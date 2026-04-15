O scenă desprinsă parcă dintr-un film SF face furori pe rețelele sociale din Polonia. O turmă de mistreți din Varșovia a avut o întâlnire neașteptată cu un robot umanoid, care a fost surprins în timp ce alunga animalele sălbatice de pe străzi.

Întâlnire de gradul zero în capitala Poloniei

Față-n față cu mașinăria, mistreții s-au speriat vizibil. Imediat, animalele s-au retras în pădurea din apropierea cartierului, lăsând în urmă o scenă care a devenit rapid virală.

Cine este, de fapt, robotul Edward

Robotul, botezat „Edward” de localnici, a devenit un adevărat personaj pentru polonezi și un membru al comunității. Dar nu este un vânător de mistreți. De obicei, își petrece timpul în inima orașului, unde interacționează și dansează cu localnicii și turiștii, participând la diverse evenimente publice.

Până la urmă, cum a apărut acest robot? Potrivit creatorilor săi, Radosław Grzelaczyk și Bartosz Idzik, robotul a fost dezvoltat după mai multe experiențe în domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale, care au inclus și o perioadă de formare în robotică în China la finalul anului 2025. Edward este controlat de la distanță, dar poate funcționa și autonom, fiind echipat cu sisteme de navigație și siguranță de tip lidar (o tehnologie de detectare a distanței prin lumină).

Un fenomen media cu sute de milioane de vizualizări

Și a ajuns rapid un fenomen media. În doar 45 de zile, a apărut în aproximativ 150 de videoclipuri, care au adunat sute de milioane de vizualizări online. A fost prezent pe diverse platforme sociale, ba chiar și în spații publice sau instituționale din Polonia.

Cifrele sunt, pe bune, impresionante.

O parte din popularitatea sa vine și din modul în care este „umanizat” vizual: poartă un rucsac și diverse accesorii care îl apropie de imaginea unui influencer modern.

Reacția publicului

Reacțiile oamenilor sunt, în marea lor majoritate, entuziaste. Nu de puține ori, localnicii descriu întâlnirea cu robotul ca pe o experiență surprinzătoare și de-a dreptul memorabilă, mai ales când nu se așteaptă să dea nas în nas cu el pe stradă.

Iar incidentul cu mistreții nu a făcut decât să-i cimenteze statutul de celebritate locală. De la un experiment tehnologic menit să interacționeze cu publicul, Edward a devenit, neașteptat, și un agent de pază improvizat pentru cartierele Varșoviei.