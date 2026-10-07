Femeile care au crescut copii pot obține pensia pentru limită de vârstă mai devreme, dacă au realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Reducerea crește odată cu numărul copiilor și ajunge la 3 ani și 6 luni pentru șapte copii sau mai mulți. Data depunerii cererii și a documentelor poate determina momentul de la care se acordă drepturile.

Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată integral în vigoare la 1 septembrie 2024. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) condiționează reducerea de creșterea copiilor născuți până la vârsta de 16 ani sau, pentru copiii adoptați, de creșterea lor timp de cel puțin 13 ani.

Calculul începe cu luna și anul nașterii

Primul reper este anexa nr. 5 la lege. Acolo se identifică vârsta standard și stagiul complet contributiv corespunzătoare lunii și anului nașterii solicitantei. Reducerea pentru copii se scade din vârsta astfel stabilită.

Pentru femei, între septembrie 2024 și ianuarie 2035, vârsta standard crește eșalonat de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani. În același interval, stagiul complet contributiv crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

Tabelul CNPP stabilește următoarele reduceri, în funcție de numărul copiilor pentru care sunt îndeplinite condițiile legale:

1 copil: 6 luni;

2 copii: 1 an;

3 copii: 1 an și 6 luni;

4 copii: 2 ani;

5 copii: 2 ani și 6 luni;

6 copii: 3 ani;

7 copii și peste: 3 ani și 6 luni.

De exemplu, pentru o femeie cu doi copii eligibili, calculul orientativ este vârsta standard identificată în anexă minus reducerea corespunzătoare din tabel. Dreptul se deschide numai dacă, la vârsta rezultată, este îndeplinită și condiția stagiului complet.

Concediul pentru creșterea copilului poate completa stagiul cerut

Stagiul minim de 15 ani, necesar pentru pensia la vârsta standard, nu este suficient pentru reducerea acordată mamelor. Pentru aceasta trebuie verificat stagiul complet contributiv aplicabil solicitantei.

Stagiul contributiv reprezintă perioada pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale. În cazul asigurării prin contract, contribuțiile trebuie să fi fost datorate și plătite. Stagiul total de cotizare cuprinde și perioade asimilate ori necontributive recunoscute de lege, care nu se confundă automat cu anii contributivi.

Există o excepție relevantă pentru părinți: concediul pentru creșterea copilului de care persoana a beneficiat începând cu 1 ianuarie 2006 se ia în calcul atât la stagiul minim, cât și la cel complet contributiv. Regula privește concediul până la vârsta copilului de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de 3 ani, respectiv 7 ani. Această excepție este explicată în precizările CNPP privind perioadele asimilate.

Perioadele asimilate sunt intervale fără contribuții datorate sau plătite, recunoscute de lege pentru stabilirea pensiei dacă persoana a fost asigurată în sistemul public. Studiile universitare la zi sau cu frecvență, pe durata normală și absolvite cu diploma cerută, intră în această categorie. Excepția privind includerea în stagiul contributiv descrisă mai sus privește concediul pentru creșterea copilului.

Perioadele suplimentare de vechime acordate pentru grupele de muncă ori condițiile deosebite și speciale sunt necontributive. Ele nu înlocuiesc anii contributivi necesari reducerii pentru copii.

Reducerea pentru copii se cumulează numai în condițiile legii

Reducerea acordată mamelor poate fi adăugată celor pentru activitatea în fostele grupe I și a II-a, în condiții deosebite sau speciale de muncă, precum și reducerilor prevăzute de alte acte normative cu caracter special. Totalul nu poate depăși 11 ani, iar vârsta rezultată nu poate fi mai mică de 52 de ani.

Pensia anticipată are un regim distinct: se acordă cu penalizare, cu cel mult 5 ani înaintea vârstei standard, persoanelor care au realizat stagiul complet contributiv sau l-au depășit cu până la 5 ani de stagiu de cotizare. Reducerea aferentă acestei pensii nu se cumulează cu cea pentru creșterea copiilor.

Diminuarea pensiei anticipate depinde de numărul lunilor de anticipare și de stagiul realizat peste cel complet contributiv. Procentul stabilit se menține până la îndeplinirea condițiilor pentru vârsta standard sau pentru vârsta standard redusă potrivit legii.

Separat, pensia pentru limită de vârstă poate fi acordată cu cel mult 5 ani mai devreme celor care au depășit stagiul complet contributiv cu cel puțin 5 ani de stagiu de cotizare. Nici această reducere nu se adaugă altor reduceri legale.

Actele trebuie să dovedească vechimea și creșterea copiilor

Documentele de bază și dovezile pentru reducerea acordată mamelor sunt:

Cererea de înscriere la pensie, potrivit modelului din anexa nr. 3 la norme.

Actele de stare civilă ale solicitantei: buletinul sau cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie.

Carnetul de muncă și, după caz, alte documente care dovedesc vechimea ori drepturile de pensie.

Pentru copiii născuți: certificatele de naștere și declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de creștere.

Pentru copiii adoptați: certificatul de naștere sau hotărârea judecătorească definitivă de încuviințare a adopției și declarația privind durata creșterii acestora.

Declarația pe propria răspundere este inclusă în modelul cererii de pensionare. Ea trebuie să ateste îndeplinirea perioadei de creștere prevăzute pentru fiecare categorie de copii.

Opțiunea de continuare a activității până la 70 de ani nu se aplică persoanelor care se pensionează cu reducerea vârstei standard. Pagina CNPP despre pensia pentru limită de vârstă menționează adeverința cu datele de identificare ale angajatorului, pentru informarea acestuia despre emiterea deciziei de pensie.

Documentele suplimentare depind de istoricul solicitantei. Pentru studiile universitare se folosesc diploma și foaia matricolă sau adeverința care dovedește durata, perioada și urmarea cursurilor la zi. Activitatea în condiții deosebite ori speciale se dovedește prin adeverința corespunzătoare.

CNPP precizează, în explicațiile despre pensia anticipată, că instituțiile fotocopiază gratuit documentele originale, iar beneficiarii nu mai au obligația să depună copiile, conform Legii nr. 9/2023. Listele pentru pensia pentru limită de vârstă și reducerea pentru mame păstrează însă mențiunile privind documentele în original și copie, respectiv în copie.

Depunerea în termen păstrează data de început a drepturilor

Cererea și actele doveditoare pot fi depuse online sau la casa teritorială de pensii competentă după domiciliu, de titulară ori de reprezentantul legal. Depunerea se poate face și printr-un mandatar, adică o persoană împuternicită prin procură specială.

Pentru acordarea pensiei de la data îndeplinirii condițiilor, cererea trebuie înregistrată în următoarele 30 de zile calendaristice. Dacă acest termen este depășit, drepturile încep de la data înregistrării cererii.

Solicitantele care locuiesc într-un stat cu care România are un acord internațional pot depune cererea la instituția de asigurări sociale din țara de reședință, care transmite documentele în România. În lipsa unui asemenea acord, depunerea se poate face prin mandatar cu domiciliul în România, pe baza procurii speciale.

Casa teritorială emite decizia în 45 de zile de la înregistrarea cererii. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile dacă solicitanta este asigurată în luna depunerii sau dacă sunt necesare documente ori operațiuni suplimentare.

Decizia se comunică în 10 zile de la emitere, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau electronic, ori se înmânează personal la sediul instituției. Angajatorul primește, în același termen de la emitere, informarea privind decizia.

Cererea poate fi retrasă până la emiterea deciziei. După comunicare, pensionara poate solicita anularea deciziei de admitere în 30 de zile sau poate contesta decizia casei de pensii la instanța competentă în 45 de zile.

Pentru pensiile deja în plată contează când sunt depuse dovezile

Femeile care primesc pensie anticipată sau de invaliditate trec din oficiu la pensia pentru limită de vârstă atunci când îndeplinesc condițiile reducerii pentru copii. Dacă documentele pentru copii au fost depuse înainte de îndeplinirea cumulativă a stagiului complet contributiv și a vârstei reduse, trecerea se face de la data îndeplinirii acestor condiții.

Dacă dovezile sunt depuse ulterior, trecerea la pensia pentru limită de vârstă se face de la data depunerii documentelor.