Pentru unii clienți cărora le expiră contractul de electricitate, noile oferte trec de 2 lei pentru un kilowatt-oră. Economica.net a relatat pe 9 noiembrie 2026 că un client E.ON Energie din Moldova, al cărui contract expiră în decembrie, a primit un preț final de 2,02 lei/kWh. O ofertă trimisă de Premier Energy Furnizare ajunge la 2,03 lei/kWh.

La un consum de 200 kWh într-o lună, cele două prețuri ar însemna 404 lei, respectiv 406 lei, dacă s-ar aplica întregului consum. Sunt calcule pentru ofertele relatate, nu facturi deja emise și nici tarife valabile pentru toți clienții.

Prețul final este cel folosit la calculul facturii

În oferta Premier Energy relatată de Economica.net, energia în sine costă 1,20 lei/kWh. Cu tarifele de rețea și taxele adăugate, prețul final ajunge la 2,03 lei/kWh. Pentru calculul unei facturi, clientul trebuie să se uite la prețul final, nu doar la cel al energiei.

Ofertele de reînnoire diferă și între furnizori. Economica.net a scris că prețul final la PPC varia de la 1,75 la 1,80 lei/kWh, după zona de distribuție. Pentru același consum ipotetic de 200 kWh, acestea ar însemna între 350 și 360 de lei. Sumele nu sunt o comparație între oferte făcute aceleiași locuințe.

Electrica Furnizare nu anunțase atunci un preț final pentru o ofertă de reînnoire. Alexandru Chiriță, directorul general al Electrica, a estimat un nivel între 1,8 și 1,9 lei/kWh. Estimarea nu este un tarif primit de client.

Contractul arată când trebuie aleasă o nouă ofertă

Factura E.ON arată atât prețul final facturat, cât și perioada de valabilitate a contractului, potrivit explicațiilor companiei. Astfel, clientul poate pune prețul pe care îl plătește acum lângă cel din oferta de reînnoire și poate vedea când îi expiră contractul. Pentru cazul din Moldova, prețul actual, termenul de răspuns și tariful aplicabil fără un nou contract nu sunt cunoscute.

E.ON arată că un client poate încheia un nou contract alegând o altă ofertă a companiei. Premier Energy publică mai multe produse pentru clienții casnici, între care două cu preț fix timp de 12 luni, și trimite clienții către platforma de comparare a ofertelor a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Durata de 12 luni a acelor produse nu trebuie confundată cu durata ofertei de reînnoire de 2,03 lei/kWh.

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