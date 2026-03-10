Charalambous a plecat de la FCSB și explică de ce nu a vorbit română

Elias Charalambous, fostul antrenor al FCSB, a părăsit România marți dimineață, după un mandat de trei ani pe banca tehnică a campioanei. La plecare, tehnicianul cipriot a vorbit despre mesajele primite de la fani, pe care le consideră „cea mai mare victorie” a sa.

În vârstă de 45 de ani, Charalambous a avut un mandat plin de succes, aducând clubului două titluri de campion în Superliga, în 2024 și 2025, plus două Supercupe, în aceiași ani. Potrivit publicației Adevarul, bilanțul său la conducerea echipei numără 170 de meciuri, din care a înregistrat 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri.

„O călătorie minunată”: Respectul fanilor, principala realizare

Prezent pe aeroport înainte de a se îmbarca, tehnicianul a descris perioada petrecută în România ca fiind una excepțională, subliniind impactul emoțional al ultimelor zile. El a mărturisit că a fost impresionat nu doar de suporterii propriei echipe, ci și de respectul arătat de fanii formațiilor rivale.

„Am avut trei ani uimitori. A fost o călătorie minunată. Cel mai important e ce s-a întâmplat în ultimele două zile. Mesajele pe care le-am primit de la fani reprezintă cea mai mare victorie. Când vii aici e un lucru, dar să pleci așa, primind atâtea mesaje, e ceva ce nu poți cumpăra. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor, celor care susțin clubul în România. Nu doar lor, vreau să le mulțumesc tuturor românilor pentru cum s-au comportat cu mine, pentru cum m-au tratat,” a declarat Charalambous.

Antrenorul a adăugat că respectul primit a contat enorm. „Mi-am făcut mulți prieteni buni care vor fi alături de mine toată viața. Cele mai importante momente pentru mine au fost ultimele două zile. Cel mai important e cum pleci. Iar tot acest respect pe care l-am primit, nu doar de la fanii noștri, ci și de la fanii altor echipe. În ultimele două zile, m-am întâlnit prin oraș cu suporteri Dinamo, Rapid, iar aceștia mi-au arătat respect. Asta e totul. Celelalte momente importante au fost trofeele și aventurile europene, astea sunt cele mai frumoase momente de la acest club,” a spus el.

Misterul limbii române, elucidat la final

Una dintre curiozitățile constante pe parcursul celor trei ani a fost de ce Elias Charalambous a evitat să comunice public în limba română. La finalul dialogului cu jurnaliștii, el a rostit câteva cuvinte în română, „Mulțumesc pentru tot”, înainte de a oferi explicația așteptată.

Tehnicianul a clarificat că înțelege și poate vorbi limba, dar a preferat engleza pentru a se asigura că mesajul său este transmis corect și pentru a evita orice neînțelegere. „Știu să vorbesc română, înțeleg foarte bine, cred că toți trebuie să știe că respect țara, am stat 3 ani aici. Mă exprim mult mai bine în engleză, pot zice ceva ce nu e înțeles bine în română, nu vreau să nu fiu înțeles. Acesta e singurul motiv pentru care nu am vorbit în română. Nu a fost legat de respect sau despre altceva,” a încheiat Charalambous.