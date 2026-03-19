Ciucu amenință cu amenzi companiile de utilități – nu mai spargeți asfaltul proaspăt turnat

Primăria Capitalei pune piciorul în prag. Gata cu străzile proaspăt asfaltate care sunt sparte la scurt timp pentru diverse intervenții ale companiilor de utilități. Primarul Ciprian Ciucu a convocat reprezentanții acestor firme pentru a le impune un mod de lucru coordonat și planificat, amenințând cu amenzi pe cei care nu se conformează.

Punem STOP!

V-ați săturat să vedeți strada proaspăt asfaltată și, o săptămână mai târziu, brăzdată de șanțuri? E o frustrare veche în București. Iar Primăria Capitalei pare decisă să schimbe, în sfârșit, regulile jocului. Într-o postare fermă pe pagina de Facebook, instituția anunță noua direcție, fără ocolișuri.

„Torni asfalt proaspăt, amenajezi spații verzi și te trezești că vine vreo companie de utilități și sparge, sapă, distruge tot. Punem STOP! Și învățăm să lucrăm coordonat planificat, stabilit cu mult timp înainte lista de investiții. Nu ne batem joc de banii publici și nu creăm disconfort comunității la nesfârșit”, se arată în comunicarea primăriei.

Coordonare obligatorie pentru 2027-2028

În cadrul discuțiilor, primarul general le-a explicat reprezentanților companiilor de utilități publice cum se va lucra de acum înainte pe străzile din Capitală. s-a terminat cu intervențiile haotice, la liber. Ciucu cere planificare pe termen lung.

„Trebuie să aveți un grafic de lucrări, un program de investiții făcut deja pentru 2027-2028. Pentru anul în curs este deja târziu, dar clar că sunt interesat să știu și ce v-ați planificat în această vară, în toamnă. Este obligatoriu să învățați să vă coordonați cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector. Nu e posibil ca noi să finalizăm investiții, iar dumneavoastră să veniți la scurt timp și să spargeți”, le-a transmis Ciprian Ciucu.

Și nu a fost o discuție oarecare. La întâlnire au participat toți jucătorii importanți din piață, de la Apa Nova și Distrigaz, la Rețele Electrice România, Netcity Telecom sau Termoenergetica.

Amenzi pentru lucrări în bătaie de joc

Dar ce se întâmplă dacă regulile nu sunt respectate? Ei bine, primarul a venit și cu amenințări concrete, ca mesajul să fie înțeles pe deplin. Nu e vorba doar de săpături necoordonate. Avertismentul vizează și aspectul general al domeniului public, cerându-le celor care au cutii stradale pentru echipamente (cabluri, de pildă) să le curețe de afișe și graffiti și să le întrețină corespunzător.

Mesajul a fost clar.

„Altfel, vin amenzi. La fel vor fi sancționați și cei care «readuc la starea inițială» în bătaie de joc. Lucrările trebuie să se facă cu simț de răspundere, cu respect pentru oameni”, a precizat Primăria.

La discuții au fost prezenți și reprezentanți de la Compania de Iluminat Public, Administrația Străzilor, Energetica Servicii și STB. Practic, nimeni nu poate spune că nu a auzit avertismentul.