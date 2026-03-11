Consulatul Rusiei din Isfahan, avariat. Zaharova: Angajați aruncați de unda de șoc

Consulatul Rusiei din orașul iranian Isfahan a suferit avarii în urma unui bombardament, iar mai mulți angajați au fost aruncați de unda de șoc. Incidentul a fost confirmat marți de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Evenimentul a avut loc la începutul acestei săptămâni, pe 8 martie. Potrivit Rador Radio România, care citează Stiripesurse, clădirea a fost afectată de un atac ce viza o altă țintă din apropiere, administrația guvernamentală a provinciei Isfahan.

Ce daune a suferit consulatul

Maria Zaharova a oferit detalii despre pagubele produse și despre starea personalului diplomatic. Ea a subliniat că, în ciuda violenței exploziei, nu au existat victime sau persoane rănite grav. Impactul a fost însă suficient de puternic pentru a afecta atât clădirea de birouri, cât și locuințele angajaților.

„Geamurile clădirii de birouri și ale apartamentelor rezidențiale au fost sparte, iar mai mulți angajați au fost aruncați de unda de șoc. Din fericire, nu au existat victime sau răni grave”, a declarat Zaharova, conform unui comunicat publicat pe site-ul ministerului.

Reacția oficială a Moscovei

Ministerul rus de Externe a condamnat incidentul, calificându-l drept o încălcare a normelor internaționale. Zaharova a precizat că atacul a avut loc în apropierea consulatului, dar a afectat direct misiunea diplomatică. „Pe 8 martie, în orașul iranian Isfahan, în urma unui atac împotriva administrației guvernamentale a provinciei cu același nume situată în apropiere, consulatul rus a fost avariat”, a transmis oficialul rus.

Ea a adăugat că un astfel de atac reprezintă o „încălcare flagrantă” a convențiilor internaționale. Totodată, a insistat că toate părțile implicate în conflicte ar trebui să respecte „inviolabilitatea locurilor diplomatice”.

Discuție la nivel înalt Putin-Pezeshkian

În contextul tensiunilor, administrația de la Kremlin a anunțat că președintele Vladimir Putin a discutat marți despre conflict cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian. În timpul conversației, liderul de la Kremlin a cerut încetarea tuturor ostilităților din regiune.