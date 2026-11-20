Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), condusă de Florin Bănică, a primit 23.032 de cereri în prima oră a înscrierilor pentru finanțarea bateriilor de stocare a energiei. Pentru prosumatorii care vor să obțină ajutorul, depunerea rapidă nu garantează banii: proiectele sunt alese după punctaj.

Persoanele fizice se pot înscrie până la 25 noiembrie 2026, ora 23:59, în aplicația AFM. Finanțarea poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără să treacă de 15.000 de lei, TVA inclusă. Restul este plătit de beneficiar.

Pe 20 noiembrie, la ora 10:00, a început sesiunea. Pentru ea sunt puși deoparte 400 de milioane de lei. După închiderea înscrierilor, proiectele vor fi așezate în ordinea punctajului și alese în limita acestui buget, nu în ordinea în care au fost trimise cererile.

Cine poate cere finanțarea pentru baterie

Programul este pentru persoanele fizice care au calitatea de prosumator: produc energie și o pot livra în rețea. Solicitantul nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul de stat sau la cel local. O finanțare publică primită înainte pentru alt sistem de stocare nu îl exclude automat, dar aceleași cheltuieli nu pot fi finanțate de două ori.

Proiectul trebuie să fie în România și să prevadă o baterie nouă de cel puțin 10 kWh, compatibilă cu sistemul fotovoltaic. Bateria trebuie să deservească numai locul pentru care solicitantul este prosumator. În această sesiune, fiecare persoană poate depune o singură cerere, pentru un singur sistem.

În proiectul pus în dezbatere în august 2026, bateria trebuia să aibă cel puțin 12 kWh. Ghidul aplicat sesiunii din noiembrie permite și baterii de 10 kWh. Tot față de proiectul din august, limita de cost luată în calcul pentru finanțare a crescut de la 1.250 la 1.500 de lei pentru fiecare kWh.

Ce acte se încarcă la înscriere

Cererea și actele se trimit prin aplicația AFM. Potrivit ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 1.904/2026 și modificat prin Ordinul nr. 2.314/2026, dosarul persoanei fizice cuprinde:

cererea de finanțare și actul de identitate;

certificatele care arată situația datoriilor la bugetul de stat și la bugetul local; dacă proiectul este la altă adresă decât domiciliul, este necesar și certificatul fiscal din localitatea proiectului;

contractul de prosumator și certificatul de racordare;

o factură de energie electrică emisă cu cel mult șase luni înainte.

Cum se calculează ajutorul și punctajul

AFM ia în calcul costuri de cel mult 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate instalată, TVA inclusă. Ce depășește această limită este plătit din banii beneficiarului. Se aplică și celelalte două limite: finanțarea nu poate trece de 75% din proiect și nici de 15.000 de lei.

Punctajul maxim este de 100. Capacitatea bateriei aduce cel mult 40 de puncte: se acordă câte patru puncte pentru fiecare kWh, din care se scad 20, iar de la 15 kWh în sus se atinge plafonul. Banii puși de solicitant aduc între 10 și 35 de puncte: raportul dintre contribuția proprie și suma cerută de la AFM se înmulțește cu 37,5, apoi se scad 2,5 puncte, fără a coborî sub 10 sau a trece de 35. Cine nu a primit anterior finanțare publică pentru un sistem de stocare primește încă 25 de puncte; cine a primit, zero la acest criteriu.

De exemplu, pentru un proiect eligibil de 20.000 de lei cu baterie de 15 kWh, solicitantul poate cere 15.000 de lei și plătește 5.000 de lei. Ar obține 40 de puncte pentru capacitate, 10 pentru contribuția proprie și, dacă nu a mai primit finanțare publică pentru stocare, 25 pentru acest criteriu: 75 de puncte în total. Punctajul nu înseamnă însă aprobare automată; selecția depinde și de celelalte proiecte și de bugetul rămas.

Ce se întâmplă după închiderea înscrierilor

AFM va publica pe pagina sa listele solicitanților aprobați și respinși. Cei respinși pot încărca o contestație în aplicație în 30 de zile de la publicarea listei, potrivit ghidului. Un proiect care nu primește bani doar pentru că bugetul s-a epuizat nu poate fi contestat pe acest motiv.