Creditele neperformante cu garanția statului au ajuns la 1,414 miliarde de lei la finalul lunii iulie 2026, mai mult decât dublul celor 682 milioane de lei din iulie 2025. Deteriorarea provine aproape integral din finanțările acordate companiilor nefinanciare, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), în timp ce suma rămasă de rambursat din împrumuturile cu garanția statului scade.

Datele transmise CursDeGuvernare.ro de către Banca Națională a României (BNR) urmăresc creditele neperformante, adică împrumuturile cu restanțe la plată mai mari de 90 de zile. La jumătatea anului 2023, valoarea celor acoperite prin garanții de stat era de 117 milioane de lei, ceea ce plasează nivelul din iulie 2026 la peste zece ori valoarea de atunci.

Neperformanța se concentrează în finanțările firmelor

În categoria „alte credite” acordate companiilor cu garanția statului, valoarea împrumuturilor neperformante a urcat de la 611,9 milioane de lei în iulie 2025 la 1,319 miliarde de lei în iulie 2026. Riscul de credit este mai ridicat în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, mai ales pentru finanțările în lei.

Diferența față de populație apare și în ponderea restanțelor în totalul împrumuturilor garantate. În iulie 2026, rata de neperformanță pentru companii era de aproape 11,6%, cu 7,7 puncte procentuale peste nivelul din septembrie 2024. Pentru creditele ipotecare garantate acordate populației, ponderea rămânea sub 0,4%.

În cazul creditelor ipotecare cu garanția statului acordate populației, valoarea celor neperformante a ajuns la 66,2 milioane de lei în iulie 2026, de la 57,2 milioane de lei în iulie 2025.

Băncile reduc finanțările garantate, deși creditarea totală crește

Creșterea restanțelor se produce într-un portofoliu garantat mai mic. Stocul, adică valoarea creditelor rămase de rambursat, arată evoluții diferite pentru finanțările cu garanție publică și pentru creditarea totală:

Pentru firme și populație, stocul creditelor cu garanția statului era de 32,1 miliarde de lei în iulie 2026, față de 45,35 miliarde de lei în iulie 2025. Diferența înseamnă o scădere de peste 29%.

În același interval, soldul total din Centrala Riscului de Credit, baza de date a BNR, a urcat cu peste 10%: de la 461,6 miliarde de lei la 508,5 miliarde de lei.

La finalul anului 2024, finanțările cu garanția statului totalizau 55,49 miliarde de lei. Până în iulie 2026, stocul s-a redus cu circa 23,4 miliarde de lei, adică 42%.

Contracția provine în special de la firme. Acestea aveau credite garantate de 11,3 miliarde de lei în iulie 2026, față de maximul de 27,2 miliarde de lei de la finalul anului 2024, o reducere de aproximativ 16 miliarde de lei. În aceeași perioadă, stocul creditelor ipotecare garantate acordate populației a scăzut cu 8 miliarde de lei.

Și finanțările noi s-au redus. În iulie 2026 au fost acordate împrumuturi cu garanția statului de 256 milioane de lei, față de 843 milioane de lei în iulie 2025, cu aproape 70% mai puțin. Evoluția indică temperarea apetitului pentru aceste credite atât din partea firmelor și populației, cât și a băncilor.

Neplata creditelor garantate se transferă în cheltuieli bugetare

În baza de date a băncii centrale, valoarea tuturor creditelor neperformante a ajuns la 21,82 miliarde de lei în iulie 2026, de la 18,06 miliarde de lei în iulie 2025. Creșterea este de 20,8%, echivalentul a 3,76 miliarde de lei. Din această sumă, 0,731 miliarde de lei reprezintă împrumuturi cu garanția statului.

Spotmedia avertizează că împrumuturile garantate care vor intra în incapacitate de plată se vor adăuga drept cheltuială la buget.