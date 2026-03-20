Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt puternic pentru ziua de vineri, 20 martie, valabilă în mai multe județe din țară. Vremea se va răcori față de ziua precedentă, iar în unele zone montane vor predomina ninsorile, e drept că slabe cantitativ.

Cod galben de vânt până vineri seara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a instituit un cod galben de vânt, valabil vineri, între orele 10:00 și 18:00. Avertizarea vizează Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei. În aceste zone, rafalele vor ajunge la viteze de 50-65 km/h.

Iar la munte situația va fi și mai complicată. În Carpații de Curbură, vântul va sufla și mai tare, cu viteze ce pot atinge 70-80 km/h. Per total, în regiunile estice și sud-estice, vântul va avea intensificări cu viteze medii de 40-45 km/h.

Ninsori slabe la munte, ploi în restul țării

V-ați gândit să scoateți din nou gecile groase din dulap? Vremea se schimbă radical. Cerul va fi mai mult noros în sudul, estul și centrul țării, unde pe alocuri vor cădea precipitații, în special sub formă de ploaie. Lucrurile stau puțin diferit în zonele înalte.

În Carpații Orientali și, izolat, în Carpații Meridionali vor predomina ninsorile.

Meteorologii subliniază însă că vor fi slabe cantitativ. În restul teritoriului, cerul se anunță a fi variabil, cu perioade de soare.

Cum va fi vremea în Capitală

În București, cerul va fi noros, dar șansele de ploaie sunt destul de reduse. Vântul va sufla slab și moderat, fără a pune probleme. Temperatura minimă se va încadra între 2 și 4 grade Celsius.

Temperaturi scăzute și brumă

Pe timpul nopții, temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între -4 și 5 grade, o scădere notabilă față de intervalul precedent. Până la urmă, vorbim de o răcire specifică acestei perioade. Mai mult, spre dimineață, în special în zonele deluroase, sunt condiții pentru formarea brumei.