Chiriile din România au o diferență de 330 de euro între orașe

Diferențe uriașe pe piața chiriilor din România, unde prețul pentru același tip de apartament poate varia cu până la 330 de euro între orașe. București și Cluj-Napoca rămân cele mai scumpe centre universitare, în timp ce la polul opus se află orașe precum Arad sau Oradea, conform datelor pentru luna februarie 2026.

Ce caută românii când închiriază

Apartamentele cu două camere sunt, de departe, cele mai populare în rândul chiriașilor, fiind urmate de cele cu trei camere. Criteriile principale de selecție sunt, clar, numărul de camere și prețul, dar contează mult și etajul sau zona.

„Apartamentele cu două camere rămân cele mai solicitate pe piața de închirieri, urmate de cele cu trei camere. Atunci când își caută o chirie, oamenii filtrează cel mai des după numărul de camere și preț, dar iau în calcul și etajul, zona sau detalii din descriere, pentru a găsi apartamente care să se potrivească stilului lor de viață. În acest context, este important ca cei care își caută o locuință în chirie să analizeze mai mulți factori esențiali, precum localizarea și conectivitatea, dimensiunea și compartimentarea apartamentului, dar și bugetul disponibil. De exemplu, în București, chiria medie pentru un apartament cu două camere variază între aproximativ 510 și 680 de euro, în funcție de sector, iar etajul și facilitățile suplimentare pot influența mare confortul și atractivitatea locuinței”, a declarat Monica Dudău, reprezentantul unei platforme de imobiliare.

Până la urmă, totul se rezumă la buget.

București, o piață a extremelor

În Capitală, diferențele dintre sectoare sunt vizibile. Sectorul 1 rămâne, detașat, cel mai scump din București, cu un preț mediu de 820 de euro, chiar dacă a înregistrat o ușoară scădere (-5%) față de februarie 2025. La polul opus, Sectorul 4 este cel mai accesibil, cu o medie de 523 de euro. Iar Sectorul 2 și Sectorul 6 se remarcă prin cele mai mari creșteri anuale, de +7% fiecare.

Hai să vedem concret prețurile medii pe tipuri de apartamente:

Sectorul 1: garsoniere – 450 euro, 2 camere – 680 euro, 3 camere – 1.180 euro.

garsoniere – 450 euro, 2 camere – 680 euro, 3 camere – 1.180 euro. Sectorul 2: garsoniere – 399 euro, 2 camere – 670 euro, 3 camere – 950 euro.

garsoniere – 399 euro, 2 camere – 670 euro, 3 camere – 950 euro. Sectorul 3: garsoniere – 400 euro, 2 camere – 570 euro, 3 camere – 700 euro.

garsoniere – 400 euro, 2 camere – 570 euro, 3 camere – 700 euro. Sectorul 4: garsoniere – 389 euro, 2 camere – 510 euro, 3 camere – 680 euro.

garsoniere – 389 euro, 2 camere – 510 euro, 3 camere – 680 euro. Sectorul 5: garsoniere – 380 euro, 2 camere – 600 euro, 3 camere – 650 euro.

garsoniere – 380 euro, 2 camere – 600 euro, 3 camere – 650 euro. Sectorul 6: garsoniere – 400 euro, 2 camere – 549 euro, 3 camere – 600 euro.

Cluj-Napoca ține ștacheta sus, Aradul e cel mai ieftin

Imediat după Capitală, Cluj-Napoca se menține ca fiind cel mai scump oraș, cu chirii medii de 400 de euro pentru garsoniere, 599 de euro pentru apartamentele cu două camere și 715 euro pentru cele cu trei camere. Aici, garsonierele s-au scumpit cu 6% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu trei camere au înregistrat o ușoară scădere (-2%).

Dar cum stau lucrurile în restul țării?

Brașovul vine din urmă cu prețuri peste medie: 360 de euro pentru garsoniere și 520 de euro pentru două camere. În schimb, Constanța și Iași par a fi piețe mult mai stabile, cu prețuri medii pentru un apartament cu două camere de 500, respectiv 450 de euro. În Timișoara, o chirie la două camere este 430 de euro, în Craiova 420, iar în Sibiu și Oradea coboară la 400 de euro.

Lucrurile stau complet diferit în vest.

Aradul este, de departe, cel mai ieftin oraș analizat (datele sunt din februarie 2026). Aici, o garsonieră se închiriază cu 220 de euro, un apartament cu două camere cu 350 de euro, iar unul cu trei camere ajunge la 450 de euro, fiind orașul cu cele mai mici prețuri pe toate segmentele.