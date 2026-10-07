Banii primiți de la rude ca donație sau dar sunt, în principiu, neimpozabili, precizează ANAF. Același tratament se aplică sumelor primite la nuntă sau botez. La o verificare fiscală, beneficiarul trebuie însă să poată explica proveniența banilor.

Un exemplu ipotetic prezentat de TVR Info privește un transfer de 10.000 de euro făcut de părinți pentru avansul la casă: primirea sumei nu înseamnă că statul reține automat 7.000 de euro.

Pentru sumele importante oferite de familie, TVR Info recomandă păstrarea dovezilor transferului și a documentelor care explică natura banilor.

Verificările fiscale pot interveni când în cont intră sume mari sau când achizițiile depășesc ceea ce pot explica veniturile declarate. În verificarea situației fiscale personale, ANAF compară încasările, cheltuielile și creșterea patrimoniului, adică a bunurilor și valorilor deținute.

Cota de 70%, introdusă prin Legea 296, se aplică, potrivit Codului fiscal, veniturilor pentru care inspectorii nu pot identifica sursa. Dacă diferența constatată la control rămâne fără explicație și fără documente credibile, poate fi aplicat acest impozit, împreună cu accesorii, adică obligații de plată suplimentare aferente lui.

Ministerul Finanțelor anunța că, între iulie 2025 și mai 2026, ANAF a efectuat 1.102 controale la persoane fizice. În urma acestora, a stabilit creanțe fiscale suplimentare, adică sume datorate statului, de peste 540 de milioane de lei pentru venituri sau fonduri a căror proveniență nu a putut fi demonstrată.