Pasagerii cu bilete pentru zborurile anulate de AnimaWings, companie condusă de Marius Pandel, pot cere banii înapoi. Firma nu mai poate efectua zboruri comerciale: Ministerul Transporturilor i-a suspendat licența de operator, iar Autoritatea Aeronautică Civilă Română i-a suspendat certificatul necesar pentru a zbura, a relatat în exclusivitate BoardingPass la 9 noiembrie 2026.

AnimaWings anunțase deja că toate cursele regulate rămân oprite până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Suspendarea autorizațiilor privește transportul comercial de pasageri și mărfuri. Data exactă la care a fost suspendat fiecare document nu este cunoscută.

Pasagerii pot cere rambursarea biletelor anulate

AnimaWings spune că pasagerii afectați pot primi rambursarea biletului pentru zborul care nu mai are loc, o reprogramare sau o altă soluție de călătorie, în funcție de rezervare și de variantele disponibile. Compania trimite confirmarea anulării la adresa de e-mail folosită la rezervare.

Anulările sunt prelucrate în ordinea datelor la care urmau să aibă loc zborurile. Compania le cere pasagerilor să nu trimită aceeași solicitare pe mai multe canale. Nu a comunicat o dată până la care returnează banii și nici o procedură separată pentru biletele cumpărate prin intermediari.

Nu este cunoscut câți pasageri au bilete plătite pentru cursele afectate sau ce sumă au de recuperat, în total. Pentru fiecare pasager, suma cerută pentru bilet depinde de rezervarea sa.

Oprirea curselor până la sfârșitul anului nu garantează reluarea lor

AnimaWings vorbea despre reorganizarea activității încă din 30 septembrie. Compania a pus dificultățile pe seama defecțiunilor tehnice repetate și a costurilor de operare mai mari. La 28 octombrie, Tribunalul București a admis deschiderea procedurii de insolvență, prin care datoriile firmei sunt tratate sub supravegherea unui administrator judiciar.

Chiar dacă perioada anunțată pentru oprirea curselor regulate se încheie la 31 decembrie, firma are nevoie și de ridicarea suspendării autorizațiilor pentru a relua transportul comercial. Data de 1 ianuarie 2027 nu este, prin ea însăși, o dată confirmată pentru reluarea zborurilor.

Evergent Investments anunțase la 30 aprilie 2026 un acord condiționat pentru intrarea în acționariatul AnimaWings. Acordul nu reprezintă o preluare confirmată a companiei.

Cererile pentru datoriile din insolvență au termen pe 14 decembrie

Notificarea publicată la 2 noiembrie în Buletinul Procedurilor de Insolvență stabilește 14 decembrie 2026 ca termen pentru înscrierea sumelor cerute de creditori. Administratorul judiciar provizoriu este format din CITR Filiala București, Infinexa Restructuring și Popescu & Asociații Insolvency.

Pentru pasagerii care urmăresc recuperarea banilor, demersurile sunt distincte:

Pasagerii urmăresc mesajele primite la adresa de e-mail din rezervare și păstrează biletul, confirmarea anulării și dovada plății.

Pentru rambursare sau reprogramare, folosesc opțiunile comunicate de AnimaWings pentru rezervarea lor, fără să repete aceeași solicitare pe mai multe canale.

Cei care cer înscrierea unei sume în procedura de insolvență urmăresc termenul de 14 decembrie 2026 din notificarea administratorului judiciar.

Cei care au plătit cu cardul pot întreba banca emitentă dacă plata poate fi contestată; această întrebare nu înlocuiește solicitarea adresată companiei. Sursele deschise consultate nu oferă instrucțiuni confirmate de bănci sau procesatori privind contestarea plății, chargeback-ul ori termenele aplicabile cardurilor. Păstrarea dovezii plății și a rezervării este o recomandare practică, nu o procedură bancară confirmată.

Prima adunare a creditorilor este programată pentru 11 ianuarie 2027. Atunci sunt prevăzute prezentarea datoriilor și bunurilor companiei, discutarea cauzelor insolvenței și confirmarea administratorului judiciar.