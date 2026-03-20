În timp ce lumea se teme de perturbări ale aprovizionării cu petrol din cauza războiului din Iran, adevărata confruntare s-ar putea duce în jurul îngrășămintelor chimice. Iar China, nu statele din Golful Persic, deține unele dintre cele mai puternice pârghii, escaladarea tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz alimentând îngrijorări serioase legate de securitatea alimentară globală.

Dincolo de petrol

La prima vedere, statele din Golful Persic par esențiale. Arabia Saudită, Qatar și Oman sunt furnizori cheie pentru doi dintre cei trei nutrienți vitali pentru plante. Ele reprezintă aproximativ un sfert din exporturile mondiale de uree, un îngrășământ pe bază de azot. Mai mult, joacă un rol important în producția de îngrășăminte fosfatice, care depind de sulf (un produs derivat din petrol și gaze), iar o treime din acest sulf la nivel global provine din Orientul Mijlociu.

Fosforul, alături de azot și potasiu, este esențial pentru agricultură. Fără aceste elemente, producțiile de cereale, legume și fructe sunt grav afectate.

O piață mai diversificată decât pare

Și totuși, lucrurile stau puțin diferit. Comerțul global cu îngrășăminte este mai diversificat decât cel cu petrol. De exemplu, Uniunea Europeană exportă, în ansamblu, mai multe îngrășăminte decât toate statele din Golf combinate. Canada este un actor dominant pe piața globală a potasiului, în timp ce Marocul controlează o parte semnificativă din rezervele mondiale de fosfați. Nici măcar sancțiunile nu au oprit Rusia, care rămâne cel mai mare exportator global de îngrășăminte.

E drept că situația actuală este serioasă, dar nu una catastrofală pe termen scurt, sectorul agricol având alternative de aprovizionare.

Adevăratul jucător dominant China

Numai că dincolo de aceste cifre se ascunde un gigant. China ocupă poziții de lider în industria globală a îngrășămintelor, cu cifre care eclipsează alți jucători:

44% din producția globală de fosfați

30% din producția de îngrășăminte azotate

23% din producția de sulf

13% din producția de potasiu

Ca să înțelegem mai bine scara, Arabia Saudită reprezintă doar 12% din producția globală de petrol din OPEC. Ponderea Chinei în îngrășăminte este, pe anumite segmente, mult mai mare. Orice utilizare strategică a acestui sector ar putea avea consecințe majore asupra securității alimentare globale, poate chiar mai ample decât un embargou petrolier.

Cifrele vorbesc de la sine.

Deja, China asigură aproximativ jumătate din importurile de îngrășăminte azotate ale statelor din Asia de Sud-Est, precum și circa un sfert din importurile Braziliei și Pakistanului.

O armă încă nefolosită

Până acum, Beijingul nu a folosit acest sector ca instrument geopolitic. Prioritatea a fost asigurarea aprovizionării interne, limitând uneori exporturile. Dar semnele unei schimbări încep să apară. În august, în cadrul negocierilor cu India privind tensiunile de la frontiera himalayană, deschiderea comerțului cu îngrășăminte a fost inclusă în discuții, alături de alte domenii strategice. Cum vine asta?

India, cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, este considerată extrem de expusă. Deși a încercat să își diversifice sursele de aprovizionare, menținând importurile din China sub 5%, dependența de statele din Golf rămâne ridicată. Odată cu apropierea sezonului musonic, autoritățile indiene au accelerat importurile de uree și au solicitat sprijin suplimentar chiar din partea Chinei. Răspunsul Beijingului va arăta dacă decizia va fi pur comercială sau va avea și o dimensiune geopolitică.

Viitorul sună diferit

Pe termen lung, dinamica se poate schimba. Populația Chinei este în scădere, iar presiunea asupra producției agricole interne se reduce. În paralel, amintirea Marii Foamete din perioada 1959-1961 devine tot mai îndepărtată. Într-un astfel de scenariu, China ar putea evolua dintr-un importator net de securitate alimentară într-un exportator major. Atunci, industria îngrășămintelor ar deveni un activ strategic cu o valoare geopolitică imensă.

Ministrul de externe al Germaniei, Johann Wadephul, a avertizat recent asupra riscului unei „spirale periculoase de consecințe imprevizibile” dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. A subliniat că unele riscuri, inclusiv o posibilă criză alimentară, nu au fost pe deplin evaluate. Iar atunci, discuția nu ar mai fi doar despre energie, ci despre securitatea alimentară la scară globală.