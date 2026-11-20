Guvernul a aprobat la 20 noiembrie normele care permit plata salariilor restante pentru 3.100 de angajați ai combinatului Liberty Galați, controlat de grupul GFG Alliance al lui Sanjeev Gupta, și ai Liberty Tubular Products Galați, potrivit Ministerului Muncii. Angajatorii trebuie să ceară banii din Fondul de garantare și să dovedească salariile rămase neplătite.

Măsura îi privește pe 2.963 de salariați ai combinatului și pe 137 de angajați ai Liberty Tubular Products Galați. Cele două firme se află în concordat preventiv, o procedură prin care încearcă să își plătească datoriile. Aprobarea normelor deschide calea cererilor de plată; nu înseamnă că salariile au fost deja virate.

Pentru ce luni pot fi cerute salariile restante

O ordonanță din 12 noiembrie 2026 a mărit perioada pentru care fondul poate acoperi salariile neplătite de aceste firme: de la șase la 12 luni consecutive. Dacă fondul a achitat deja șase luni, angajatorul poate depune o nouă cerere pentru lunile rămase până la limita de 12. Lunile deja plătite se scad, nu se plătesc din nou.

Conducerea Liberty Galați a indicat pentru noua cerere lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2026. Acestea vin după perioada noiembrie 2025-aprilie 2026, indicată ca fiind acoperită anterior. Cererile depuse înainte de intrarea în vigoare a ordonanței se soluționează după regulile valabile la data depunerii lor.

Cât poate primi un angajat din fond

Limita maximă acoperită pentru fiecare salariat a crescut de la echivalentul a șase salarii medii brute pe economie la echivalentul a 12. Aceasta este o limită, nu suma pe care o primește automat fiecare om: plata depinde de salariul restant dovedit și de ce a fost achitat deja din fond.

Ordonanța prevede și cazul în care o firmă trece ulterior din concordat preventiv în insolvență. Din perioada și din suma ce ar putea fi acoperite atunci se scad lunile și banii plătiți deja în timpul concordatului.

Cine depune cererea și ce acte sunt necesare

Cererea de plată este depusă de angajator, prin administratorul concordatar, la agenția teritorială competentă. Nu este o cerere pe care fiecare salariat trebuie să o depună separat. Conducerea Liberty Galați a anunțat că pregătește o singură cerere pentru cele șase luni suplimentare.

Dosarul cuprinde situația salariilor datorate, pontajele și statele de plată, precum și fișele de lichidare, acolo unde este cazul. În situația sumelor datorate trebuie trecute separat impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii. Normele aprobate pe 20 noiembrie stabilesc procedura de solicitare, actele justificative și calculul plății.

Ce sume sunt estimate pentru 2026 și 2027

Ministerul Muncii estimează un impact financiar total de aproximativ 96,5 milioane de lei. Pentru salariații combinatului sunt prevăzute 91,2 milioane de lei, împărțite între cei doi ani:

60,8 milioane de lei în 2026, pentru Liberty Galați;

30,4 milioane de lei în 2027, pentru Liberty Galați;

aproximativ 5,1 milioane de lei în 2027, pentru Liberty Tubular Products Galați.

Sumele enumerate pentru cele două firme dau aproximativ 96,3 milioane de lei, cu 0,2 milioane de lei sub totalul estimat de minister. Sunt estimări ale costului măsurii, nu sume stabilite pentru fiecare angajat și nici plăți deja făcute.

Conducerea Liberty Galați a anunțat că va comunica un calendar de plată după stabilirea lui. Împărțirea estimărilor între 2026 și 2027 nu stabilește ziua în care angajații vor primi banii.