Proprietarii de locuințe și terenuri din interiorul localităților care s-ar uni voluntar ar putea plăti impozite reduse la jumătate timp de cinci ani. Reducerea face parte dintr-un proiect prezentat de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, pe 20 noiembrie 2026, și nu se aplică în prezent.

Propunerea privește impozitul pe locuința folosită pentru locuit și pe terenul intravilan, adică terenul aflat în interiorul localității. Nu înseamnă că toate taxele locale ale unui proprietar ar scădea sau că orice comună poate aplica reducerea înainte de a se uni cu alta.

Mai întâi, consiliile locale ar trebui să pornească procedura, locuitorii să voteze la referendum, iar noua localitate să fie înființată. Potrivit prezentării proiectului, comunitățile ar putea lua această decizie în 2027, iar noile administrații ar putea funcționa din 2028.

Cine ar plăti jumătate din impozit

Reducerea descrisă în relatările despre proiect îi privește pe proprietarii persoane fizice ai clădirilor folosite ca locuință și ai terenurilor intravilane din localitățile unite. Nu este prezentată ca reducere pentru terenurile din afara localității, pentru orice clădire sau pentru toate taxele plătite la primărie.

Ministrul a dat exemplul unui impozit de 100 de lei care ar coborî la 50 de lei. Exemplul este valabil dacă suma de la care se aplică reducerea rămâne 100 de lei; nu fixează cât va plăti fiecare proprietar. Impozitul pe clădiri și cel pe teren au reguli distincte în Codul fiscal, iar suma datorată poate fi diferită de la o proprietate la alta.

Înainte de adoptarea unei reguli speciale, proprietarii plătesc impozitele locale după regulile aplicabile acum. Proiectul nu le reduce cu 50% plata pentru anul 2026.

De când ar începe cei cinci ani

Potrivit relatării care detaliază facilitatea, reducerea ar începe la 1 ianuarie a anului următor înființării noii localități și ar dura cinci ani fiscali consecutivi. Data nu este, așadar, aceeași pentru toate comunele: depinde de momentul în care fiecare unire ar fi încheiată.

După cei cinci ani, reducerea propusă nu ar mai acoperi impozitele din anii următori. Procentul de 50% nu garantează nici aceeași sumă în lei în fiecare an, dacă impozitul de la care se face calculul se modifică între timp.

La 20 noiembrie 2026, ordonanța era încă un proiect în dezbatere, nu o regulă adoptată. Până la adoptarea și publicarea actului, nici reducerea, nici data de la care ar putea fi cerută nu sunt drepturi deja câștigate.

Ce trebuie să se întâmple înaintea reducerii

Potrivit proiectului prezentat public, unirea ar porni de la hotărârile consiliilor locale ale cel puțin două localități vecine din același județ. Hotărârile ar avea nevoie de votul majorității absolute a consilierilor locali în funcție. Localitățile ar trebui să formeze un teritoriu continuu și să aibă între ele un drum de legătură.

Ar urma referendumuri locale valabile și favorabile în cel puțin două localități vecine. Legea nr. 3/2000 cere consultarea locuitorilor înaintea modificării limitelor teritoriale; oamenii votează „DA” sau „NU”, iar decizia se ia cu majoritatea voturilor valabil exprimate. Fără finalizarea unirii, reducerea propusă nu ar începe.

Ministrul a anunțat că noile comune cu cel puțin 2.500 de locuitori ar avea prioritate la finanțarea investițiilor. Acest prag a fost prezentat ca regulă de prioritate pentru bani de investiții, nu ca o condiție pe care trebuie să o îndeplinească fiecare proprietar pentru reducerea impozitului.

Următorul pas este încheierea dezbaterii și stabilirea formei în care Guvernul va adopta sau nu ordonanța. Abia textul adoptat va stabili condițiile și termenele care se vor aplica.