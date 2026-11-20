Dacă ți s-a anulat zborul, compania care urma să îl opereze trebuie să îți ofere și să îți plătească transportul către destinație, în condiții asemănătoare, cât mai curând posibil. Dacă nu îți oferă o soluție și cumperi singur alt transport, poți cere banii înapoi pentru o cheltuială necesară, potrivită situației și la un preț rezonabil.

Poți alege în schimb rambursarea biletului sau plecarea la o dată ulterioară, dacă sunt locuri. Despăgubirea fixă pentru anulare se cere separat, dacă îndeplinești condițiile pentru ea.

Când ai drepturile europene

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 acoperă zborurile care pleacă din UE, indiferent de companie, și zborurile care sosesc în UE din afara ei, dacă sunt operate de o companie din UE. Se aplică din 17 februarie 2005 și acoperă, după aceleași reguli, Islanda, Norvegia și Elveția.

Ai nevoie de o rezervare confirmată. Când zborul este anulat, nu trebuie să te fi prezentat la ghișeul de înregistrare ca să ceri drepturile legate de anulare. Călătoriile gratuite și biletele la tarife care nu sunt oferite publicului nu sunt, în principiu, acoperite.

Alegi banii pe bilet sau transportul

Compania care urma să opereze zborul trebuie să îți ofere trei variante: banii pe bilet, transport către destinație cât mai curând sau transport la o dată ulterioară convenabilă, dacă sunt locuri. Alegi una singură. Dacă alegi banii pe bilet, nu mai poți cere și transportul oferit de companie pentru aceeași călătorie; despăgubirea fixă poate rămâne însă datorată.

Rambursarea biletului trebuie făcută în șapte zile. Compania nu te poate obliga să primești un voucher în locul banilor fără acordul tău.

Cine plătește alt drum către destinație

Dacă alegi să ajungi la destinație cât mai curând, compania plătește redirecționarea, adică drumul oferit în locul zborului anulat. Poate folosi altă companie aeriană, alt mijloc de transport sau o clasă mai scumpă, dacă soluția este potrivită și în condiții asemănătoare. Dacă nu îți oferă la timp această soluție, îi poți cere costul unui zbor alternativ cumpărat de tine.

Cere mai întâi companiei să îți asigure transportul și păstrează dovada cererii. Dacă te contactează, îți propune o variantă rezonabilă, iar tu o refuzi și îți organizezi singur drumul, poate refuza costurile suplimentare. Pentru transportul ales de tine trebuie să poți justifica de ce era necesar, potrivit și la un preț rezonabil; cumpărarea unei mașini nu este o cheltuială decontată automat.

Ce cheltuieli poți cere înapoi

Cât aștepți transportul către destinație, compania trebuie să îți ofere mâncare și băuturi potrivite duratei de așteptare. Dacă trebuie să rămâi peste noapte, trebuie să asigure cazarea și drumul dintre aeroport și locul de cazare. Ai dreptul și la două apeluri sau mesaje prin e-mail ori fax.

Dacă plătești singur aceste lucruri fiindcă nu ți-au fost oferite, păstrează bonurile și facturile. Poți cere înapoi cheltuielile necesare, potrivite și rezonabile, nu automat orice sumă plătită. Dacă zborul alternativ te duce pe alt aeroport din același oraș sau din aceeași regiune, compania suportă și transferul până la aeroportul rezervat inițial ori până la o destinație apropiată asupra căreia ați convenit.

Cât este despăgubirea fixă

Despăgubirea fixă nu este prețul biletului și nu înlocuiește plata transportului alternativ ori a cheltuielilor de așteptare. Suma de pornire depinde de distanța zborului:

250 EUR pentru un zbor de cel mult 1.500 km;

400 EUR pentru un zbor în interiorul UE de peste 1.500 km sau pentru alt zbor între 1.500 și 3.500 km;

600 EUR pentru celelalte zboruri de peste 3.500 km.

Despăgubirea se calculează pentru fiecare pasager care îndeplinește condițiile. Pentru doi pasageri eligibili pe un zbor în interiorul UE de 1.600 km, suma de pornire este 2 × 400 EUR = 800 EUR, înaintea unei eventuale reduceri.

Când despăgubirea scade sau nu se plătește

Compania nu datorează despăgubirea fixă dacă te-a anunțat cu cel puțin 14 zile înainte. Nici o anulare anunțată mai târziu nu aduce automat despăgubiri: contează orele noului zbor și cauza anulării.

Situația Condiția Despăgubirea fixă Anunț din timp Cel puțin 14 zile înainte Nu se plătește Anunț între 7 și mai puțin de 14 zile înainte Noul zbor pleacă cu cel mult 2 ore mai devreme și ajunge cu mai puțin de 4 ore mai târziu Nu se plătește Anunț cu mai puțin de 7 zile înainte Noul zbor pleacă cu cel mult o oră mai devreme și ajunge cu mai puțin de 2 ore mai târziu Nu se plătește Împrejurări extraordinare Compania dovedește că anularea nu putea fi evitată Nu se plătește Despăgubire încă datorată, dar zbor alternativ oferit Ajungi în limitele de întârziere stabilite după distanță Poate scădea la jumătate

Reducerea la jumătate este posibilă dacă zborul alternativ oferit te duce la destinație cu cel mult două ore întârziere pentru categoria de 250 EUR, trei ore pentru cea de 400 EUR sau patru ore pentru cea de 600 EUR. Sumele reduse sunt 125, 200 și 300 EUR. Chiar dacă despăgubirea fixă nu se plătește, rămân alegerea între banii pe bilet și transportul alternativ, precum și asistența cât aștepți.

Exemple cu bani pe bilet și transport

Să presupunem un zbor în interiorul UE de 1.600 km, anulat în ziua plecării, fără împrejurări extraordinare. Biletul inițial a costat, ca exemplu, 300 EUR, iar despăgubirea fixă de pornire este de 400 EUR pentru un pasager. Dacă alegi rambursarea biletului și nu primești un zbor alternativ, poți cere 300 EUR + 400 EUR = 700 EUR, dacă sunt îndeplinite condițiile ambelor plăți.

Dacă alegi în schimb să ajungi la destinație, iar compania nu îți oferă transport și cumperi un zbor alternativ de 200 EUR, poți cere cei 200 EUR pentru transport și, separat, 400 EUR despăgubire: în total 600 EUR, dacă prețul transportului este acceptat ca necesar și rezonabil. În acest caz nu adaugi și cei 300 EUR ai biletului inițial, pentru că ai ales transportul, nu rambursarea lui.

Dacă firma îți oferă un alt zbor și ajungi cu două ore și jumătate după ora inițială, despăgubirea de 400 EUR poate scădea cu 50%: 400 EUR × 50% = 200 EUR. Nu ai un cost de transport alternativ de recuperat dacă zborul oferit a fost plătit de companie.

Cum ceri banii și unde reclami refuzul

Păstrează rezervarea, biletul inițial și mesajul prin care ai aflat că zborul a fost anulat. Cere în scris companiei care urma să opereze zborul să îți confirme anularea și spune ce alegi: banii pe bilet, transport cât mai curând sau plecarea la o dată ulterioară. Dacă alegi transportul, cere companiei să îl asigure. Dacă nu primești o soluție și plătești singur, alege un transport potrivit. Păstrează cererea, răspunsul ori refuzul companiei, noul bilet, dovada plății, facturile și bonurile pentru mâncare, cazare sau transfer. Trimite companiei cererea de plată, cu documentele care susțin fiecare sumă. Cere distinct costul transportului, cheltuielile din timpul așteptării și despăgubirea fixă, dacă ți se cuvin. Dacă firma refuză sau nu răspunde, reclamă incidentul la organismul din țara unde a avut loc. Pentru un incident din România, ANPC primește reclamații prin portalul său online, la comisariatele pentru protecția consumatorilor sau prin poștă.

În cererea către companie poți scrie: Pentru zborul [număr], din [data], cu rezervarea [cod], anulat de compania dumneavoastră, am ales [rambursarea biletului sau transportul către destinație] și cer plata sumei de [sumă] pentru [motiv], conform documentelor anexate. Adaugă separat suma cerută pentru fiecare cheltuială și, dacă este cazul, pentru despăgubirea fixă.

Comisia Europeană recomandă companiei să răspundă în două luni; această recomandare nu este un termen până la care toate cererile trebuie plătite. ANPC poate verifica și sancționa încălcarea drepturilor, dar reclamația nu garantează recuperarea individuală a banilor. Dacă plata nu se rezolvă, poate fi necesară soluționarea alternativă a litigiului sau acțiunea în instanță, al cărei termen depinde de legea aplicabilă.

Întrebări frecvente

Am cumpărat biletul printr-o agenție. Cui cer banii?

Trimite cererea companiei care urma să opereze zborul, fiindcă ea răspunde de anulare și de transportul alternativ. Poți trimite aceeași cerere și agenției de la care ai cumpărat biletul.

Primesc înapoi și biletul de întoarcere?

Dacă plecarea și întoarcerea au fost cumpărate separat, anularea plecării îți dă, în principiu, dreptul la rambursarea zborului anulat, nu automat și a întoarcerii. Dacă ambele sunt pe aceeași rezervare, poți cere rambursarea întregului bilet sau transport alternativ pentru plecare.

Ce se întâmplă dacă vremea rea a anulat zborul?

Dacă firma dovedește că vremea a provocat o situație extraordinară care nu putea fi evitată, despăgubirea fixă poate lipsi. Poți alege în continuare între banii pe bilet și transportul alternativ și ai dreptul la asistență cât aștepți.

Compania trebuie să îmi plătească o mașină cumpărată ca să ajung acasă?

Nu există un drept automat la decontarea unei mașini cumpărate. Compania trebuie să asigure transportul alternativ, iar sumele plătite de tine pot fi cerute înapoi numai în limitele a ceea ce era necesar, potrivit și rezonabil în situația ta.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Regulamentul (CE) nr. 261/2004; orientările Comisiei Europene din 25 septembrie 2024; paginile Your Europe despre drepturile pasagerilor și întrebările frecvente; Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.