Bugetul statului va plăti înapoi banii împrumutați pentru achizițiile militare făcute prin programul european SAFE. România se poate împrumuta cu până la 16,68 miliarde de euro. Pe 29 mai 2026, Ministerul Apărării a semnat un acord pentru 298 de mașini de luptă. Prețul este de 3,337 miliarde de euro, fără TVA. Ministerul spune că rambursarea împrumutului începe în 2035.

Cei 16,68 miliarde de euro reprezintă limita aprobată pentru România, nu suma tuturor plăților făcute până acum. Prima tranșă primită, la 26 august 2026, a fost de aproximativ 2,5 miliarde de euro, potrivit Ministerului Apărării. Instituția a anunțat și plăți de aproximativ 800 de milioane de euro pentru echipamente și capacități de producție în august și septembrie 2026.

Când începe statul să dea banii înapoi

Consiliul Uniunii Europene a aprobat la 11 februarie 2026 un împrumut maxim de 16.680.055.394 de euro pentru România. Din această sumă, plata inițială prevăzută era de 2.502.008.309,10 euro. Acordul de împrumut a fost aprobat în România prin Legea nr. 167 din 5 august 2026, publicată a doua zi în Monitorul Oficial.

Ministerul Apărării arată că împrumuturile SAFE au o dobândă de maximum 3% și pot avea o durată de cel mult 45 de ani. Primii 10 ani sunt o perioadă de grație, iar ministerul indică anul 2035 pentru începerea rambursării sumelor împrumutate, pe parcursul a 30 de ani. Procentul de 3% este un plafon, nu suma dobânzii pe care statul o va plăti în fiecare an.

Ce cumpărături militare au fost semnate

Ministerul Apărării a anunțat patru achiziții semnate la 29 mai 2026. Valorile de mai jos sunt fără TVA și nu înseamnă că toate echipamentele au fost deja livrate sau plătite.

Rheinmetall Automecanica: acord pentru 298 de mașini de luptă ale infanteriei și variante ale acestora, de 3,337 miliarde de euro. Grupul german Rheinmetall spune că deține 72,5% din firmă, prin Rheinmetall Landsysteme.

Rheinmetall Italia: sisteme de apărare împotriva dronelor, de 981,95 milioane de euro. Contractul cuprinde 7 sisteme SKYNEX, 2 SKYRANGER 35 și 2 Millennium.

NVL, firmă din grupul Rheinmetall: două nave de patrulare și două nave de intervenție pentru scafandri, de 920 de milioane de euro.

Rheinmetall Waffe Munition, firmă a aceluiași grup: 401.760 de lovituri de muniție de 35 mm, de 449,75 milioane de euro.

Cele patru valori însumează 5,6887 miliarde de euro fără TVA. Totalul adună contracte și un acord care stabilește cadrul unor comenzi viitoare; nu reprezintă bani deja plătiți grupului.

Pe lista Ministerului Apărării se află și un contract semnat cu IVECO Defence Vehicle pentru 860 de vehicule de transport, de 1.069.018.421 de lei fără TVA, cu livrare din 2026 până în 2028. Ministerul indică separat un contract parafat pentru 231 de sisteme Mistral și 934 de rachete, de 625,591 milioane de euro fără TVA; acesta nu este prezentat pe lista contractelor semnate.

Ce s-a schimbat față de lista mai veche

O listă anterioară a Ministerului Apărării includea proiectul Piranha 5 pentru 359 de transportoare. Prima etapă prevedea 139 de vehicule până în 2030, la 831,20 milioane de euro; alte 220 erau estimate pentru perioada începând cu 2031, la 1.341,10 milioane de euro. Contractul semnat ulterior cu Rheinmetall Automecanica privește mașini de luptă ale infanteriei, nu aceleași transportoare.

Pentru cele 298 de mașini de luptă, lista ministerului împarte valoarea în 232 de vehicule estimate la 2.598,4 milioane de euro și încă 66 estimate la 738,6 milioane de euro. Cele 66 urmează să facă obiectul unor contracte ulterioare. Valoarea totală a dobânzilor care vor fi plătite pentru împrumut nu este stabilită într-un grafic public al plăților anuale.

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