Companiile mari care introduc pe piața Uniunii Europene sau exportă produsele vizate de regulile privind defrișările trebuie să pregătească verificarea originii și declarația de diligență pentru aplicarea cerințelor din 30 decembrie 2026. Pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, termenul amânat este 30 iunie 2027.

Obligațiile provin din Regulamentul (UE) 1115/2023 privind produsele asociate cu defrișările și degradarea pădurilor, denumit Regulamentul EUDR, potrivit HotNews. Cadrul instituit în 2023 privește atât punerea produselor la dispoziție pe piața Uniunii Europene, cât și exportul lor din Uniune. Operatorii trebuie să poată demonstra că mărfurile relevante respectă cerințele privind absența defrișărilor și a degradării pădurilor.

Pașii de pregătire și interpretările privind aplicarea cerințelor sunt explicați de Georgiana Iancu, Partener și liderul departamentului Taxe indirecte, Mihai Petre, Director, Comerț internațional, și Daniela Neagoe, Senior Manager, Comerț internațional, din EY România.

Portofoliul de produse stabilește ce trebuie verificat

Pentru importatori și exportatori, pregătirea începe cu încadrarea mărfurilor. În septembrie 2026, Regulamentul delegat (UE) 2102/2026 a modificat domeniul de aplicare: a adăugat produse, a eliminat categorii și a introdus excepții. Produsele nou incluse au un termen distinct, 30 decembrie 2027.

Verificarea portofoliului trebuie să țină cont de următoarele categorii:

Regulile vizează șapte produse de bază: ulei de palmier, cauciuc, soia, cafea, cacao, lemn și carne de vită.

Din categoria bunurilor obținute din acestea fac parte ciocolata, untul de cacao, cafeaua prăjită, uleiul de soia, anvelopele, placajul OSB, mobilierul din lemn, ambalajele din lemn și articolele din hârtie.

Pe lista produselor adăugate apar cafeaua solubilă, limba congelată de bovine și anumite derivate oleochimice ale uleiului de palmier, rezultate din prelucrarea chimică a acestuia. Lista cuprinde și anumite produse pe bază de glicerină și săpunuri care conțin ulei de palmier sau la fabricarea cărora este folosit acest ulei.

Au fost scoase din domeniul de aplicare pieile de bovine brute, tăbăcite ori prelucrate, precum și benzile transportoare și curelele de transmisie din cauciuc vulcanizat.

Regulamentul prevede acum excepții pentru deșeuri, produse uzate și produse de ocazie, mostre cu valoare și cantitate neglijabile, materiale de marketing și informare care însoțesc alte produse, produse folosite la fabricarea medicamentelor de uz uman sau veterinar, dar și pentru bambus, ratan și alte materiale lemnoase.

Declarația se depune înainte de introducerea pe piață sau de export

Conformarea presupune un mecanism intern de diligență, adică verificări prin care firma identifică și evaluează riscurile, aplică măsuri pentru reducerea celor constatate și documentează respectarea cerințelor. Acest mecanism trebuie să permită și transmiterea declarației de diligență.

Documentul se depune în sistemul informatic al Comisiei Europene înainte ca produsele relevante să fie introduse pe piață sau exportate. Prin declarație, operatorul confirmă că riscul de neconformitate este inexistent sau neglijabil.

Colectarea informațiilor și adaptarea proceselor interne necesită timp. Specialiștii EY România recomandă importatorilor și exportatorilor următorii pași:

Să identifice produsele vizate prin controlul codurilor tarifare, adică al modului în care mărfurile sunt încadrate în clasificarea vamală.

Să stabilească locul societății în lanțul de aprovizionare și obligațiile aferente acestui rol.

Să obțină date despre furnizori și coordonatele de geolocalizare care arată unde se află parcelele pe care se desfășoară producția.

Să analizeze și să consemneze riscurile de neconformitate.

Să pună la punct procedurile interne necesare întocmirii și depunerii declarațiilor de diligență.

Să revadă contractele cu furnizorii și să precizeze ce responsabilități le revin acestora pentru conformare.

Locul producției contează la verificarea originii

Obligațiile diferă în funcție de categoria de risc atribuită țării. Clasificarea are trei niveluri: ridicat, standard și scăzut.

În categoria de risc ridicat intră Belarus, Rusia, Myanmar/Birmania și Coreea de Nord. Pentru riscul standard, exemplele sunt Brazilia, Indonezia și Malaezia.

Aproximativ 140 de state sunt încadrate la risc scăzut, printre ele statele membre ale Uniunii Europene, Canada, China, Statele Unite ale Americii și Turcia. Obligațiile aplicabile diferă în funcție de categoria de risc atribuită.

Verificarea cere atenție sporită atunci când țara din care sunt expediate mărfurile diferă de locul efectiv al producției. În aceste situații, operatorii ar trebui să controleze riguros dovada originii și trasabilitatea, adică posibilitatea de a urmări proveniența produselor de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Încălcarea Regulamentului EUDR poate costa o firmă atât bani, cât și produse: specialiștii EY România arată că persoanele juridice pot primi amenzi de cel puțin 4% din cifra de afaceri anuală realizată la nivelul Uniunii Europene. Produsele sau veniturile obținute pot fi, de asemenea, confiscate.