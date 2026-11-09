Dacă trimiți CV-uri și nu primești răspuns, verifică mai întâi dacă posturile ți se potrivesc, dacă CV-ul arată experiența cerută și dacă ai terminat fiecare candidatură. Uneori întârzierea ține de selecția angajatorului, iar schimbarea CV-ului nu îți garantează un interviu.

Cele șapte verificări de mai jos merg de la alegerea postului până la mesajul trimis după aplicare. La fiecare poți vedea ce ține de tine și ce nu poți controla.

Șapte motive pentru care nu primești răspuns

Nu îndeplinești cerințele postului sau CV-ul nu arată că le îndeplinești. Compară cerințele obligatorii din anunț cu studiile, calificările și munca ta. Dacă ai experiența cerută, adaugă în CV un exemplu care o arată. Dacă îți lipsește o calificare obligatorie, caută și posturi ale căror cerințe le îndeplinești; nu inventa calificarea. Postul poate să nu mai fie disponibil. Verifică data până la care este valabilă oferta și, pentru un anunț găsit pe altă platformă, caută postul și pe pagina angajatorului. Ofertele din portalul ANOFM arată valabilitatea și pot fi filtrate după ocupație, județ, salariu minim, normă, contract, felul în care se lucrează și studii. Dacă nu poți confirma că un anunț este încă deschis, continuă să cauți și alte posturi. Trimiți același CV peste tot. Păstrează o versiune completă pentru tine, apoi alege pentru fiecare post experiențele și competențele potrivite. Folosește cuvintele din anunț numai dacă descriu ce ai făcut în realitate și arată un rezultat pe care îl poți explica la interviu. Europass recomandă să pui în față informațiile legate de postul dorit, nu întregul istoric de muncă. CV-ul este greu de citit. Pune mai întâi experiența recentă, verifică datele, greșelile de scriere și adresa de e-mail. Explică pe scurt pauzele lungi dintre slujbe sau studii. În loc să înșiri doar sarcini, scrie ce ai făcut și ce a rezultat, fără afirmații pe care nu le poți susține la interviu, așa cum recomandă EURES. Fișierul poate fi greu de citit de un program de recrutare. Unele firme folosesc un program care strânge și ordonează CV-urile, numit ATS. Urmează întâi formatul cerut în anunț; în lipsa unor instrucțiuni, folosește rubrici simple, precum Experiență, Educație și Competențe, și nu pune datele esențiale în tabele, coloane, casete, anteturi, subsoluri sau imagini. Încearcă să selectezi și să copiezi textul din fișier: un CV scanat ca imagine poate să nu fie citit de program. Sistemele diferă, iar repetarea forțată a cuvintelor din anunț îngreunează lectura. Candidatura nu este completă. Verifică datele preluate automat din CV, răspunde la întrebările obligatorii și urmărește confirmarea trimiterii. Dacă aplici direct pe Indeed, confirmarea apare pe ecran și este trimisă și prin e-mail, iar stadiul se vede în cont. Dacă platforma te trimite pe site-ul angajatorului, verifică trimiterea acolo; Indeed nu trimite confirmare pentru acea candidatură. Selecția poate dura sau angajatorul poate să nu răspundă. Caută mesajele și în folderul de mesaje nedorite și verifică stadiul acolo unde ai aplicat. Lipsa răspunsului nu dovedește că ai greșit CV-ul și nu îți spune de ce nu ai fost ales. Poți cere politicos un răspuns, fără să oprești celelalte candidaturi.

Cum schimbi un CV fără să inventezi experiență

Să presupunem că un anunț cere lucrul cu facturi, iar tu ai făcut asta la un loc de muncă anterior. O formulare vagă ar fi Înainte: „Am făcut muncă de birou.” O formulare mai folositoare este După: „Am verificat facturile și am corectat datele greșite înainte de trimitere.” Scrie a doua variantă numai dacă descrie munca ta.

Pentru același post, verifică apoi dacă datele locurilor de muncă sunt în ordine, dacă textul din fișier poate fi selectat și dacă anunțul cere un anumit format. După trimitere, păstrează confirmarea și versiunea CV-ului folosită; astfel poți vedea ulterior la ce candidatură ai primit un răspuns.

Când și cum ceri un răspuns

Indeed recomandă să aștepți una-două săptămâni și să verifici mesajele nedorite. După două-trei săptămâni, dacă anunțul sau platforma permite, poți trimite un singur mesaj scurt. Aceste intervale sunt recomandări practice, nu termene legale impuse angajatorului.

Poți folosi acest model și îl poți completa cu datele tale: „Bună ziua. Am aplicat la postul de [numele postului] în [data] și sunt în continuare interesat de el. Îmi puteți spune dacă există un calendar al selecției? Vă mulțumesc.” Dacă nu primești răspuns după trei-patru săptămâni, poți merge mai departe cu alte candidaturi.

Cum urmărești ce se întâmplă cu fiecare candidatură

Păstrează pentru fiecare post legătura către anunț, data la care ai verificat că este valabil, cerințele pe care le îndeplinești, versiunea CV-ului, data trimiterii, confirmarea și rezultatul. Dacă anunțul arată salariul sau felul în care se lucrează, notează-le și pe acestea. Poți copia tabelul și completa câte un rând pentru fiecare candidatură.

Firmă și post Data și CV-ul Confirmare și pas Candidatura 1: ___ ___ ___ Candidatura 2: ___ ___ ___ Candidatura 3: ___ ___ ___ Candidatura 4: ___ ___ ___ Candidatura 5: ___ ___ ___

După mai multe candidaturi, uită-te la etapa unde se opresc. Dacă nu primești confirmări, verifică formularul și trimiterea. Dacă primești confirmări, dar nu invitații la interviu, compară din nou cerințele posturilor cu CV-ul și verifică fișierul. Dacă ajungi la interviuri, poți cere un răspuns despre discuție, atunci când angajatorul îl oferă.

Întrebări frecvente

Angajatorul trebuie să răspundă fiecărui CV?

Articolul 17 din Codul muncii cere informarea persoanei selectate despre condițiile esențiale ale contractului înainte de încheierea lui. Această regulă nu stabilește un termen general de răspuns pentru fiecare CV primit.

Un scor mare dat CV-ului îmi asigură un interviu?

Nu există un prag de 80 sau 90 din 100 valabil pentru toate programele de recrutare. Acestea pot citi și ordona diferit CV-urile, iar un scor afișat de un instrument online nu garantează că vei fi chemat.

Ce fac dacă bănuiesc că am fost respins din cauza vârstei sau a sexului?

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 interzice discriminarea și la recrutare; o cerință legată de post poate fi exceptată numai în condițiile prevăzute de lege. Păstrează anunțul, mesajele, data, martorii și alte dovezi; poți sesiza CNCD în cel mult un an de la faptă sau de când ai aflat de ea. În petiție trebuie trecute numele, copia actului de identitate, adresa de corespondență, descrierea faptelor, criteriul de discriminare, datele persoanei reclamate, dovezile și semnătura. CNCD recomandă un termen de 90 de zile pentru soluționare. Hotărârea poate fi contestată în termen de 15 zile după comunicare. Pentru contestație nu se plătește taxă judiciară de timbru.

Pot cere corectarea sau ștergerea datelor din CV?

Da. Cere firmei sau platformei care îți prelucrează datele să le corecteze ori să le șteargă, după caz. Autoritatea pentru protecția datelor arată că trebuie să primești răspuns în cel mult o lună; termenul poate fi prelungit cu două luni dacă ești anunțat în prima lună. Dacă nu primești răspuns sau nu ești mulțumit de el, poți depune la autoritate o plângere însoțită de cerere și dovezi.

Când trebuie să aflu condițiile contractului, dacă sunt ales?

Înainte de încheierea contractului, angajatorul trebuie să îți comunice condițiile esențiale pe care vrea să le treacă în el. Potrivit articolului 17 din Codul muncii, semnarea contractului îndeplinește această obligație de informare.

Surse verificate la 9 noiembrie 2026: Europass; EURES; ANOFM; Indeed Career Guide și Indeed România; Lever Help Center; Codul muncii, articolul 17; Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, articolele 3 și 8; Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.