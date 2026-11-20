Când familia trăiește dintr-un singur salariu, bugetul începe cu banii primiți după taxe: din ei se plătesc mai întâi locuința, facturile, mâncarea, transportul necesar, sănătatea și ratele scadente. Din ce rămâne se separă bani pentru plățile care vin mai rar, apoi pentru urgențe și cumpărăturile care pot aștepta. Dacă salariul acoperă doar necesarul, suma pusă deoparte pentru urgențe poate fi, o vreme, zero.

În ce ordine împarți salariul

Notează suma care intră efectiv în cont, nu salariul din contract înainte de taxe. Primele și banii pentru ore suplimentare intră în buget numai când știi că îi vei primi. Dacă sunt mai multe persoane în familie, trece în aceeași evidență toate veniturile și datoriile, chiar dacă banii stau în conturi separate.

Scrie venitul primit și plățile care ajung la termen până la salariul următor. Separă banii pentru cheltuielile de bază: locuință, utilități, mâncare, transport necesar și sănătate. Notează ratele și toate celelalte datorii, inclusiv cardul de credit, impozitele de plată și banii datorați rudelor sau prietenilor. Trece suma și data fiecăreia. Împarte pe luni banii necesari pentru asigurări, reparații, impozite și alte plăți care nu apar lunar. Din ce rămâne, păstrează o marjă pentru restul lunii și stabilește cât poți pune deoparte pentru urgențe. Cumpărăturile care pot fi amânate vin la urmă.

Calculul este: venit primit minus cheltuieli necesare, datorii scadente și partea lunară pentru plățile rare. Rezultatul nu este automat o sumă de economisit. Din el trebuie să încapă și cheltuielile opționale, și o marjă pentru ce nu ai prevăzut.

Ce treci în bugetul familiei

Completează sumele plătite de familia ta și termenele lor. Pentru mâncare și transport, trece cât trebuie să ajungă până la salariul următor; pentru facturi și datorii, trece data plății. Adună sumele înainte să alegi cât economisești.

Plată Lei pe lună Până când Locuință ___ ___ Facturi ___ ___ Mâncare ___ ___ Transport ___ ___ Sănătate ___ ___ Rate și datorii ___ ___ Plăți rare ___ ___ Urgențe ___ ___ Alte cumpărături ___ ___

Cât rămâne dintr-un salariu de 5.000 de lei

La un salariu net de 5.000 de lei, de exemplu, modelul publicat de BCR în octombrie 2026 pune 3.500 de lei la cheltuieli necesare și obligații lunare, 400 de lei la plăți periodice și 600 de lei la cheltuieli personale. Calculul este 5.000 minus 3.500 minus 400 minus 600: rămân 500 de lei. Familia poate împărți acești 500 de lei între marja pentru restul lunii și rezerva de urgență; nu trebuie să îi considere pe toți economii.

Dacă, în același exemplu, venitul ar scădea cu 1.500 de lei, până la 3.500 de lei, cheltuielile personale de 600 de lei ar putea fi oprite. Tot ar lipsi 400 de lei pentru a acoperi cei 3.500 de lei necesari și cei 400 de lei pentru plățile periodice. Reducerea cumpărăturilor opționale, singură, nu ar rezolva deficitul; familia ar trebui să verifice ce costuri poate micșora, când vin plățile și ce venit suplimentar poate obține.

Cum pregătești plățile care nu vin lunar

Scrie fiecare plată cunoscută și luna în care vine. Pentru un total estimat la 4.800 de lei în următoarele 12 luni, alocarea medie este de 400 de lei pe lună, după exemplul BCR. Dacă o plată vine mai devreme, împarte suma ei la numărul de luni rămase până atunci, nu la 12.

Ține acești bani separat în evidența bugetului. O asigurare anuală sau o cheltuială pentru începutul școlii este o plată de pregătit, nu o urgență apărută pe neașteptate.

Cât strângi pentru urgențe

Rezerva de urgență se calculează după cheltuielile necesare ale familiei, nu după întregul salariu. Ghidul ANES/ALEG recomandă bani pentru între trei și șase luni de cheltuieli de bază. Pentru o familie cu credit, CSALB recomandă o rezervă pentru șase luni, care să includă și ratele.

În exemplul de mai sus, dacă cei 3.500 de lei acoperă în fiecare lună necesarul și obligațiile familiei, rezerva pentru trei luni ar fi de 10.500 de lei, iar cea pentru șase luni, de 21.000 de lei. Sunt ținte de construit treptat, nu sume care trebuie depuse dintr-odată. Când salariul abia acoperă mâncarea, facturile și ratele, nu forța o economie care te-ar obliga să te împrumuți pentru ele; când apare un surplus, poți începe cu o sumă mică pe care o poți păstra.

Ce faci dacă salariul nu ajunge

Taie mai întâi cumpărăturile care pot aștepta și verifică apoi costurile pe care le poți reduce. Dacă rezultatul rămâne negativ, calculează cât lipsește și până la ce dată trebuie plătit. Când se întrerupe singurul venit, bugetul se reface cu suma încasată acum, iar banii păstrați pentru urgențe se folosesc pentru cheltuielile necesare și obligațiile care nu pot aștepta.

Pentru o factură pe care nu o poți achita la termen, contactează furnizorul și întreabă ce variante de plată oferă; condițiile depind de contract. Dacă problema este o rată la un credit de consum acoperit de OUG nr. 50/2010, anunță creditorul când ți se schimbă situația financiară, înainte să se adune restanțe. Trimite o cerere scrisă cu venitul actual, cheltuielile necesare și rata pe care nu o mai poți susține.

Pentru aceste credite, creditorul trebuie să renegocieze condițiile și să recalculeze ratele cu acordul consumatorului. Printre variantele care pot fi discutate sunt prelungirea perioadei creditului, amânarea unor plăți, refinanțarea sau plățile parțiale. O rată lunară mai mică trebuie privită împreună cu durata și costul total al creditului.

Întrebări frecvente

Trebuie să împărțim salariul după regula 50/30/20?

Nu. Este un reper pentru necesități, cumpărături opționale și economii, nu o obligație. Dacă nevoile familiei iau mai mult de jumătate din salariu, bugetul se face cu sumele plătite în realitate.

Trebuie să ținem toți banii într-un singur cont?

Nu. Veniturile, datoriile și plățile familiei pot fi urmărite împreună chiar dacă banii sunt în conturi separate.

Sunt protejați banii din contul pentru urgențe?

La o bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conturile curente, conturile de economii și depozitele sunt garantate în limita a 100.000 de euro, echivalent în lei, pentru fiecare deponent la fiecare bancă. Pentru banii de urgență, verifică și cât de repede îi poți folosi, precum și costurile contului.

După cât timp de restanță poate creditorul cere întregul credit?

Pentru creditele acoperite de OUG nr. 50/2010, creditorul poate declara creditul scadent anticipat după 90 de zile consecutive de restanță. Între această decizie și pornirea executării silite trebuie să treacă cel puțin trei luni. Aceste termene nu înlocuiesc cererea de renegociere făcută de la primele dificultăți.

Ce fac dacă creditorul nu răspunde reclamației?

La creditele acoperite de OUG nr. 50/2010, creditorul trebuie să răspundă reclamației în cel mult 30 de zile. Dacă drepturile prevăzute de această ordonanță nu sunt respectate, consumatorul poate sesiza ANPC; pentru o soluție amiabilă poate apela și la CSALB.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: ghidul ANES/ALEG din 2023; modelul de buget BCR din 20 octombrie 2026; recomandările CSALB din noiembrie 2024; OUG nr. 50/2010; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.