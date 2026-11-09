Un cumpărător care caută un apartament de 50 de metri pătrați în Cluj-Napoca ar avea nevoie de aproximativ 166.550 de euro dacă ar plăti prețul mediu cerut în octombrie 2026. La un avans de 15%, întâlnit în ofertele bancare comparate la 1 noiembrie, ar pune deoparte 24.982,50 euro și ar împrumuta restul de 141.567,50 euro. Acesta este un exemplu de calcul, nu prețul unui apartament anume și nici un credit aprobat.

Indicele Imobiliare.ro arată un preț mediu cerut de 3.331 de euro pe metru pătrat util în Cluj-Napoca, în octombrie 2026. Este suma solicitată în anunțuri, nu cea plătită la semnarea contractului. Pentru cumpărător, avansul este doar prima parte a banilor necesari: urmează costurile cumpărării și, dacă ia un credit, ratele.

Cât costă apartamentul și cât trebuie pus deoparte

Prețul mediu cerut pe metru pătrat a crescut cu 4,5% față de octombrie 2025 și cu 0,5% față de septembrie 2026, potrivit aceluiași indice. Prețul mediu cerut pentru un apartament, indiferent de suprafața lui, era de 180.000 de euro, cu 0,6% peste cel din urmă cu un an. Aceste medii descriu anunțurile din oraș, nu prețul pe care îl va obține fiecare vânzător.

Un reportaj publicat la 9 noiembrie a prezentat un apartament cu două camere și 51 de metri pătrați la 200.000 de euro. Oferta agenției Blitz pentru o locuință cu aceste date, în zona Interservisan, poartă însă data ultimei actualizări din 20 iunie 2023. Prețul cerut atunci era de aproximativ 3.922 de euro pe metru pătrat; apartamentul era într-un bloc vechi, la etajul 9 din 10, avea balcon, era mobilat și utilat și nu avea loc de parcare. Documentul îl indica pe Dan Rusu drept contact al agenției. Disponibilitatea locuinței în noiembrie 2026 nu este confirmată.

Dacă un apartament ar costa 200.000 de euro, un avans de 15% ar însemna 30.000 de euro, iar diferența ar fi de 170.000 de euro. Cumpărătorul ar mai avea de plătit cheltuieli precum evaluarea, notarul, înscrierea ipotecii și asigurările. Aceste sume nu sunt incluse în calculul avansului.

Rata nu se poate afla doar din prețul locuinței

O comparație de credite actualizată la 1 noiembrie 2026 cuprindea 94 de oferte de la 11 bănci și arăta exemple cu avans minim de 15%. Pentru un împrumut de 300.000 de lei pe 25 de ani, ING afișa o rată de 1.895 de lei pe lună și 568.373 de lei de rambursat în total. Pentru aceeași sumă și durată, BT afișa 1.924 de lei pe lună și 577.124 de lei în total. Ambele exemple aveau dobândă fixă în primii cinci ani, urmată de dobândă care se poate schimba.

Aceste rate sunt pentru 300.000 de lei împrumutați, nu pentru diferența de 141.567,50 euro din exemplul apartamentului de 50 de metri pătrați. Costul unui credit pentru acea locuință depinde de suma în lei cerută băncii, de durata aleasă și de oferta primită. În comparația bancară, costul anual al creditului, care include dobânda și costurile obligatorii, era de 6,25% pentru exemplul ING și de 6,40% pentru exemplul BT.

Prețul cerut nu este prețul plătit

Adrian Vascu, președintele Asociației Evaluatorilor, a indicat în reportaj o negociere obișnuită de aproximativ 5%, care poate ajunge la 10%. Aceasta nu înseamnă că fiecare cumpărător va obține o reducere. Avansul și suma de împrumutat se stabilesc după prețul asupra căruia cumpărătorul și vânzătorul cad de acord.

În județul Cluj au fost tranzacționate 771 de locuințe individuale în octombrie 2026, față de 913 în octombrie 2025, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară preluate de Minside. Scăderea este de 15,6%. Datele ANCPI numără tranzacțiile din întregul județ și nu conțin prețuri de vânzare; media de 3.331 de euro pe metru pătrat privește prețurile cerute pentru apartamentele din Cluj-Napoca.