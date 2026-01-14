Cluj-Napoca ramane, fara doar si poate, orasul cu cele mai piperate preturi la apartamentele noi din Romania, chiar si in 2026. Chiar daca piata imobiliara da semne ca se maturizeaza, cu cumparatori care cantaresc mai bine deciziile si dezvoltatori mai atenti la ce se cere, cifrele raman in favoarea orasului de pe Somes. O analiza recenta realizata de Imobiliare.ro, citata de Romania Insider, arata negru pe alb ca cererea inca exista, insa tranzactiile s-ar putea sa se faca ceva mai greu, cu mai multa atentie.

Incotro se indreapta preturile?

Raportul Imobiliare.ro ne spune ca, la nivel national, cresterea preturilor ar putea sa mai incetineasca ritmul dupa primul trimestru al anului. De ce? Simplu: costurile mai mari ale vietii pun o presiune tot mai mare pe bugetele familiilor. Ar fi, asadar, oarecum naiv sa credem ca totul va merge ca uns, mai ales cand diferentele regionale raman semnificative. Iasi, de pilda, ramane cel mai accesibil oras mare pentru apartamente noi, cu preturi care nu sar de 2.000 de euro pe metru patrat.

Cluj vs. Bucuresti

La polul opus, Cluj-Napoca afiseaza cele mai mari preturi pentru locuinte noi, depasind 3.300 de euro pe metru patrat. Si totusi, paradoxal, a inregistrat si cea mai lenta crestere anuala a preturilor dintre marile orase. In schimb, Bucurestiul trage tare si conduce cresterile generale de preturi, cu valori care urca cu aproximativ 17% de la an la an, atat pe segmentul constructiilor noi, cat si pe cel al locuintelor existente.

Ce se intampla in alte orase?

Daca ne uitam la Timisoara, Constanta si Cluj-Napoca, observam ca preturile pentru apartamentele vechi au crescut mai repede decat cele pentru proprietatile noi. Brasovul, pe de alta parte, iese in evidenta printr-o crestere mai accelerata pe segmentul locuintelor noi. In general, piata e vazuta ca fiind mai matura, iar cumparatorii sunt mai atenti la detalii si nu se mai arunca cu ochii inchisi. „2026 este probabil sa fie definit de o analiza atenta, mai degraba decat de achizitii imobiliare impulsive”, puncteaza specialistii de la Imobiliare.ro.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetLora și Ionuț Ghenu nu merg mereu împreună la petreceri. El vine când doreșteLylaCe taxe plătești pentru un gadget de înfrumusețare din afara UE. Procesarea de 2 euro este prevăzută din noiembrieRevista IoanaÎn sondajul făcut în școli în 2022-2023, 26,9% dintre liceeni au fumat în cele 30 de zile dinaintea luiNews24O armă de vânătoare furată dintr-o casă rămâne de negăsit. Poliția caută în zona Poiana Lungă cu drone și câine de urmăDolce SportAccesul copiilor la terenurile școlare. Ce condiții prevedea proiectul adoptat de Senat în 2022GetPonyBYD Seagull, de 9.900 de dolari în China, rămâne pe bandă după explozia unei anvelope la 140 km/h în testul mărcii
preturi apartamente Romania Insider
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →