Cluj-Napoca ramane, fara doar si poate, orasul cu cele mai piperate preturi la apartamentele noi din Romania, chiar si in 2026. Chiar daca piata imobiliara da semne ca se maturizeaza, cu cumparatori care cantaresc mai bine deciziile si dezvoltatori mai atenti la ce se cere, cifrele raman in favoarea orasului de pe Somes. O analiza recenta realizata de Imobiliare.ro, citata de Romania Insider, arata negru pe alb ca cererea inca exista, insa tranzactiile s-ar putea sa se faca ceva mai greu, cu mai multa atentie.

Incotro se indreapta preturile?

Raportul Imobiliare.ro ne spune ca, la nivel national, cresterea preturilor ar putea sa mai incetineasca ritmul dupa primul trimestru al anului. De ce? Simplu: costurile mai mari ale vietii pun o presiune tot mai mare pe bugetele familiilor. Ar fi, asadar, oarecum naiv sa credem ca totul va merge ca uns, mai ales cand diferentele regionale raman semnificative. Iasi, de pilda, ramane cel mai accesibil oras mare pentru apartamente noi, cu preturi care nu sar de 2.000 de euro pe metru patrat.

Cluj vs. Bucuresti

La polul opus, Cluj-Napoca afiseaza cele mai mari preturi pentru locuinte noi, depasind 3.300 de euro pe metru patrat. Si totusi, paradoxal, a inregistrat si cea mai lenta crestere anuala a preturilor dintre marile orase. In schimb, Bucurestiul trage tare si conduce cresterile generale de preturi, cu valori care urca cu aproximativ 17% de la an la an, atat pe segmentul constructiilor noi, cat si pe cel al locuintelor existente.

Ce se intampla in alte orase?

Daca ne uitam la Timisoara, Constanta si Cluj-Napoca, observam ca preturile pentru apartamentele vechi au crescut mai repede decat cele pentru proprietatile noi. Brasovul, pe de alta parte, iese in evidenta printr-o crestere mai accelerata pe segmentul locuintelor noi. In general, piata e vazuta ca fiind mai matura, iar cumparatorii sunt mai atenti la detalii si nu se mai arunca cu ochii inchisi. „2026 este probabil sa fie definit de o analiza atenta, mai degraba decat de achizitii imobiliare impulsive”, puncteaza specialistii de la Imobiliare.ro.