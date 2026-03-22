La nici trei săptămâni de la debutul conflictului din Iran, pe 28 februarie 2026, efectele ajung direct pe șantierele din România. Prețurile materialelor de construcții au explodat, unele înregistrând deja majorări de peste 15%, pe fondul scumpirii accelerate a energiei și transportului. Lucrurile nu stau deloc bine pentru dezvoltatori și clienți finali.

Primele scumpiri, deja notificate

Impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu, în special din jurul Strâmtorii Hormuz, se simte imediat în costuri. Alin Ivaniciuc, reprezentantul unei companii de profil, confirmă că furnizorii au început deja să trimită notificări de preț. „Blocarea Strâmtorii Ormuz nu mai este doar o știre globală, ci un factor direct de cost în construcții. Furnizorii ne-au notificat deja scumpiri de 4-6% la materiale, pe fondul creșterii prețurilor la energie și transport”, declară acesta.

Și nu sunt afectate doar produsele importate. Chiar și cele fabricate local se scumpesc, deoarece producătorii români folosesc materii prime, aditivi și, mai ales, energie care se scumpesc în lanț.

Creșteri de până la 20%

Dincolo de notificările generale, cifrele concrete arată o imagine și mai complicată. Cosmin Răileanu, fondatorul unei companii specializate în materiale de construcții, detaliază punctual majorările din ultimele zile. E drept că unele produse au sărit calul.

„În ultimele zile observăm creșteri accelerate, atât la ciment, care s-a scumpit cu 10%, cât și la oțel (țeavă, profile, tablă) cu scumpiri de 3-5%, polistiren extrudat +5 euro/unitate, materiale de finisaj +5-7%. În unele cazuri punctuale, anumite produse pot ajunge chiar la creșteri de 15-20%, însă nu dorim să amplificăm inutil îngrijorarea din piață”, explică Răileanu.

Creșterile sunt alimentate direct de prețul petrolului, care influențează piața pe două direcții: prin materiile prime chimice (esențiale pentru polistiren, de pildă) și prin costurile de transport.

Adaptare sau profituri mai mici

V-ați gândit ce înseamnă asta, mai exact, pentru un dezvoltator? Alin Ivaniciuc pune degetul pe rană. „Pentru dezvoltatori, realitatea este simplă: ori ajustăm prețurile, ori ne reducem proporțional profiturile. Cu alte cuvinte, creșterea prețului carburantului poate avea un impact vizibil asupra costului de producție, iar acest impact va fi resimțit, cu siguranță, și de către cumpărători.”

Dar riscurile nu se opresc aici. Pe lângă scumpirea manoperei din cauza carburanților, apare și un alt pericol. „Apare și riscul fenomenului de speculă pe piața materialelor de construcții și nu numai. (…) Piața imobiliară intră într-o etapă în care marjele se comprimă, iar adaptarea devine esențială. Cei care înțeleg acest context vor putea lua decizii corecte, la momentul potrivit”, adaugă Ivaniciuc.

Planificarea devine critică

Problema reală este alta.

Lipsa de predictibilitate devine coșmarul oricărui constructor. „Problema reală nu este doar scumpirea, ci lipsa de predictibilitate – prețurile se modifică de la o zi la alta, iar informația ajunge fragmentat în piață. Dacă acest trend continuă, costurile din construcții vor deveni imposibil de estimat, cu impact direct asupra investițiilor și prețului final pentru clienți. Este un semnal de alarmă”, avertizează Cosmin Răileanu.

Într-un astfel de context, soluția stă în anticipare. „După aproape trei săptămâni de conflict, primele scumpiri sunt deja vizibile în piață. Nu mai vorbim despre estimări, ci despre majorări concrete la metale, polistiren, gips-carton sau ciment. În astfel de perioade, diferența o face planificarea. Cei care știu etapele următoare ar trebui să-și securizeze materialele pentru una-două luni înainte, fie prin stoc, fie prin comenzi cu livrare ulterioară direct din fabrică”, mai spune Răileanu.

controlul costurilor nu se mai face din negociere, ci din planificare. „Piața materialelor de construcții reacționează foarte rapid la orice șoc din energie și transport. Crește petrolul, crește lanțul complet: materia primă, producția, logistica și, în final, prețul pentru client. În astfel de momente, controlul costurilor începe din planificare, nu din negociere”, concluzionează el.

Dacă tensiunile geopolitice se mențin, piața va intra într-o perioadă de volatilitate ridicată. Ofertele furnizorilor vor avea valabilitate din ce în ce mai scurtă, iar materialele cele mai expuse rămân cele dependente de energie și materii prime industriale: polistiren, XPS, metal, panouri sandwich și produsele pe bază de ciment.