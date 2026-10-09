România este „deosebit de expusă evoluțiilor de pe piețele europene de autoturisme”, avertizează Banca Mondială într-un raport care identifică ponderea industriei auto în exporturi drept o vulnerabilitate. Sectorul asigură 17% din exporturile de bunuri ale țării, iar autoturismele reprezintă mai mult de jumătate din vânzările sale externe.

Aproximativ 83% din exporturile românești de autoturisme ajung în UE, în principal în Germania și Franța, potrivit raportului Băncii Mondiale, citat de Spotmedia. Expunerea privește atât concentrarea destinațiilor, cât și schimbările de pe piața europeană.

În Turcia, dependența de cumpărătorii europeni este și mai pronunțată: peste 90% din exporturile de autoturisme sunt destinate UE, iar Franța are o pondere deosebit de mare.

Experții Băncii Mondiale explică faptul că exporturile concentrate ale României și Turciei le fac vulnerabile la trecerea rapidă la vehicule electrice, la schimbarea preferințelor cumpărătorilor și la concurența tot mai puternică pe piețele europene. Presiunea crește pe măsură ce stimulentele depind tot mai mult de amprenta de mediu a producției de vehicule și baterii. Exportatorii care întârzie electrificarea și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare cu emisii reduse de carbon ar putea pierde din competitivitate.

Producția românească scade, în timp ce Polonia este susținută de vehiculele comerciale

În primele șapte luni din 2026, în România s-au produs cu 13% mai puține automobile, potrivit datelor citate în raport. Polonia a înregistrat un declin similar.

În Polonia, producția totală de vehicule a beneficiat însă de creșterea cu 3,4% a producției de autoutilitare și camioane. Acestea reprezintă cea mai mare parte a industriei auto interne, susținând rezultatul sectorului în perioada de scădere a producției de automobile.

Pentru categoria mai largă a mașinilor și echipamentelor de transport, Spotmedia indică un deficit comercial de 12,5 miliarde de euro în perioada post-pandemie, adică un excedent al importurilor față de exporturi.

Mărcile chineze câștigă cotă de piață și prin hibride

Ponderea mărcilor chineze pe piața europeană s-a mai mult decât dublat în ultimul an. Economiștii Băncii Mondiale apreciază că avansul nu vine doar din vehiculele electrice, ci tot mai mult și din hibridele plug-in, care se încarcă la priză, și din automobilele convenționale.

Hibridele plug-in și automobilele convenționale au rămas în afara taxelor vamale suplimentare impuse de UE mașinilor complet electrice fabricate în China.

România, Polonia și Turcia se numără printre statele cu o expunere ridicată a exporturilor la competiția chineză. Indicatorul folosit în raport compară tipurile de produse exportate de fiecare țară către UE cu cele vândute de China pe aceeași piață. Scala pornește de la 0, fără suprapunere, și ajunge la 100, pentru structuri identice; o valoare mai mare indică o suprapunere mai mare a produselor oferite.

În paralel, vehiculele electrice au depășit 20% din totalul înmatriculărilor din UE, față de 15,6% în 2025.

Experții băncii identifică un element favorabil pentru România: la începutul anului 2025 a început producția de modele electrice cu baterie destinate pieței europene.

Experții Băncii Mondiale au mai transmis: „Această concentrare face ca ambele țări să fie vulnerabile la tranziția rapidă către vehicule electrice, la schimbarea preferințelor consumatorilor și la intensificarea concurenței pe piețele europene. Aceste presiuni sunt amplificate de faptul că stimulentele sunt tot mai mult condiționate de amprenta asupra mediului asociată producției de vehicule și baterii, ceea ce ar putea reduce competitivitatea exportatorilor care rămân în urmă în ceea ce privește electrificarea și dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare cu emisii reduse de carbon”.