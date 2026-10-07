Volumul vânzărilor din comerțul cu amănuntul din România a scăzut cu 5% în ianuarie-august 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Indicatorul exclude comerțul cu autovehicule și motociclete și măsoară evoluția vânzărilor fără influența scumpirilor, nu valoarea banilor încasați de magazine, potrivit BZI, care citează HotNews.

August a adus însă o creștere de 0,9% față de aceeași lună din 2025, în serie brută, adică înaintea ajustărilor pentru calendar și sezonalitate, potrivit BZI. Comerțul a avut și o ușoară revenire față de iulie, dar rezultatul cumulat de la începutul anului a rămas negativ.

Vânzările de alimente au continuat să scadă în august

Evoluția pe categorii separă declinul din primele opt luni de recuperarea parțială din ultima lună raportată. Comparațiile sunt făcute cu perioadele corespunzătoare din 2025:

Produsele nealimentare au înregistrat cea mai mare scădere în ianuarie-august, de 6,1%. În august, vânzările au crescut cu 2,7%.

Alimentele, băuturile și tutunul au avut un recul de 4,2% pe opt luni. În august, vânzările au rămas pe minus, cu o scădere de 2,3%.

Carburanții au înregistrat o reducere de 3,6% în ianuarie-august, în timp ce vânzările din august au avansat cu 2,5%.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, declinul comerțului cu amănuntul pe primele opt luni a fost de 5,1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Pe această bază, scăderea a ajuns la 6,5% pentru produsele nealimentare și la 4,2% pentru alimente, băuturi și tutun.

Scumpirile mențin presiunea asupra cheltuielilor gospodăriilor

Rata anuală a inflației a coborât de la 10,85% în mai la 8,16% în iulie și la 6,2% în august 2026. Prețurile de consum au continuat totuși să urce de la o lună la alta: în august au fost cu 0,22% peste nivelul din iulie.

Pentru produsele nealimentare, prețurile din iulie 2026 erau cu 7,93% mai mari decât în iulie 2025, după creșteri anuale mai ridicate în lunile anterioare.

Diferența dintre prețuri și volume contează pentru interpretarea încasărilor comercianților. Scumpirile pot menține valoarea nominală a vânzărilor, adică sumele plătite efectiv, chiar dacă volumul cumpărăturilor se reduce. O valoare mai mare a cheltuielilor nu arată automat că gospodăriile cumpără mai multe produse.

Dacia își reduce activitatea în funcție de comenzi

În industria auto, liderul Sindicatului Automobile Dacia, Viorel Ungureanu, a legat decizia de întrerupere temporară a producției de nivelul comenzilor. Potrivit acestuia, uzina din Mioveni produce aproximativ 1.060 de automobile pe zi, față de aproximativ 1.160 în iulie.

Reducerea activității vine după un recul al producției auto cumulate. În ianuarie-august 2026, uzinele Dacia de la Mioveni și Ford Otosan de la Craiova au fabricat împreună 319.750 de autoturisme. Rezultatul este cu 27.050 de unități sub cel din aceeași perioadă din 2025, echivalentul unei scăderi de 7,8%.

Dacia a început și un nou program de plecări voluntare, în contextul reducerii comenzilor și al adaptării producției. Aproximativ 150-160 de angajați ar putea pleca, în funcție de câți aleg încetarea contractelor prin acordul părților. Participarea este individuală și voluntară, distinctă de o concediere colectivă.

Grupul Renault a anunțat că Dacia Striker și noua generație a modelului electric Spring nu vor fi fabricate în România. Producția Striker are loc în Turcia, iar noul Spring va fi asamblat în Slovenia.

Producția Dacia la Mioveni va fi întreruptă în zilele de 9 și 12 octombrie 2026. Compania a motivat măsura prin evoluția pieței auto și necesitatea corelării producției cu volumul comenzilor. Vor continua operațiunile necesare menținerii și reluării fluxurilor de producție, precum și alte activități tehnice și logistice.

Potrivit companiei, angajații fără program de lucru în aceste zile își vor primi drepturile salariale stabilite prin contractul colectiv de muncă.