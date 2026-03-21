Chuck Norris, legendarul actor de acțiune și starul serialului „Walker, Texas Ranger”, a murit pe 19 martie 2026, la vârsta de 86 de ani. Actorul și-a petrecut ultimele clipe în Hawaii, alături de familie, lăsând în urmă o avere estimată la 70 de milioane de dolari, care, potrivit informațiilor, va fi împărțită între soție și cei cinci copii ai săi.

Un sfârșit discret pentru o legendă

Moartea sa a fost confirmată de familie.

Apropiații au transmis că actorul s-a stins în liniște, înconjurat de cei dragi, însă au preferat să păstreze detaliile private. Imediat după anunț, numeroase mesaje au început să curgă din partea personalităților din industrie, a politicienilor, dar mai ales din partea fanilor care l-au transformat într-un veritabil fenomen cultural.

De unde vin cele 70 de milioane de dolari?

Dar, stai puțin, cum a ajuns la o asemenea sumă? La prima vedere, pare mult pentru un actor de filme de acțiune din anii ’80. Numai că averea sa de aproximativ 70 de milioane de dolari nu provine doar din actorie. O parte importantă a veniturilor a fost generată de filmele de succes din anii ’70 și ’80, precum „The Delta Force”, „Missing in Action” sau „Lone Wolf McQuade”.

Piesa de rezistență a fost însă serialul „Walker, Texas Ranger”, difuzat între 1993 și 2001. Producția a avut un succes internațional uriaș și continuă să genereze venituri consistente din reluări și drepturi de difuzare chiar și astăzi.

Mai mult decât un actor un antreprenor

Înainte de a fi celebru la Hollywood, Chuck Norris era deja un nume în lumea sportului. A dezvoltat propriul sistem de arte marțiale, Chun Kuk Do, organizând cursuri și seminarii care i-au adus venituri din taxe de participare și licențiere. E drept că nu s-a oprit aici.

Actorul a investit inteligent în mai multe afaceri, de la produse de fitness și sănătate până la o companie de apă îmbuteliată (administrată de pe proprietatea sa din Texas). Pe lângă acestea, a încheiat numeroase contracte de promovare cu diverse branduri, diversificându-și astfel sursele de venit.

De la armată la Hollywood

Puțini știu că pe actor îl chema, de fapt, Carlos Ray Norris. Și-a început cariera în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, unde a și început să practice artele marțiale. A câștigat mai multe titluri mondiale înainte ca măcar să se gândească la film.

Marea sa șansă a venit în 1972, odată cu apariția alături de Bruce Lee în filmul „Drumul Dragonului” (The Way of the Dragon), care i-a adus vizibilitate internațională. De acolo, drumul spre serialul care l-a consacrat definitiv, „Walker, Texas Ranger”, a fost deschis. V-ați gândit vreodată că glumele online despre el i-au menținut notorietatea și în ultimii ani? Până la urmă, și această popularitate a contribuit la menținerea brandului său.

Chuck Norris a publicat și câteva cărți despre arte marțiale și dezvoltare personală, unele devenind bestselleruri, completând astfel un portofoliu de afaceri care i-a asigurat un flux constant de venituri, chiar și în anii în care nu a mai apărut în producții noi.