cumpărături.

Tradiția în fața provocărilor economice

Chiar și în fața unor costuri percepute ca fiind tot mai mari, românii rămân profund atașați de tradițiile pascale. Masa îmbelșugată în familie este un pilon al sărbătorii. Provocarea constă în a menține acest obicei fără a dezechilibra complet bugetul familiei pe o lună întreagă. Mulți vor căuta soluții: poate mai puțină carne, poate cozonaci făcuți în casă pentru a economisi, sau poate o colaborare între membrii familiei pentru a împărți cheltuielile.

Indiferent de răspunsul final la sondaj, un lucru e clar: discuția despre costul vieții este mai relevantă ca niciodată, mai ales în momente cu o încărcătură emoțională și culturală atât de puternică precum Sărbătorile Pascale.